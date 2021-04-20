Перес предложил сделать футбольные матчи короче

Президент «Реала» Флорентино Перес, занявший пост главы Европейской Суперлиги, рассказал, какие изменения могут быть внесены в правила футбола.

Перес заявил, что, по мнению молодежи, матчи продолжаются слишком долго.

Молодые люди регулярно говорят о том, что матчи для них слишком долгие или неинтересные. Очень часто бывает, что люди разного поколения не понимают друг друга. Для этого необходимо прикладывать усилия. Если молодежь завела разговор на эту тему, значит, нужно сокращать длительность поединков. Или хотя бы задуматься об этом.