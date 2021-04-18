Карпин может возглавить «Спартак»

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18 апреля 2021, 11:46

Главный тренер «Ростова» может вернуться в «Спартак».

Как сообщается, московский клуб продолжает поиски нового наставника команды, который должен будет заменить после окончания нынешнего сезона. В шорт-листе «Спартака» находится Карпин, который уже работал в клубе с 2009 по 2014 год.

Ранее Карпин заявлял, что может закончить тренерскую карьеру в 2024 году.