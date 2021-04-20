Черданцев: «Суперлига — это блеф и шантаж»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о создании европейской Суперлиги.

Я думаю, это блеф и шантаж. Только укрепился в своей уверенности, посмотрев на реакцию мировой общественности на эту новость. Все против. Просто все. Значит, это блеф. Только этим можно объяснить обнародование столь безумной и непопулярной идеи.

Я не верю в совпадения. Особенно в информационной парадигме. На этой неделе УЕФА должна была объявить о реформе Лиги чемпионов, где планируется увеличить количество матчей. Больше матчей, больше денег от телетрансляций.

Топ-клубы, это очевидно, сильно пострадали из-за пандемии. Сообщается, что «Реал» убедил игроков отказаться от части премиальных, потому что нечем платить. Это факт. Кризис очевиден. О долгах «Барселоны» не знает только ленивый. А тут запахло новым телеконтрактом от телеправ не за Суперлигу, а за новую Лигу чемпионов. Я думаю, топ-клубы решили сыграть ва-банк и поставили все на кон. Им нужна отмена fair play и контроля финансов со стороны УЕФА , чтобы агенты продолжали разводить на деньги шейхов и ничего не понимающих в футболе американцев и китайцев. А также им нужно больше денег от новой Лиги чемпионов. Это очень большая игра. Ставка высока. Кто умеет играть в покер, понимает, о чем речь. Это блеф.

Хотя если я ошибаюсь, тогда это тяжёлый случай для специальной больницы. У меня есть подозрение, что люди, стоящие за созданием Суперлиги, особенно такие барчуки как Андреа Аньелли, живут в другом измерении. Аньелли уже раз плюнул на мнение болельщиков, когда из коммерческих соображений изменил эмблему. Плюнет и сейчас. Ему все равно, что настоящему болельщику «Ювентуса» дерби с «Торино» два раза в год в сто раз интереснее, чем хоть десять матчей с «Манчестер Сити».