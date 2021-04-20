Перес предложил сделать футбольные матчи короче

Президент «Реала» Флорентино Перес, занявший пост главы Европейской Суперлиги, рассказал, какие изменения могут быть внесены в правила футбола.
Перес заявил, что, по мнению молодежи, матчи продолжаются слишком долго.
Молодые люди регулярно говорят о том, что матчи для них слишком долгие или неинтересные. Очень часто бывает, что люди разного поколения не понимают друг друга. Для этого необходимо прикладывать усилия. Если молодежь завела разговор на эту тему, значит, нужно сокращать длительность поединков. Или хотя бы задуматься об этом.
И мяч можно и в руках носить и пинать =) Идеально просто =) А главное, нужно добавить изменение, чтобы на атаку ровно по 30 секунд было - а то молодёжи скучно смотреть, и они больше полуминуты не могут сконцентрироваться... =)
Главное не останавливаться с внедрением новшеств...
P.S. И этот человек избран главой Суперлиги...
И мяч можно и в руках носить и пинать =) Идеально просто =) А главное, нужно добавить изменение, чтобы на атаку ровно по 30 секунд было - а то молодёжи скучно смотреть, и они больше полуминуты не могут сконцентрироваться... =)
Главное не останавливаться с внедрением новшеств...
P.S. И этот человек избран главой Суперлиги...
2. Перес сам себе противоречит про "долгие и неинтересные матчи. Разве Суперлига это не должна порешать? Для молодых и старых играть против сильнейших команд мира - нормальная мотивация.
3. Самое лучшее изменение, которое может произойти и устроить всех - увеличенное количество замен. Хотя бы до 4 + 1 на дополнительное время ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ. Это самый оптимальный вариант.
4. УЕФА и национальным лигам давно нужно было пересмотреть регламенты различных турниров, особенно внутренних. Футболисты давно выдыхаются, им нужен отдых, иначе быстро выгорают. Но тогда зачем столько турниров, да ещё с тупыми регламентами, особенно в Англии? Вот зачем в Кубке Лиги в плей-офф нужны переигровки? Да ещё во время боксинг-дэй? А в переигровке, в случае ничейного результата, стартует дополнительное время - а это ЗАЧЕМ? Почему бы сразу не перейти к серии пенальти? Почему бы вообще плей-офф не играть один раз на нейтральных полях?
Помнится, в Испании финал какого-то кубка состоял из двух матчей - нафига?
5. Опять же, вопрос к УЕФА/ФИФА и национальным лигам - почему они никак не отреагировали на пандемию? Знают же все, что игроков ближайшие два года из-за сдвигов и из-за ЧЕ и ЧМ будут адовыми. Почему не отменили тот же Кубок Лиги? Почему не сократили другие внутренние кубки? Может быть стоило и Лигу Наций отложить?
2. Перес сам себе противоречит про "долгие и неинтересные матчи. Разве Суперлига это не должна порешать? Для молодых и старых играть против сильнейших команд мира - нормальная мотивация.
3. Самое лучшее изменение, которое может произойти и устроить всех - увеличенное количество замен. Хотя бы до 4 + 1 на дополнительное время ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ. Это самый оптимальный вариант.
4. УЕФА и национальным лигам давно нужно было пересмотреть регламенты различных турниров, особенно внутренних. Футболисты давно выдыхаются, им нужен отдых, иначе быстро выгорают. Но тогда зачем столько турниров, да ещё с тупыми регламентами, особенно в Англии? Вот зачем в Кубке Лиги в плей-офф нужны переигровки? Да ещё во время боксинг-дэй? А в переигровке, в случае ничейного результата, стартует дополнительное время - а это ЗАЧЕМ? Почему бы сразу не перейти к серии пенальти? Почему бы вообще плей-офф не играть один раз на нейтральных полях?
Помнится, в Испании финал какого-то кубка состоял из двух матчей - нафига?
5. Опять же, вопрос к УЕФА/ФИФА и национальным лигам - почему они никак не отреагировали на пандемию? Знают же все, что игроков ближайшие два года из-за сдвигов и из-за ЧЕ и ЧМ будут адовыми. Почему не отменили тот же Кубок Лиги? Почему не сократили другие внутренние кубки? Может быть стоило и Лигу Наций отложить?
Под фразой "молодые люди" он подразумевает своих любовниц, которым фиолетово до футбола.
Под фразой "молодые люди" он подразумевает своих любовниц, которым фиолетово до футбола.
Предлагаю установить предельное время игры для каждого игрока в 10 минут: 99 игроков играют 2 тайма по 45 минут. Офсайты, замены и карточки отменить. Вот будет веселуха.)))
Предлагаю установить предельное время игры для каждого игрока в 10 минут: 99 игроков играют 2 тайма по 45 минут. Офсайты, замены и карточки отменить. Вот будет веселуха.)))
Да много еще чего можно придумать,только увы-это будет уже не футбол...((
Вот с таких изменений Суперлига и начнет свои собственные похороны.
Да много еще чего можно придумать,только увы-это будет уже не футбол...((
Вот с таких изменений Суперлига и начнет свои собственные похороны.
Куда вообще Перес стремится, если Реал Мадрид, из-за многочисленных проблем, не в силах физически справиться с теми турнирами, которые есть на данный момент?!
Если и создадут этот бред, то пусть не трогают ЛЧ и ЛЕ, ни эти революционеры, ни продажные люди из УЕФА!!!
Куда вообще Перес стремится, если Реал Мадрид, из-за многочисленных проблем, не в силах физически справиться с теми турнирами, которые есть на данный момент?!
Если и создадут этот бред, то пусть не трогают ЛЧ и ЛЕ, ни эти революционеры, ни продажные люди из УЕФА!!!
цирк лига от Переса, все как он мечтал. УЕФА сами шли на поводу у неадеквата, сами пускай и расхлебывают.
цирк лига от Переса, все как он мечтал. УЕФА сами шли на поводу у неадеквата, сами пускай и расхлебывают.