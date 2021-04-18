Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

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18 апреля 2021, 13:46

Матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) может стать последним в карьере судьи Михаила Вилкова.

Как сообщается, Вилков может быть не включён в список арбитров, которых допустят к судейству на сезон 2021/22. Кроме того, ещё 2-3 арбитра могут быть не допущены к судейству в следующем сезоне.