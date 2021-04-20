Дюков прокомментировал своё избрание в исполком УЕФА

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями после избрания в члены исполнительного комитета УЕФА .

Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.