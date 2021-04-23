Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки

Утверждается, что президент УЕФА Александер Чеферин повысил себе зарплату примерно на 450 тыс. евро в сезоне-2019/20, когда началась пандемия коронавируса.
Как сообщает источник со ссылкой на документы УЕФА, организация применяла политику сокращения расходов, высшее руководство пошло на снижение окладов на 20 % в период с мая по июль. Данное предложение последовало от Чеферина, чтобы снизить последствия влияния пандемии на футбольный бизнес.
Однако зарплата самого президента УЕФА увеличивалась с каждым годом — с 1,56 млн до 2,42 млн. За всё время работы он получил 7,46 млн швейцарских франков, что составляет примерно 6,76 млн евро.
Ранее стало известно, что УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги.
Какой то нелепый вброс инфы...непонятно на что направленный...
О том что зарплата будет увеличиваться с каждым годом скорей всего было оформленно ещё в допандемийные времена.....и для чего суперлигаистам отыскивать и выкладывать эти пылью покрытые документы - непонятно....
Ну получает Президент очень богатой организации 2,42 млн в год....и что ???
У нас поллиги пешеходов получают не меньше )))
Какой то нелепый вброс инфы...непонятно на что направленный...
О том что зарплата будет увеличиваться с каждым годом скорей всего было оформленно ещё в допандемийные времена.....и для чего суперлигаистам отыскивать и выкладывать эти пылью покрытые документы - непонятно....
Ну получает Президент очень богатой организации 2,42 млн в год....и что ???
У нас поллиги пешеходов получают не меньше )))