«Бавария» поддержала Салихамиджича, у которого конфликт с Ханси Фликом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил поддержку спортивному директору клуба . Ранее сообщалось о том, что у спортдиректора мюнхенцев возник конфликт с главным тренером из-за того, что клуб не хочет продлевать контракт с .

«Бавария» единогласно и решительно выступает против враждебности по отношению к Хасану Салихамиджичу.

Объективная критика, конечно, всегда допустима. Однако мы самым решительным образом осуждаем личные нападки. Подобным вещам не место в «Баварии».

У каждой медали есть две стороны. Все мы, включая меня, были довольны великолепными выступлениями команды и отличным футболом за последние 18 месяцев, и мы понимаем, что тренер хотел бы иметь команду из 30 лучших звезд. Мы все считаем так же. Но есть коронавирус, и нам приходится считаться с потерей дохода в размере около 150 миллионов евро

Система заключается в том, что тренер больше ориентируется на краткосрочный успех, а спортивный директор — на долгосрочный.