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Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

18 апреля 2021, 13:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) может стать последним в карьере судьи Михаила Вилкова.

Как сообщается, Вилков может быть не включён в список арбитров, которых допустят к судейству на сезон 2021/22. Кроме того, ещё 2-3 арбитра могут быть не допущены к судейству в следующем сезоне.

Напомним, что Вилков обслужил 175 матчей в рамках РПЛ.

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Все комментарии
kts99
kts99
18 апреля в 19:36
    kinderpingui
    kinderpingui
    18 апреля в 18:41
    На отличную пенсию и богатую старость накопил )))
    112910415
    112910415
    18 апреля в 18:19
    нельзя ли подробнее
    valt134
    valt134
    18 апреля в 16:41
    Локо приуныл...
    valt134
    valt134
    18 апреля в 16:40
    Редкостная СОБАКА
    valt134
    valt134
    18 апреля в 16:37
    Этого сразу четвертовать!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    18 апреля в 16:12
    Вот прикол то будет, если в Спартаке "всплывёт"!
    nautilus163
    nautilus163
    18 апреля в 16:00
    Пристроится в какой-нибудь клуб и будет как Сухина без стука во все двери заходить!
    Futurista
    Futurista
    18 апреля в 15:56
    "Дембельский аккорд" Вилкова...держись Ростов)...
    andrefino13
    andrefino13
    18 апреля в 15:55
    Вилков покуривая сигару на своей очередной яхте, тихо улыбается.....
    nautilus163
    nautilus163
    18 апреля в 15:48
    Вот он огребет сумму с победителя этого матча! В последний раз всеж. Ставки высоки! А у него дети, внуки, жена!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    18 апреля в 15:45
    Наказать коррупционера - это значит отправить на пенсию с льготами. У нас так прокуроров и судей отправляют. Виновны в коррупции, поэтому выплачивают пенсию и льготы. потом через время они подают в суд и государство им выплачивает компенсацию за увольнение.
    oFANATo
    oFANATo
    18 апреля в 15:32
      Шуnя771
      Шуnя771
      18 апреля в 14:57
      Шо!? Скидываться будем?))
      Baggio R.
      Baggio R.
      18 апреля в 14:54, ред.
      "Легендарный" арбитр)
      particular
      particular
      18 апреля в 14:42
      Миша без футбола сможет, а вот потянет ли РПЛ без Миши...
      berda2003
      berda2003
      18 апреля в 14:38
      нашли кого пугать ... он себе уже да-а-а-вно сделал золотой парашют и спокойненько приземлится ... выбор огромен!
      Александр Кузнецов 5
      Александр Кузнецов 5 ответ SHMEL (раскрыть)
      18 апреля в 14:36
      Конкретно - 3. Причем один раз засудили Локо.
      nikot
      nikot
      18 апреля в 14:31
        RiotZero
        RiotZero ответ волгодон 2 (раскрыть)
        18 апреля в 14:28
        И пойдёт в Локо, помощником Сухины))))
        ermak6848
        ermak6848
        18 апреля в 14:27
        Сам решит для себя
        makkie
        makkie
        18 апреля в 14:24
        Либо в Зенит уйдет начальником команды, либо в Локо сменит Сухину на этом посту.
        Поразительно непотопляемый товарищ, чьи косяки вошли в черную историю судейства в России.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        18 апреля в 14:17
        Хоть бы причину написали.
        Николай 86
        Николай 86
        18 апреля в 14:16
        В Питере уже обустраивают предбанник для нового сотрудника
        SHMEL
        SHMEL
        18 апреля в 14:14
        Не на что не намекаю, но последнее время очень много судейских скандалов после игр Локомотива, уж больно бросается в глаза.
        jobss
        jobss ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        18 апреля в 14:12
        .
        Байкал-38
        Байкал-38
        18 апреля в 14:10
        Вилков просто может быть не включён в качестве судьи РПЛ на сезон 2021/2022, но причём здесь завершение карьеры и тем более после матча Локо-Ростов?
        Инфа ради хайпа от спорт-экспресс.
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        18 апреля в 14:10
        Эти будет эпично:
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        18 апреля в 14:06
        На трибунах становится тише…
        Тает быстрое время чудес.
        До свиданья, наш ласковый Миша,
        Возвращайся в свой сказочный лес.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        18 апреля в 14:05
        На протяжении последних сезонов Вилков показал себя с очень неприглядной стороны. Практически каждый матч с его участием заканчивается скандалом. Всегда удивляла его непотопляемость , он после каждого "падения" возрождался как " птица Феникс" и с успехом продолжал "чудить" на поле. Может хоть в этот раз все мы с превеликой радостью распрощаемся с этим арбитром.
        Всем здоровья.
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