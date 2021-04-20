Арустамян: «УЕФА и Суперлига придут к компромиссу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал противостояние УЕФА и организаторов Европейской Суперлиги.
Я думаю, это закончится тем, что Суперлига будет отдавать УЕФА часть своих доходов — допустим, миллиард евро. И выделит одно, пять, десять мест для участия остальных клубов, которые смогут туда отбираться по спортивному принципу. УЕФА и Суперлига придут к компромиссу.
- Анастас, а ты чего без зонтика? дождь обещали.
- А он между струйками.
- Анастас, а ты чего без зонтика? дождь обещали.
- А он между струйками.
А у суперлиги деньги 💰 банка jp Morgan, это не собственные средства лиги . Как то так.
А у суперлиги деньги 💰 банка jp Morgan, это не собственные средства лиги . Как то так.
Вроде уже взрослый?!!
Вроде уже взрослый?!!