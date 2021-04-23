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Крыховяк рассказал о своем будущем в «Локомотиве»

23 апреля 2021, 09:19

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своём будущем в московском клубе.

У меня есть цель: в этом сезоне хочу забить десять голов, пока семь в чемпионате и два в Кубке России. Переговоры с «Локомотивом» ещё не состоялись, но я бы хотел, чтобы вопрос о моём будущем был прояснён к январю 2022 года. У меня контракт до июня 2022 года, и я не хочу договариваться в последний момент.

Могу ли я сменить клуб этим летом? Сомневаюсь в этом. Чувствую себя в России очень хорошо.

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Все комментарии
batman555
batman555
23 апреля в 20:35
Крыховяк украшает наш чемпионат!
АлексАлекс
АлексАлекс
23 апреля в 09:57
Вот что значит профессионал и на поле и вне его
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 09:31
Очень качественный игрок...
Считаю три игрока с заметным вышеуровневым мастерством посетили нашу Лигу в последнее время....
Гжегож...Влашич и Малком....
Но если Малком столь залазаречен что все понимают ущербность трансфера....
То двое других - просто украшение чемпионата.....

Удачи Крыховяку в РПЛ !!!!!!
(но не 2-го мая,конечно)))
beefs
beefs
23 апреля в 09:20
ну и славненько, так держать...
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