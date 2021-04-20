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Перес предложил сделать футбольные матчи короче

20 апреля 2021, 12:28

Президент «Реала» Флорентино Перес, занявший пост главы Европейской Суперлиги, рассказал, какие изменения могут быть внесены в правила футбола.

Перес заявил, что, по мнению молодежи, матчи продолжаются слишком долго.

Молодые люди регулярно говорят о том, что матчи для них слишком долгие или неинтересные. Очень часто бывает, что люди разного поколения не понимают друг друга. Для этого необходимо прикладывать усилия. Если молодежь завела разговор на эту тему, значит, нужно сокращать длительность поединков. Или хотя бы задуматься об этом.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
23 апреля в 11:11
Можно сразу бить пенальти и расходиться. Да, и билеты на матчи сделать подороже.
Blaugrana_1899
Blaugrana_1899
21 апреля в 09:59
Перес на хайпе походу, уже Моргенштерн нервно начинает курить в сторонке
shlifen
shlifen
20 апреля в 20:45
Перес, а чего мелочится то? Есть прекрасная забава "Гэльский футбол" - как раз и американским зрителям сразу удобнее смотреть - есть и ворота для соккера (ну а что - разве ж для американцев в Европе "футбол"? ) и штанги как в "настоящем", истинно-американском, футболе.
И мяч можно и в руках носить и пинать =) Идеально просто =) А главное, нужно добавить изменение, чтобы на атаку ровно по 30 секунд было - а то молодёжи скучно смотреть, и они больше полуминуты не могут сконцентрироваться... =)
Главное не останавливаться с внедрением новшеств...

P.S. И этот человек избран главой Суперлиги...
13 RUS
13 RUS
20 апреля в 19:13
Пошел ты н@х@й уже.
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 19:10, ред.
1. Усталость футболистов кроется не во времени одного матча, а в слишком интенсивном темпе современного футбола и большого количества турниров.

2. Перес сам себе противоречит про "долгие и неинтересные матчи. Разве Суперлига это не должна порешать? Для молодых и старых играть против сильнейших команд мира - нормальная мотивация.

3. Самое лучшее изменение, которое может произойти и устроить всех - увеличенное количество замен. Хотя бы до 4 + 1 на дополнительное время ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ. Это самый оптимальный вариант.

4. УЕФА и национальным лигам давно нужно было пересмотреть регламенты различных турниров, особенно внутренних. Футболисты давно выдыхаются, им нужен отдых, иначе быстро выгорают. Но тогда зачем столько турниров, да ещё с тупыми регламентами, особенно в Англии? Вот зачем в Кубке Лиги в плей-офф нужны переигровки? Да ещё во время боксинг-дэй? А в переигровке, в случае ничейного результата, стартует дополнительное время - а это ЗАЧЕМ? Почему бы сразу не перейти к серии пенальти? Почему бы вообще плей-офф не играть один раз на нейтральных полях?

Помнится, в Испании финал какого-то кубка состоял из двух матчей - нафига?

