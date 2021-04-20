Смородская: «Суперлига поможет развитию футбола»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о создании Суперлиги.

Думаю, что к этому решению давно готовились. Слухи ходили последние лет 15. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил все проблемы. Все стали искать способы выйти из финансового кризиса. Позиция УЕФА очень жесткая и бескомпромиссная. Она не отвечает интересам футбола. В этой лиге будут играть лучшие команды. Уверена, что создатели Суперлиги считали свои риски. Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов. Другое дело, что на их пути встретятся очень много непредсказуемых трудностей, которые создаст УЕФА . Рано или поздно компромисс будет найден. Эта лига поможет развитию футбола.