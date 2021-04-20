Баринов: «ЦСКА будет цепляться за Кубок России»

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА .

Кубок — вещь непредсказуемая. Я всегда жду от «Локо» побед, даже если он играет с «Баварией». Опасения, конечно, есть. Вон «Спартак» и свадьбу наметил на матч с «Локомотивом», будучи полностью уверенным, что они переиграют нас. Не думаю, что тогда были у кого-то опасения. А потом началось написание кляуз: «Доносчику первый кнут», играть нужно на поле.