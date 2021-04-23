Аналитик: «Гайч не подходил под требования Ганчаренко в ЦСКА»

Футбольный аналитик Алексей Трипутень поделился мнением об игре нападающего в ЦСКА .

Когда летом прошлого года оценивали перспективы перехода Гайча в ЦСКА , выразили большие сомнения относительно его быстрой помощи клубу. Аргентинец не подходил под тактические требования Виктора Ганчаренко, поскольку в «Сан-Лоренсо» перед ним стояли совершенно другие задачи.