«Бавария» поддержала Салихамиджича, у которого конфликт с Ханси Фликом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил поддержку спортивному директору клуба Хасану Салихамиджичу. Ранее сообщалось о том, что у спортдиректора мюнхенцев возник конфликт с главным тренером Хансом-Дитером Фликом из-за того, что клуб не хочет продлевать контракт с Джеромом Боатенгом.
«Бавария» единогласно и решительно выступает против враждебности по отношению к Хасану Салихамиджичу.
Объективная критика, конечно, всегда допустима. Однако мы самым решительным образом осуждаем личные нападки. Подобным вещам не место в «Баварии».
У каждой медали есть две стороны. Все мы, включая меня, были довольны великолепными выступлениями команды и отличным футболом за последние 18 месяцев, и мы понимаем, что тренер хотел бы иметь команду из 30 лучших звезд. Мы все считаем так же. Но есть коронавирус, и нам приходится считаться с потерей дохода в размере около 150 миллионов евро
Система заключается в том, что тренер больше ориентируется на краткосрочный успех, а спортивный директор — на долгосрочный.
Напомним, ранее Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией».
"Херберт Хайнер выразил позицию "Баварии" относительно общественных дебатов по Хасану Салихамиджичу. Президент пояснил, что немецкий Рекордмайстер поддерживает своего члена правления по спорту. "Бавария" сплоченно выступает против нападок в сторону Хасана Салихамиджича", - заявил Хайнер, добавив, что "конструктивная критика всегда допустима. Однко мы самым решительным образом осуждаем личностные нападки и травлю - в "Бавария" для этого нет ни малейшего места".
"У каждой медали две стороны. Все мы, в том числе и я, были очень рады замечательным достижениям команды и тому футболу, что она демонстрировала на протяжении последних 18 месяцев. И мы понимаем, что тренер в идеале хотел бы иметь в распоряжении состав с 30 топ-звездами - мы бы все этого хотели. Но сейчас в мире коронавирус, и мы должны мириться с потерями в обороте в размере 150 миллионов евро. "Бавария" по-прежнему "в экономическом плане находится в хорошем положении, но коронавирус оставил существенные следы". В задачи члена правления по спорту наряду со спортивными аспектами также входит принятие во внимание финансовых моментов, отметил президент "Баварии". "В целом для системы характерно, что тренер больше сосредоточен на краткосрочном успехе, а член правления по спорту должен принимать во внимание средние и долгосрочные перспективы", - отметил Хайнер. В этой связи президент Рекордмайстера подчеркнул, что "все мы вместе принимаем решения, в том числе и в вопросах формирования состава. И мы вместе позаботимся о том, чтобы у нас: а) снова стало спокойнее и б) наша история успеха продолжалась писаться и в будущем"."
Как уже видно фанаты в открытую требуют отставку Салихамиджича (даже питицую уже подписывают) а президент как-то хочет всех успокоить, чтобы не выглядели как будто они прогнулись. Вполне возможен вариант что Салихамиджича покинет пост по собственному желанию или по состоянию здоровья или какие они там причины любят придумывать.
При всем уважении но текущее руководство у руля клуба меньше 18 месяцев. И я надеюсь они не пойдут в открытую конфронтацию с болельщиками. На Херберта Хайнера я особо не надеюсь, он по всей видимости ставленник Адидаса (и у него нет должного спортивно опыта, скорее всего). Посмотрим как себя проявит Кан, от него очень много зависит сейчас, надеюсь что и он не опростоволоситься.
"Херберт Хайнер выразил позицию "Баварии" относительно общественных дебатов по Хасану Салихамиджичу. Президент пояснил, что немецкий Рекордмайстер поддерживает своего члена правления по спорту. "Бавария" сплоченно выступает против нападок в сторону Хасана Салихамиджича", - заявил Хайнер, добавив, что "конструктивная критика всегда допустима. Однко мы самым решительным образом осуждаем личностные нападки и травлю - в "Бавария" для этого нет ни малейшего места".
"У каждой медали две стороны. Все мы, в том числе и я, были очень рады замечательным достижениям команды и тому футболу, что она демонстрировала на протяжении последних 18 месяцев. И мы понимаем, что тренер в идеале хотел бы иметь в распоряжении состав с 30 топ-звездами - мы бы все этого хотели. Но сейчас в мире коронавирус, и мы должны мириться с потерями в обороте в размере 150 миллионов евро. "Бавария" по-прежнему "в экономическом плане находится в хорошем положении, но коронавирус оставил существенные следы". В задачи члена правления по спорту наряду со спортивными аспектами также входит принятие во внимание финансовых моментов, отметил президент "Баварии". "В целом для системы характерно, что тренер больше сосредоточен на краткосрочном успехе, а член правления по спорту должен принимать во внимание средние и долгосрочные перспективы", - отметил Хайнер. В этой связи президент Рекордмайстера подчеркнул, что "все мы вместе принимаем решения, в том числе и в вопросах формирования состава. И мы вместе позаботимся о том, чтобы у нас: а) снова стало спокойнее и б) наша история успеха продолжалась писаться и в будущем"."
Как уже видно фанаты в открытую требуют отставку Салихамиджича (даже питицую уже подписывают) а президент как-то хочет всех успокоить, чтобы не выглядели как будто они прогнулись. Вполне возможен вариант что Салихамиджича покинет пост по собственному желанию или по состоянию здоровья или какие они там причины любят придумывать.
При всем уважении но текущее руководство у руля клуба меньше 18 месяцев. И я надеюсь они не пойдут в открытую конфронтацию с болельщиками. На Херберта Хайнера я особо не надеюсь, он по всей видимости ставленник Адидаса (и у него нет должного спортивно опыта, скорее всего). Посмотрим как себя проявит Кан, от него очень много зависит сейчас, надеюсь что и он не опростоволоситься.