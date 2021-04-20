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Арустамян: «УЕФА и Суперлига придут к компромиссу»

20 апреля 2021, 09:27

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал противостояние УЕФА и организаторов Европейской Суперлиги.

Я думаю, это закончится тем, что Суперлига будет отдавать УЕФА часть своих доходов — допустим, миллиард евро. И выделит одно, пять, десять мест для участия остальных клубов, которые смогут туда отбираться по спортивному принципу. УЕФА и Суперлига придут к компромиссу.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 14:22, ред.
Логика.....если тебе не привезли хлеб и говорять бери соль за те же деньги,то наф оно надо)))
Ironigor
Ironigor ответ dimagas2 (раскрыть)
20 апреля в 13:53
А кто сказал что будет разорван контракт???
dimagas2
dimagas2 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 13:10, ред.
Контракт на теле-права будет разорван,просто его ЛЧ не сможет выполнять во многих странах где покупают права на отдельные игры,ну например Реала или Ювентуса.
cska1948
cska1948 ответ chyastism (раскрыть)
20 апреля в 11:56
Канет в Лету, не успев родится, эта самая Суперлига, а УЕФА и ФИФА будут существовать столько, сколько будет существовать футбол!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
20 апреля в 11:54, ред.
этот всегда как Микоян Анастас Иванович:

- Анастас, а ты чего без зонтика? дождь обещали.
- А он между струйками.
galem72
galem72
20 апреля в 11:29, ред.
Всё, расходимся! Главный носатый инсайдер вынес вердикт и разрулил ситуацию.
Ironigor
Ironigor ответ dimagas2 (раскрыть)
20 апреля в 11:02
С чего это у них не будет денег ???
А у суперлиги деньги 💰 банка jp Morgan, это не собственные средства лиги . Как то так.
dimagas2
dimagas2 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 10:48
Ну так в УЕФА этих денег не будет ,будут в суперлиге,значит нужон компромис,логично))
Alex12357
Alex12357
20 апреля в 10:07
Ловкачи типа Переса ищут любые лазейки для отмывания денег и для завоевания славы , в ЛЧ -уже давно не светит ,так решили найти обводной канал ,кто будет выступать в Лиге Переса-убрать из Лиги Чемпионов -будет великолепно ,сократится подкуп судей!
chyastism
chyastism ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 10:06
ФИФА и УЕФА, скорее всего, канут в лету. Жизнь - движение и застарелое всегда проиграет новому начинанию.
ДСА
ДСА
20 апреля в 10:04
Суперлига купит УЕФА.
cska1948
cska1948
20 апреля в 09:56
Никакого компромисса не будет! УЕФА и ФИФА не допустят прецедента того, что кроме них ещё какая -то структура может зарабатывать на футболе.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 09:47
Всё будет в угоду топклубам
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 09:30
Между большими деньгами не бывает компромисса !!!
Вроде уже взрослый?!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 09:29
Вот это вряд ли...
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 09:28
Шнобель везде!Все знает))
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