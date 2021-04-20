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Баринов: «ЦСКА будет цепляться за Кубок России»

20 апреля 2021, 16:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

Кубок — вещь непредсказуемая. Я всегда жду от «Локо» побед, даже если он играет с «Баварией». Опасения, конечно, есть. Вон «Спартак» и свадьбу наметил на матч с «Локомотивом», будучи полностью уверенным, что они переиграют нас. Не думаю, что тогда были у кого-то опасения. А потом началось написание кляуз: «Доносчику первый кнут», играть нужно на поле.

Конечно, всем кажется, «Локомотив» 9 игр выиграл, а ЦСКА сбоит, поэтому мы — фаворит. Но, понимаете, ЦСКА будет цепляться за Кубок, потому что «Локо» все еще может претендовать на Лигу чемпионов или просто еврокубки, но армейцы...

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Все комментарии
tims
tims
20 апреля в 19:32
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 апреля в 17:00
    В этом матче все может быть. ЦСКА будет упираться - однозначно. Фаворита в этом матче нет. Это по сути скрытый финал. Кто выиграет , тот с большой вероятностью и возьмет кубок. Матч будет тяжелым для обеих команд.
    Ничьей быть не может, кто то должен будет проиграть.
    Всем здоровья.
    Beekeeper
    Beekeeper
    20 апреля в 16:42
    По игре с сочи было видно, что ЦСКА уже ни за что не цепляется, даже за свои собственные штаны.
    mihaluch
    mihaluch
    20 апреля в 16:30
    Остаётся одно кубок.
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