В Германии считают, что Кремль повлиял на выход «Челси» из Суперлиги

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23 апреля 2021, 16:45

По данным источника, который ссылается на немецкое издание Süddeutsche Zeitung, владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в Европейской Суперлиге после поручения президента РФ Владимира Путина.

В Кремле Абрамовичу намекнули, что Суперлига не входит в интересы России, так как «Газпром» на протяжении многих лет является спонсором Лиги чемпионов. Также в 2021 году в Санкт-Петербурге состоится чемпионат Европы, а в 2022-м на «Газпром Арене» должен состояться финал Лиги чемпионов.

Напомним, что «Челси» стал одним из первых клубов, которые покинули Суперлигу.