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Генич: «„Газпром“ может за миллиард купить себе место в Суперлиге»

20 апреля 2021, 13:59

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

Я обалдел от неожиданности и от того, как хаотично это было сделано. Похоже на манипуляцию. Не покидает ощущение, что идет двойная игра. Торг по поводу условий. Топов заманивают огромными деньгами, они смогут закрыть дыры в бюджете из-за ковида, но они ведь и сами во многом виноваты. Та же «Барселона», которая своим управлениям поставила себя на грань банкротства. Очевидно, что Суперлиге быть. Она появится, это неизбежно, но УЕФА не хотела бы отказываться от роли «смотрящего папы» за большими клубами.

Я бы не хотел смотреть матчи Суперлиги. Есть традиции, есть болельщики, есть другие клубы. Я категорически не понимаю, чем «Севилья» уступает «Арсеналу», в чем это выражается. Она выиграла 6 розыгрышей Лиги Европы. Тот же «Атлетико» выиграл в Европе меньше титулов. Или «Аталанта», которая привлекает внимание, играет ярко и выходит в плей-офф ЛЧ. Понятно, что они уступают «Юве» и «Милану» в историческом плане, но в конкретный момент развития они абсолютно не хуже.

Если есть икру каждый день, то от нее быстро устанешь. Зачем нам постоянные матчи «Ливерпуль» — «Реал»? Это же неинтересно. Лига чемпионов постоянно генерирует интриги. Например, полуфинал «Челси» — «Реал». Ведь они никогда между собой не играли. Интересно это? Интересно.

Не могу сказать, что я консерватор, все развивается, футбол тоже должен развиваться, чтобы не отставать от лидеров спортивного рынка, которые зарабатывают больше в Америке, да и индустрии развлечений в целом. Нельзя бегать только на беговой дорожке, нужно выходить в парк или в лес и смотреть вокруг себя. Но нужно проявлять уважение к традициям и другим клубам. Ведь как мы видим, даже никто из игроков топ-клубов не знал о переходе их клубов в Суперлигу.

Я могу представить российский клуб в Суперлиге. Если придет «Газпром» и купит себе место. Заплатят условный миллиард и сыграют. Но тут, конечно, нужно понимать, что это даст. Сколько вернется от этого миллиарда, сколько принесут в казну матчи с «Манчестер Сити», «Реалом» и так далее. Сколько удастся заработать на ТВ-правах, маркетинге, билетах. При определенных раскладах я могу себе там представить «Спартак» или «Краснодар».

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
20 апреля в 18:04
Наш футбол это не касается...Что зря болтать, мы в другом измерении играем...
112910415
112910415
20 апреля в 17:39
всё смешалось в футбольном доме ...
Yan Lys
Yan Lys
20 апреля в 16:41
Лол на создание всей суперлиги взяли кредит 5.3 лярда.... Сейчас оставшиеся 5 мест по лярду продадут и считай кредит отбили =))
LAISMEN
LAISMEN
20 апреля в 16:28
Такие деньги будут зря потрачены.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Prichal (раскрыть)
20 апреля в 15:05
А причем тут почта??? Кто ее доит??? Почта арендует помещение и не более и вам это прекрасно известно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ youtomee (раскрыть)
20 апреля в 14:50
Песня Карабаса Барабаса из "Приключения Буратино"

Зовете меня гадким?
Да, я готов на гадости,
Эх, я готов на гадости,
Ох, я готов на гадости,
Но лишь бы все захапать
К своей великой радости,
Но лишь бы все захапать
К своей великой радости,
К своей великой радости,
К своей великой радости.

Плевать на унижения -
Да, Я готов унизиться,
Эх, Я готов унизиться,
Ух, Я готов унизиться,
Но лишь бы к сладкой цели
Хоть чуточку приблизиться,
Но лишь бы к сладкой цели
Хоть чуточку приблизиться,
Хоть чуточку приблизиться,
Хоть чуточку приблизиться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Aris (раскрыть)
20 апреля в 14:45, ред.
Не все ассоциируют "Газпром" с нищим российским народом. Иначе "Зенит" не швырялся бы деньгами на покупку Малкомов и тому подобных
Aris
Aris
20 апреля в 14:39
Господин Генич, Вы хотели сказать, что нищий народ РФ готов выкинуть лишний миллиард на утеху .......
Спасибо, народ голодный, разут и раздет, ему не до футбола!
Prichal
Prichal ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 14:38
Хватит Почту России доить всяким середнякам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:38
Ага, заплатить лярд за участие а потом ещё столько же на игроков, чтобы составить конкуренцию.
Там у всех стоимость состава под мильярд долларов, Зениту с его бюджетом там делать нечего.
Так что фигню он спорол...
youtomee
youtomee
20 апреля в 14:31
чего ради, чтобы их там унижали постоянно? Ломай меня полностью)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
20 апреля в 14:27
Государство уже сейчас рассматривает вопрос об ограничении трат денег из бюджета на проф футбол. С бюджетом напряг, СП-2 пока в тумане, санкции усиливаются. Не до футбола одним словом. Так что никакого зенита в СЛ не будет в обозримом будущем. Да и вообще это не для нас идея
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 14:26
А клубы суперлиги и не собираются оставаться без национальных чемпионатов, а хотят лишь еврокубки заменить на свой турнир.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 14:26
Представляю что сделают с бедным Зенитом!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 14:25
Не пойдёт Газпром в Суперлигу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:19
Да им и самим надоест играть с одними и теми же десятью соперниками. Захочется расслабиться, накидать штук пяток условному Эльче или СПАЛу. А интерес зрителей подогревается когда они ожидают матч Бавария ПСЖ в полуфинале ЛЧ, а не дважды в год. Если каждый день жрать кремовые тортики то через неделю блевать от них захочется.
Так и в этой суперлиге будет...
pomor45
pomor45
20 апреля в 14:17
Газпром не пойдёт в СЛ, по крайней мере сразу, а сначала попытается воспользоваться ослаблеием ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 14:07
зенит никогда не сыграет с сити и Реалом, им подсовывают брюгге и леоны
sihafazatron
sihafazatron
20 апреля в 14:06
Газпром же лч спонсирует, думаю они против куефа не пойдут.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 14:06
Если больше им деньги девать некуда, больше у нас нет проблем
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 14:03
Вот именно, что суперлига все равно будет. Это понимают все. Просто УЕФА хочет всё это погасить, что бы самим стать организаторами данного турнира.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 14:02
Да кому он нужен и что толку??? Газпром что не госкорпорация ???
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 14:02
Генич: «„Газпром“ может за миллиард купить себе место в Суперлиге»
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Если только царскими, золотыми червонцами))
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