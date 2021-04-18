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Карпин может возглавить «Спартак»

18 апреля 2021, 11:46

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может вернуться в «Спартак».

Как сообщается, московский клуб продолжает поиски нового наставника команды, который должен будет заменить Доменико Тедеско после окончания нынешнего сезона. В шорт-листе «Спартака» находится Карпин, который уже работал в клубе с 2009 по 2014 год.

Ранее Карпин заявлял, что может закончить тренерскую карьеру в 2024 году.

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Хиромант
Хиромант
19 апреля в 20:54
Ребята, Карпин уже нашёл свою команду - Ростов!!!

А вы ищите своего тренера в другом месте!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 апреля в 15:42, ред.
ну если Карпина нагнали бы с Ростова, и он был свободен, тогда принимаю его возвращение, а так ИМХО не должен вернуться, ветерли ноги дин раз , вытрут и во второй :( В Ростове он во всяком случае нужен...
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 15:34, ред.
Жена Карпина заявляла, что Валера собрался на пенсию....

Возвращение на ТВ? Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию", - приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.
Шуnя771
Шуnя771
18 апреля в 15:09
В наше время всё возможно. в большинстве случаев побеждают интересы и купюры.
Всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 апреля в 14:58
Очередная жирная утятина! ВГК и в Ростове неплохо!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
18 апреля в 14:49
Лоран Блан или Курбан Бердыев должен возглавить
альсато
альсато
18 апреля в 14:49
ну значит так ребятки....если это выгодно тому, кто приглашает и тем более тому-кого приглашают, то ПЕРЕХОД состоится))))))..на дворе 2021 год!)))))
Бен Зопилой
Бен Зопилой
18 апреля в 14:44
Ходят-бродят по таблице
по турнирной - Федуны,
С шорт-листами без амбиций
Недостаточной длины ;)
Добряк
Добряк
18 апреля в 14:14
Карпину в сборную, усача к свиньям...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
18 апреля в 14:05
вот это не хотелось бы
Tommy Lee
Tommy Lee
18 апреля в 14:04
Да ладно, после Евро чабан освободиться, само то для Спартака.
Эдмон
Эдмон
18 апреля в 13:50
Что?Опять?Клоунада
berda2003
berda2003
18 апреля в 13:22
правильное решение: пора кончать с фердунцами, в фнл их...
с ростовом разобрался - пора домой - засланная, гламурная болонка!
13 RUS
13 RUS
18 апреля в 13:19
Правильный ход от Валеры, напоследок подоить Федуна и уйти в 2024 году на отдых
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 апреля в 13:10
Карпин жил в Европе? вот я читаю неизвестную информацию. Оказывается Карпин прервал безвыигрышную серию Спартака против ЦСКА. Прервал серию столько лет назад, а вспоминают до сих пор. Нечего себе эффект. Это разбор для психологов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 12:52
Правильный чел...
Со своим ,отличным от других, мнением....завидной непримиримостью к критикам...нетерпимостью к шаблонным выражениям и дежурным фразам...и отстаиванием интересов своих игроков....

Наверное его пятилетнее пребывание в Спартаке в качестве гендира и тренера делает название данной ветки несерьёзным....

Уж и не знаю что должно произойти чтоб случился его камбек....
Либо Федун должен уйти...
Либо Карпин потерять память...
Либо и то и другое одновременно..))

По-любому удачи этому специалисту.....
За чью кандидатуру был лично я....когда 10-месячный увеселительно-познавательно-экскурсионно-медовый отпуск мистера Манчини подходил к завершению....
Опасный хулиган
Опасный хулиган
18 апреля в 12:51
Это вряд ли
Ванечка
Ванечка
18 апреля в 12:47
Иииииии..... ключевое слово.... кому то так хочется...
shlomo
shlomo
18 апреля в 12:45
Давно я такой жирненькой утятины не видел..... не сезон для таких сейчас, ай нет все таки летают такие....
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 12:43
БЕСПОЛЕЗНАЯ УТКА , - МАНОК !!!
Владимир 77
Владимир 77
18 апреля в 12:42
"Валера,верим!"часть 3.
beefs
beefs
18 апреля в 12:35
да он и сам понимает, что это утопия, только не Спартак...
drug01
drug01
18 апреля в 12:35
Это всё разговоры....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 12:33
Думаю крупная утка с размером в уткина, пока федун рулит спартаком Георгиевич туда ни ногой, он не простит федуну сбитого лётчика.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 12:25
Опыта поднабраться, может и получится.
particular
particular
18 апреля в 12:21
Возглавляющие там уже есть, - тренировать нЕкому 😏
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 12:20
Лучший кандидат на этот пост,
makkie
makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
18 апреля в 12:20
Но и в Ростове Карпин вряд ли останется.
Во-первых, сейчас команду лихорадит. Во-вторых, прибивают судьи. А, в-третьих, Карпин может и паузу взять - всё-таки многодетный отец, семья превыше всего.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 апреля в 12:18
Не дай, Бог...
BDA8181
BDA8181
18 апреля в 12:17
Если вдруг свершиться что то такое невероятное, то я Валеру перестану уважать.
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