Сорокин: «Результат выборов в исполком УЕФА — доверие к России»

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин считает, что количество голосов, которое получил президент РФС Александр Дюков на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, говорит о доверии к нему и России в целом.

Как я могу относиться к тому, что представитель России выбран в ключевой орган УЕФА ? Конечно, я очень рад, и количество голосов, которое получил президент РФС , свидетельствует о доверии к нему и России в целом. 50 голосов — это очень хороший результат. Поздравляю Александра Валерьевича с избранием.