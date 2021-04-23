ГлавнаяНовости

Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки

23 апреля 2021, 09:11

Утверждается, что президент УЕФА Александер Чеферин повысил себе зарплату примерно на 450 тыс. евро в сезоне-2019/20, когда началась пандемия коронавируса.

Как сообщает источник со ссылкой на документы УЕФА, организация применяла политику сокращения расходов, высшее руководство пошло на снижение окладов на 20 % в период с мая по июль. Данное предложение последовало от Чеферина, чтобы снизить последствия влияния пандемии на футбольный бизнес.

Однако зарплата самого президента УЕФА увеличивалась с каждым годом — с 1,56 млн до 2,42 млн. За всё время работы он получил 7,46 млн швейцарских франков, что составляет примерно 6,76 млн евро.

Ранее стало известно, что УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги.

Все новости
СлухиБывший игрок «Ростова» Канга, возможно, старше своего возраста на 5 лет
Вчера, 09:56 Комментарии21
Сын Пирло: «Мне ежедневно угрожают в социальных сетях»
27 апреля Комментарии7
Кантона: «Жалею, что не ударил болельщика „Кристал Пэлас“ ещё сильнее»
26 апреля Комментарии4
А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»
25 апреля Комментарии39
ЦСКА — «Спартаку»: «Башкирский мёд так в голову ударил?»
25 апреля Комментарии48
«Спартак»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
25 апреля Комментарии99
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
23 апреля в 14:36
А вы и дальше защищайте эти две европейские помойки, которые за счёт ваших любимых клубов набивают себе карманы, а вам вешают лапшу про развитие футбола и т.д.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 апреля в 11:25
Нормуль, у нас депутаты все так делают)))
galem72
galem72
23 апреля в 11:12
Нормальный чиновник, плешивому пересиденту бы точно понравился. Срочно его в списки едра оформить, а потом, по обычаю, сделать почётным членом совета директоров раснефти. Там любят вороватую иностранщину.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 09:52
Если очень богатая , остальным сотрудником почему урезали то ? Себя он не обидел )))
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 09:41
Суть не в том, сколько он получает, а в том, что он повысил свою зарплату за счёт им же и предложенного сокращения расходов УЕФА на фоне пандемии (в том числе сокращения доходов сотрудников).
Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 апреля в 09:29
Кто сказал, что они успокоятся. УЕФА не принимает санкции, они идут дальше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 09:23
Второ день уж...
Какой то нелепый вброс инфы...непонятно на что направленный...
О том что зарплата будет увеличиваться с каждым годом скорей всего было оформленно ещё в допандемийные времена.....и для чего суперлигаистам отыскивать и выкладывать эти пылью покрытые документы - непонятно....
Ну получает Президент очень богатой организации 2,42 млн в год....и что ???
У нас поллиги пешеходов получают не меньше )))
DXTK
DXTK
23 апреля в 09:22
сам себе хозяин........ пользуется кубышкой уефа как своей копилкой.
Василий 50
Василий 50
23 апреля в 09:18
У Месси зарплата больше 100 млн.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 апреля в 09:17
Ответка от Суперлиги.
beefs
beefs
23 апреля в 09:15
своя рубашка ближе к телу...
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 09:12
Президент должен получать много.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100