Аналитик: «Гайч не подходил под требования Ганчаренко в ЦСКА»

Футбольный аналитик Алексей Трипутень поделился мнением об игре нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.
Когда летом прошлого года оценивали перспективы перехода Гайча в ЦСКА, выразили большие сомнения относительно его быстрой помощи клубу. Аргентинец не подходил под тактические требования Виктора Ганчаренко, поскольку в «Сан-Лоренсо» перед ним стояли совершенно другие задачи.
У ЦСКА на момент перехода Гайча была самая высокая линия обороны, разве что «Ростов» практиковал такую же. От армейских нападающих тренер требовал активных оборонительных действий на начальном этапе развития атак соперника, чего в «Сан-Лоренсо» Гайч практически не делал. Различались требования в позиционном нападении и т. д.
Ранее ходили слухи, что «Милан» и «Интер» интересуются Гайчем.
имеет сейчас отношение к ЦСКА кроме того, что когда-то там играл?
имеет сейчас отношение к ЦСКА кроме того, что когда-то там играл?