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Аналитик: «Гайч не подходил под требования Ганчаренко в ЦСКА»

23 апреля 2021, 10:32

Футбольный аналитик Алексей Трипутень поделился мнением об игре нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.

Когда летом прошлого года оценивали перспективы перехода Гайча в ЦСКА, выразили большие сомнения относительно его быстрой помощи клубу. Аргентинец не подходил под тактические требования Виктора Ганчаренко, поскольку в «Сан-Лоренсо» перед ним стояли совершенно другие задачи.

У ЦСКА на момент перехода Гайча была самая высокая линия обороны, разве что «Ростов» практиковал такую же. От армейских нападающих тренер требовал активных оборонительных действий на начальном этапе развития атак соперника, чего в «Сан-Лоренсо» Гайч практически не делал. Различались требования в позиционном нападении и т. д.

Ранее ходили слухи, что «Милан» и «Интер» интересуются Гайчем.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 14:53
Использовать надо так, что бы подходил.
112910415
112910415
23 апреля в 12:35
то есть правая рука не знает, что делает левая ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
23 апреля в 11:46, ред.
Футбольный аналитик - это профессия? Просто интересно, какое Алексей Трипутень
имеет сейчас отношение к ЦСКА кроме того, что когда-то там играл?
Ironigor
Ironigor ответ isamsn (раскрыть)
23 апреля в 11:45
А шоо в защите ,вообще беда !!!
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 11:33
Время покажет что кому подходит...
isamsn
isamsn
23 апреля в 11:25
У Гончаренко тактика игры команды в нападении слабое звено. Поэтому и игра нападающих не его конёк.
VAN ARM
VAN ARM
23 апреля в 11:21
это была оччередная глупость)
ДСА
ДСА
23 апреля в 11:16
В общем зря взяли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 11:04
Дак всякое бывает...
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 11:01
ТОгда потребность в этом трансфере усматривается одна:Отмыть деньги и подзаработать агентам и их ходатаям в структуре клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 10:47
Интересно даже, тогда сразу вопрос зачем его покупали.
drug01
drug01
23 апреля в 10:46
Зачем брали тогда?
beefs
beefs
23 апреля в 10:34
это нормально, у каждого тренера свое видение ведения игры...
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