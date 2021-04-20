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Дюков прокомментировал своё избрание в исполком УЕФА

20 апреля 2021, 14:47

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями после избрания в члены исполнительного комитета УЕФА.

Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.

Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола.

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Аксинья
Аксинья
20 апреля в 16:26
Зря сунулся - там ему спокойно спать не дадут...
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 15:29
Вступительное слово достойное российского чинуши.
drug01
drug01
20 апреля в 15:24
Свой человек там нужен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 15:00
Ну Дюков так Дюков,посмотрим!
ДСА
ДСА
20 апреля в 14:59
Будет теперь по европам разезжать...
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