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Смородская: «Суперлига поможет развитию футбола»

20 апреля 2021, 15:27

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о создании Суперлиги.

Думаю, что к этому решению давно готовились. Слухи ходили последние лет 15. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил все проблемы. Все стали искать способы выйти из финансового кризиса. Позиция УЕФА очень жесткая и бескомпромиссная. Она не отвечает интересам футбола. В этой лиге будут играть лучшие команды. Уверена, что создатели Суперлиги считали свои риски. Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов. Другое дело, что на их пути встретятся очень много непредсказуемых трудностей, которые создаст УЕФА. Рано или поздно компромисс будет найден. Эта лига поможет развитию футбола.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
20 апреля в 19:09
Как она поможет футболу? Она поможет забрать все деньги и зрительский интерес только этим клубам. Локомотив будет мало кому интересен , а кто такая Смородская и не вспомнят даже.
bashnat013
bashnat013
20 апреля в 18:10
Ага поможет кто будет смотреть футбол по телевизору после матчей суперлиги другие чемпионаты
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
20 апреля в 17:59
а ее кто спрашивал?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
20 апреля в 17:06
Ну если Смородская за суперлигу значит она точно не нужна!
stromshik
stromshik
20 апреля в 16:21
Всего два человека высказались в поддержку Суперлиги - Селюк и Смородская. Комментарии излишни.
berda2003
berda2003
20 апреля в 16:19
«Суперлига поможет развитию футбола» точно также, как смородская развитию локомотива ...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:59
Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов.
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Если бы это было действительно так, то не стали бы они платить по 100 лямов за бездарей и тунеядцев и не загнали бы себя в многомиллионные долги.

Шла бы ты домой "Пенелопа".
sash71
sash71
20 апреля в 15:46
То что Суперлига расставит приоритеты в мире футбола так это однозначно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 15:44
Тётя Оля решила отличиться.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
20 апреля в 15:39
И у журналистов кто вью у неё берет на эти темы!
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 15:37
Даже Смородская понимает, что это неизбежно. А конфликт лишь заключается в том кто будет основателем, организатором.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 15:33
Юрий Семин: «У меня нет конфликта со Смородской. Это у Смородской конфликт с футболом»

Ну как тут не вспомнить замечательные слова Палыча?!!!
DXTK
DXTK
20 апреля в 15:31
Смородскую послее ее поддержки можно назначить личным секретарем Переса)))))))))) ах-ах-ах.
beefs
beefs
20 апреля в 15:31
Это чисто коммерческий проект и к футболу относится только одним боком...
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