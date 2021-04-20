Смородская: «Суперлига поможет развитию футбола»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о создании Суперлиги.
Думаю, что к этому решению давно готовились. Слухи ходили последние лет 15. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил все проблемы. Все стали искать способы выйти из финансового кризиса. Позиция УЕФА очень жесткая и бескомпромиссная. Она не отвечает интересам футбола. В этой лиге будут играть лучшие команды. Уверена, что создатели Суперлиги считали свои риски. Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов. Другое дело, что на их пути встретятся очень много непредсказуемых трудностей, которые создаст УЕФА. Рано или поздно компромисс будет найден. Эта лига поможет развитию футбола.
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Если бы это было действительно так, то не стали бы они платить по 100 лямов за бездарей и тунеядцев и не загнали бы себя в многомиллионные долги.
Шла бы ты домой "Пенелопа".
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Если бы это было действительно так, то не стали бы они платить по 100 лямов за бездарей и тунеядцев и не загнали бы себя в многомиллионные долги.
Шла бы ты домой "Пенелопа".
Ну как тут не вспомнить замечательные слова Палыча?!!!
Ну как тут не вспомнить замечательные слова Палыча?!!!