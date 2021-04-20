Сорокин: «Результат выборов в исполком УЕФА — доверие к России»

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин считает, что количество голосов, которое получил президент РФС Александр Дюков на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, говорит о доверии к нему и России в целом.
Как я могу относиться к тому, что представитель России выбран в ключевой орган УЕФА? Конечно, я очень рад, и количество голосов, которое получил президент РФС, свидетельствует о доверии к нему и России в целом. 50 голосов — это очень хороший результат. Поздравляю Александра Валерьевича с избранием.
Ему предстоит столкнуться со всеми аспектами представительства России в исполкоме УЕФА: участвовать в заседаниях, определять стратегии развития европейского футбола, который сейчас переживает достаточно динамичные изменения.