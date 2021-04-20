Генич: «„Газпром“ может за миллиард купить себе место в Суперлиге»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

Я обалдел от неожиданности и от того, как хаотично это было сделано. Похоже на манипуляцию. Не покидает ощущение, что идет двойная игра. Торг по поводу условий. Топов заманивают огромными деньгами, они смогут закрыть дыры в бюджете из-за ковида, но они ведь и сами во многом виноваты. Та же «Барселона», которая своим управлениям поставила себя на грань банкротства. Очевидно, что Суперлиге быть. Она появится, это неизбежно, но УЕФА не хотела бы отказываться от роли «смотрящего папы» за большими клубами.

Я бы не хотел смотреть матчи Суперлиги. Есть традиции, есть болельщики, есть другие клубы. Я категорически не понимаю, чем «Севилья» уступает «Арсеналу», в чем это выражается. Она выиграла 6 розыгрышей Лиги Европы. Тот же «Атлетико» выиграл в Европе меньше титулов. Или «Аталанта», которая привлекает внимание, играет ярко и выходит в плей-офф ЛЧ . Понятно, что они уступают «Юве» и «Милану» в историческом плане, но в конкретный момент развития они абсолютно не хуже.

Если есть икру каждый день, то от нее быстро устанешь. Зачем нам постоянные матчи «Ливерпуль» — «Реал»? Это же неинтересно. Лига чемпионов постоянно генерирует интриги. Например, полуфинал «Челси» — «Реал». Ведь они никогда между собой не играли. Интересно это? Интересно.

Не могу сказать, что я консерватор, все развивается, футбол тоже должен развиваться, чтобы не отставать от лидеров спортивного рынка, которые зарабатывают больше в Америке, да и индустрии развлечений в целом. Нельзя бегать только на беговой дорожке, нужно выходить в парк или в лес и смотреть вокруг себя. Но нужно проявлять уважение к традициям и другим клубам. Ведь как мы видим, даже никто из игроков топ-клубов не знал о переходе их клубов в Суперлигу.

Я могу представить российский клуб в Суперлиге. Если придет «Газпром» и купит себе место. Заплатят условный миллиард и сыграют. Но тут, конечно, нужно понимать, что это даст. Сколько вернется от этого миллиарда, сколько принесут в казну матчи с «Манчестер Сити», «Реалом» и так далее. Сколько удастся заработать на ТВ-правах, маркетинге, билетах. При определенных раскладах я могу себе там представить «Спартак» или «Краснодар».