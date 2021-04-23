Песегов: «В чем шансы „Ротора“ против „Зенита“? Контратаки»

Полузащитник «Ротора» прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ с «Зенитом».

В чем шансы «Ротора» против «Зенита»? Контратаки. «Зенит» будет больше контролировать мяч и играть с позиции силы, нам надо быть предельно внимательными в обороне и использовать малейшую возможность для контрвыпадов. Тренеры наверняка предложат нам подробные варианты игры с «Зенитом», от их установки и будем отталкиваться.