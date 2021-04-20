Иванов: «Хачатурянц очень качественно выполняет свою работу»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Ашот Хачатурянц очень качественно выполняет свою работу. Тут нет вопроса о том, чтобы поддержать его, это он может кого-то поддержать. За все время, что он является председателем судейского комитета РФС , к нему нет вопросов. Человек никогда в жизни не занимался судейской работой, я лично вижу, что судейство стало при нем намного лучше. Судьи всегда ошибались, ошибаются и будут ошибаться, но сейчас при Хачатурянце работа стала видна по-другому. В некоторых вещах я не согласен с ним, например, нельзя зайти в судейскую и о чем-то поговорить с ними. Судьи такие же участники процесса. Но факт в том, что Хачатурянц свою работу делает за год очень качественно.