Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

Матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) может стать последним в карьере судьи Михаила Вилкова.
Как сообщается, Вилков может быть не включён в список арбитров, которых допустят к судейству на сезон 2021/22. Кроме того, ещё 2-3 арбитра могут быть не допущены к судейству в следующем сезоне.
Напомним, что Вилков обслужил 175 матчей в рамках РПЛ.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.