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Черданцев: «Суперлига — это блеф и шантаж»

20 апреля 2021, 11:41

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о создании европейской Суперлиги.

Я думаю, это блеф и шантаж. Только укрепился в своей уверенности, посмотрев на реакцию мировой общественности на эту новость. Все против. Просто все. Значит, это блеф. Только этим можно объяснить обнародование столь безумной и непопулярной идеи.

Я не верю в совпадения. Особенно в информационной парадигме. На этой неделе УЕФА должна была объявить о реформе Лиги чемпионов, где планируется увеличить количество матчей. Больше матчей, больше денег от телетрансляций.

Топ-клубы, это очевидно, сильно пострадали из-за пандемии. Сообщается, что «Реал» убедил игроков отказаться от части премиальных, потому что нечем платить. Это факт. Кризис очевиден. О долгах «Барселоны» не знает только ленивый. А тут запахло новым телеконтрактом от телеправ не за Суперлигу, а за новую Лигу чемпионов. Я думаю, топ-клубы решили сыграть ва-банк и поставили все на кон. Им нужна отмена fair play и контроля финансов со стороны УЕФА, чтобы агенты продолжали разводить на деньги шейхов и ничего не понимающих в футболе американцев и китайцев. А также им нужно больше денег от новой Лиги чемпионов. Это очень большая игра. Ставка высока. Кто умеет играть в покер, понимает, о чем речь. Это блеф.

Хотя если я ошибаюсь, тогда это тяжёлый случай для специальной больницы. У меня есть подозрение, что люди, стоящие за созданием Суперлиги, особенно такие барчуки как Андреа Аньелли, живут в другом измерении. Аньелли уже раз плюнул на мнение болельщиков, когда из коммерческих соображений изменил эмблему. Плюнет и сейчас. Ему все равно, что настоящему болельщику «Ювентуса» дерби с «Торино» два раза в год в сто раз интереснее, чем хоть десять матчей с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 15:05
Только люди желающие смерти футболу и его полной деградации могут поддерживать эту утопичную идею.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 апреля в 14:33
Интересно получается: болельщики не хотят, тренеры не хотят, футболисты вообще не в курсах, а кучка авантюристов проворачивает свою идею, и никто ни чего не может сделать.
faneng
faneng
20 апреля в 13:53
А вот насчет дерби с "Торино" Черданцев верно подметил. И правда, а как же дерби Ливерпуль-Эвертон? А как же Эспаньол-Барселона?
Идея бредовая.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 12:55
А он видел какое го...ще УЕФА предлагает вместо ЛЧ?
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 12:16
Суперлига пробный шар неудачный.
sihafazatron
sihafazatron
20 апреля в 11:51
2020-й год был чудной, а тут 2021-й удивляет. Посмотрим чем все закончится
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
20 апреля в 11:50
суперлига ударит по матч-тв, это понятно, останутся без лч
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 11:48
Большая шумиха.
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