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Песегов: «В чем шансы „Ротора“ против „Зенита“? Контратаки»

23 апреля 2021, 13:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Полузащитник «Ротора» Евгений Песегов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ с «Зенитом».

В чем шансы «Ротора» против «Зенита»? Контратаки. «Зенит» будет больше контролировать мяч и играть с позиции силы, нам надо быть предельно внимательными в обороне и использовать малейшую возможность для контрвыпадов. Тренеры наверняка предложат нам подробные варианты игры с «Зенитом», от их установки и будем отталкиваться.

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Все комментарии
Misha78
Misha78
24 апреля в 10:53
То, что сказал Песегов называется автобус.
Не в первой вскрывать....
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 14:56
У Ротора есть шансы...это же не фарм клуб Сочи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 14:37
А и правда...
В чем шансы «Ротора» против «Зенита»?
Бубнин
Бубнин
23 апреля в 14:21
Да, тренеры сегодня утром уже получили от Дюкова установку с вариантами.
Ванечка
Ванечка
23 апреля в 13:49
Шансы ясно не очень большие...
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 13:48
Главное чтобы получилось задуманное
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