5. Опять же, вопрос к УЕФА/ФИФА и национальным лигам - почему они никак не отреагировали на пандемию? Знают же все, что игроков ближайшие два года из-за сдвигов и из-за ЧЕ и ЧМ будут адовыми. Почему не отменили тот же Кубок Лиги? Почему не сократили другие внутренние кубки? Может быть стоило и Лигу Наций отложить?
abramjan
abramjan
20 апреля в 18:53
    Agamaga........
    Agamaga........
    20 апреля в 18:36
    У Переса шизофрения уже. Нельзя подпускать старых людей к ответственным должностям.
    Под фразой "молодые люди" он подразумевает своих любовниц, которым фиолетово до футбола.
    Анд-м
    Анд-м
    20 апреля в 17:56
    Длительностью как видео в тик токе ))
    barcamilan
    barcamilan
    20 апреля в 17:23
    перец, иди спать вместе со своей суперлигой
    Рефери
    Рефери
    20 апреля в 16:46, ред.
    часто игроки тянут время, вот с этим нужно бороться, запретить игрокам команды, нарушившей правила касаться мяча, чтобы не мешали соперникам ввести мяч в игру. Регулярно они якобы случайно берут мяч в руки, ногами пинают его тоже якобы случайно, вратари вводят мяч в игру дольше положенного, уходят с поля долго, вот это уныло и скучно смотреть, если посчитать то за матч так минут 15 может набраться, как вариант сделать матч 60 минут например, но чтобы всё это время мяч был в поле, как в баскетболе например.
    LAISMEN
    LAISMEN
    20 апреля в 16:32
    Молодым решил угодить...
    valt134
    valt134
    20 апреля в 16:30
    Хорошо. Тогда и зарплаты в разы урезать этим НЕДОфутболистам. Тогда общим мнением вернутся к старому формату.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    20 апреля в 16:22
    Наоборот,пусть каждый тайм будет по часу и замен до 5 или 6.причем тут молодежь.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    20 апреля в 16:19
    Перес уже начинает надоедать!
    Elliada
    Elliada
    20 апреля в 15:42
    Перес на себя слишком много берет. Это плохо для него кончится
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 апреля в 15:39
    После такого заявления можно сразу понять, они обречены на провал.
    9gkr58t85884
    9gkr58t85884
    20 апреля в 15:36
    Перес: футбольный матч должен быть не длиннее ролика тик-ток, тогда молодежь подтянется!
    arzamas
    arzamas
    20 апреля в 15:04
    Зачем сокращать время матча? Жизнь и так коротка.
    Предлагаю установить предельное время игры для каждого игрока в 10 минут: 99 игроков играют 2 тайма по 45 минут. Офсайты, замены и карточки отменить. Вот будет веселуха.)))
    An Jo
    An Jo
    20 апреля в 15:03
    две команды, 30 минут, по 6 человек, поперёк поля. нормально. суперлига. суперправила. супермаразм.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Stalker-ato (раскрыть)
    20 апреля в 14:52
    В Суперлиге Переса так и будет.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    20 апреля в 14:30, ред.
    И поле поменьше,и ворота поуже,а мяч побольше,чтоб мимо не промахивались..))))
    Да много еще чего можно придумать,только увы-это будет уже не футбол...((
    Вот с таких изменений Суперлига и начнет свои собственные похороны.
    Imrebellion
    Imrebellion
    20 апреля в 14:25
    долго и скучно?)) а то что за 90 минут эти 22 футболиста максимум по 2-4 минуты бегают с мячом ничего?) тогда надо не только время, но и кол-во игроков сокращать, хотя стоп... такое ведь уже придумали давно?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    20 апреля в 13:41
    Что за маразм у этих людей? И так непонятно во что превратили футбол. Теперь и этого не хватало.
    Куда вообще Перес стремится, если Реал Мадрид, из-за многочисленных проблем, не в силах физически справиться с теми турнирами, которые есть на данный момент?!
    Если и создадут этот бред, то пусть не трогают ЛЧ и ЛЕ, ни эти революционеры, ни продажные люди из УЕФА!!!
    Tostao
    Tostao
    20 апреля в 13:36
    Понеслось... Жду гендерных дополнений. Ну, там определённое количество чёрных на поле, голубых, латиносов, лесбиянок и т. д. по вкусу.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Legend 6 (раскрыть)
    20 апреля в 13:35
    или играть пока реал не победит)))))
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    20 апреля в 13:34
    Ну ему реально лучше молчать,этому альтернативно одаренному пересу.
    dzvinka
    dzvinka
    20 апреля в 13:32, ред.
    все верно, по 4 периода по 10 минут каждый период, с перерывами по 20 минут в которых за дополнительную плату можно будет выйти на газон и сфоткаться с Месси для инсты, или принести ему бутылку с водой, зонтик от солнца поставить. Напитки и жрачка в стоимость абонемента, цена которого всего лишь чуть-чуть подростет))) ахахахах
    цирк лига от Переса, все как он мечтал. УЕФА сами шли на поводу у неадеквата, сами пускай и расхлебывают.
    CSKA2012
    CSKA2012
    20 апреля в 13:27
    На 10 мин матч и поле на половину сократить , а вратари пускай ногти красят - если слушать молодёж тупую )
    faneng
    faneng
    20 апреля в 13:22
    Я говорю, это сумасшедший дом, весной буйные сумасшедшие решили испортить нам конец сезона. Давайте вообще все правила футбола поменяем: давайте руками играть, давайте составы команд увеличим.
    Legend 6
    Legend 6
    20 апреля в 13:21
    Нужно еще в правилах закрепить. Если Реал не вывозит, то на 90 минуте Рамос бьет пенальти.
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