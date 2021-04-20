Баринов: «ЦСКА будет цепляться за Кубок России»

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.
Кубок — вещь непредсказуемая. Я всегда жду от «Локо» побед, даже если он играет с «Баварией». Опасения, конечно, есть. Вон «Спартак» и свадьбу наметил на матч с «Локомотивом», будучи полностью уверенным, что они переиграют нас. Не думаю, что тогда были у кого-то опасения. А потом началось написание кляуз: «Доносчику первый кнут», играть нужно на поле.
Конечно, всем кажется, «Локомотив» 9 игр выиграл, а ЦСКА сбоит, поэтому мы — фаворит. Но, понимаете, ЦСКА будет цепляться за Кубок, потому что «Локо» все еще может претендовать на Лигу чемпионов или просто еврокубки, но армейцы...
Ничьей быть не может, кто то должен будет проиграть.
Всем здоровья.
Ничьей быть не может, кто то должен будет проиграть.
Всем здоровья.