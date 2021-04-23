Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки

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23 апреля 2021, 09:11

Утверждается, что президент УЕФА Александер Чеферин повысил себе зарплату примерно на 450 тыс. евро в сезоне-2019/20, когда началась пандемия коронавируса.

Как сообщает источник со ссылкой на документы УЕФА , организация применяла политику сокращения расходов, высшее руководство пошло на снижение окладов на 20 % в период с мая по июль. Данное предложение последовало от Чеферина, чтобы снизить последствия влияния пандемии на футбольный бизнес.

Однако зарплата самого президента УЕФА увеличивалась с каждым годом — с 1,56 млн до 2,42 млн. За всё время работы он получил 7,46 млн швейцарских франков, что составляет примерно 6,76 млн евро.