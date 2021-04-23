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В Германии считают, что Кремль повлиял на выход «Челси» из Суперлиги

23 апреля 2021, 16:45

По данным источника, который ссылается на немецкое издание Süddeutsche Zeitung, владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в Европейской Суперлиге после поручения президента РФ Владимира Путина.

В Кремле Абрамовичу намекнули, что Суперлига не входит в интересы России, так как «Газпром» на протяжении многих лет является спонсором Лиги чемпионов. Также в 2021 году в Санкт-Петербурге состоится чемпионат Европы, а в 2022-м на «Газпром Арене» должен состояться финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Челси» стал одним из первых клубов, которые покинули Суперлигу.

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Все комментарии
Маха
Маха
25 апреля в 02:00, ред.
Еп ты. И здесь Путин Луноликий!
RomM84
RomM84
23 апреля в 23:39
Дблблть! А пожет просто очко сыграло? Вот де упорыши везде видят руку Кремля
ATG
ATG ответ vastudio (раскрыть)
23 апреля в 22:20
Только догадки
ATG
ATG ответ vastudio (раскрыть)
23 апреля в 22:20
Чел, какой бы источник не был - ТЫ , я и все остальные не узнаем никогда правды
vastudio
vastudio
23 апреля в 22:11
«В прошлом году The London Times сообщила, что Перес выиграл контракт на строительство Quiddiya, развлекательного центра в Саудовской Аравии за 6,5 млрд евро, своего рода Лас-Вегаса, но для развлечений, подходящего для мусульман. В качестве побочного эффекта «Мадриду» было предложено 150 миллионов евро за рекламное выступление четырех игроков команды. Спонсором футболки Real уже является авиакомпания Emirates из государства Персидского залива Дубай, заключившая рекордную сделку в 69 миллионов евро. Предположительно, деловые контакты Переса с Саудовской Аравией также считаются отправной точкой для Суперлиги ».
vastudio
vastudio
23 апреля в 22:07
Почитал я эту статейку, и в ней весь смысл, что деньги это были не американские, а через прокладки из Саудовской Аравии, и вся соль в этом.)
vastudio
vastudio
23 апреля в 21:57
Источник- ilnapolista.it По данным источника, который ссылается на немецкое издание Süddeutsche Zeitung Как замели-то следы))) Галка сказала ,как Нинка рассказывала,как Катька ,ссылаясь на соседку сказала)))) Обычно прямые ссылки на первоисточник))))
minai
minai
23 апреля в 21:37, ред.
На свете больше дураков, чем я думал.
Carthaginian
Carthaginian
23 апреля в 21:19
Думаю это Кремль и придумал супер лигу, а потом сам ее и развалил. Хитрый план Путина :) а Перес это русский шпион, позывной Перец :)
alexamit
alexamit
23 апреля в 21:01
Сколько же ещё больных на голову в Германии!
berda2003
berda2003
23 апреля в 20:38
владелец "чмелси" ВВП, Рома чисто подставное лицо - сообщил достоверный источник из Süddeutsche Zeitung...
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:34
Утка по Пекински))
Dima salev
Dima salev
23 апреля в 20:20
Путин спаситель мирового футбола и спаситель земного шара от войны.
SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 20:15
Возможно и повлиял, это ведь команда кремлёвских ребят, просто оформлена на Рому...
Rattlehead
Rattlehead ответ УрсХох (раскрыть)
23 апреля в 19:30
Укол - для лохов, трусы - выбор мастеров.
УрсХох
УрсХох
23 апреля в 19:23
Всё верно.
Одно уточнение:распоряжения Кремля Абрамовичу передали лично Петров и Боширов.В случае неповиновения - укол Новичком.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 18:51
Там раньше нас все знают заранее...поэтому и статьи такие появляются...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 18:48
А можно без подсказок супостату?
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 апреля в 18:47
Бери выше - МИРОВОГО!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 18:46
Если америкосы спонируют Суперлигу, естественно Володя будет против
karnager
karnager
23 апреля в 18:45
Дед уже сам до туалета дойти не может, а вы про какие-то заговоры ... Вспоминаетсч мем про то, как ВВ по 4 часа прямой линии выдерживает, а в туалет ходит как космонавт
Futurista
Futurista
23 апреля в 18:36
Ну понятно...следующие санкции будут за развал Суперлиги...
SHMEL258
SHMEL258
23 апреля в 18:33
Позвонил по телефону Роману Аркадьевичу и обматерил его...
kts99
kts99
23 апреля в 18:33
Без новичка не обошлось
Гриша Гриша
Гриша Гриша ответ Serg_Diamond (раскрыть)
23 апреля в 18:20
В Германии считают
Бубнин
Бубнин
23 апреля в 18:18
С отставкой Лэмпарда в Кремле тянули, но теперь видно, что действуют быстро и жестко.
Эдмон
Эдмон
23 апреля в 18:02
И тут рука Кремля
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 17:45
Futurista
Futurista ответ JackNorz (раскрыть)
23 апреля в 17:44
Ну а как без них то?)..."Чип и Дейл из ГРУ"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 апреля в 17:44
Тогда можно сказать, что эмир ОАЭ как хозяин ПСЖ вообще запретил Франции думать об этой Лиге.
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