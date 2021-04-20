Арустамян: «УЕФА и Суперлига придут к компромиссу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал противостояние УЕФА и организаторов Европейской Суперлиги.

Я думаю, это закончится тем, что Суперлига будет отдавать УЕФА часть своих доходов — допустим, миллиард евро. И выделит одно, пять, десять мест для участия остальных клубов, которые смогут туда отбираться по спортивному принципу. УЕФА и Суперлига придут к компромиссу.