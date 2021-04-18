Карпин может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может вернуться в «Спартак».
Как сообщается, московский клуб продолжает поиски нового наставника команды, который должен будет заменить Доменико Тедеско после окончания нынешнего сезона. В шорт-листе «Спартака» находится Карпин, который уже работал в клубе с 2009 по 2014 год.
Ранее Карпин заявлял, что может закончить тренерскую карьеру в 2024 году.
Со своим ,отличным от других, мнением....завидной непримиримостью к критикам...нетерпимостью к шаблонным выражениям и дежурным фразам...и отстаиванием интересов своих игроков....
Наверное его пятилетнее пребывание в Спартаке в качестве гендира и тренера делает название данной ветки несерьёзным....
Уж и не знаю что должно произойти чтоб случился его камбек....
Либо Федун должен уйти...
Либо Карпин потерять память...
Либо и то и другое одновременно..))
По-любому удачи этому специалисту.....
За чью кандидатуру был лично я....когда 10-месячный увеселительно-познавательно-экскурсионно-медовый отпуск мистера Манчини подходил к завершению....
Со своим ,отличным от других, мнением....завидной непримиримостью к критикам...нетерпимостью к шаблонным выражениям и дежурным фразам...и отстаиванием интересов своих игроков....
Наверное его пятилетнее пребывание в Спартаке в качестве гендира и тренера делает название данной ветки несерьёзным....
Уж и не знаю что должно произойти чтоб случился его камбек....
Либо Федун должен уйти...
Либо Карпин потерять память...
Либо и то и другое одновременно..))
По-любому удачи этому специалисту.....
За чью кандидатуру был лично я....когда 10-месячный увеселительно-познавательно-экскурсионно-медовый отпуск мистера Манчини подходил к завершению....