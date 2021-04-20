ГлавнаяНовости

Сорокин: «Результат выборов в исполком УЕФА — доверие к России»

20 апреля 2021, 14:54

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин считает, что количество голосов, которое получил президент РФС Александр Дюков на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, говорит о доверии к нему и России в целом.

Как я могу относиться к тому, что представитель России выбран в ключевой орган УЕФА? Конечно, я очень рад, и количество голосов, которое получил президент РФС, свидетельствует о доверии к нему и России в целом. 50 голосов — это очень хороший результат. Поздравляю Александра Валерьевича с избранием.

Ему предстоит столкнуться со всеми аспектами представительства России в исполкоме УЕФА: участвовать в заседаниях, определять стратегии развития европейского футбола, который сейчас переживает достаточно динамичные изменения.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 15:05
Ага, придумал , если бы не Газпром спонсор УЕФА , видели мы бы его тогда... !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:56
Да сейчас там разброд и шатание...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100