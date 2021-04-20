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Иванов: «Хачатурянц очень качественно выполняет свою работу»

20 апреля 2021, 14:43

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Ашот Хачатурянц очень качественно выполняет свою работу. Тут нет вопроса о том, чтобы поддержать его, это он может кого-то поддержать. За все время, что он является председателем судейского комитета РФС, к нему нет вопросов. Человек никогда в жизни не занимался судейской работой, я лично вижу, что судейство стало при нем намного лучше. Судьи всегда ошибались, ошибаются и будут ошибаться, но сейчас при Хачатурянце работа стала видна по-другому. В некоторых вещах я не согласен с ним, например, нельзя зайти в судейскую и о чем-то поговорить с ними. Судьи такие же участники процесса. Но факт в том, что Хачатурянц свою работу делает за год очень качественно.

Ранее ЦСКА также поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 18:22
появляется какая-то надежда
1bear
1bear
20 апреля в 14:55
...и я верю,что судейство улучшится
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