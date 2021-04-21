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Что это было?! Суперлига развалилась и оставила после себя тьму вопросов

вчера, 12:24
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Перес по-прежнему намерен спасать футбол.

Так что это всё-таки было?!

Таким вопросом сегодня задаются абсолютно все, кому не чужд футбол. И версий об истинном предназначении Суперлиги может быть несколько. Вот самые популярные:

1. Суперлига — это провалившаяся попытка футбольной революции, которую в колыбели задушили УЕФА, ФИФА и протестующие фанаты отколовшихся клубов. Перес и Аньелли провалили презентацию проекта, недооценили мощь официальных футбольных структур, как и влиятельность футболистов и болельщиков.

2. Отцы-основатели Суперлиги на данном этапе не ждали другого исхода, однако своего они добились: УЕФА намерен серьезно увеличить финансирование Лиги чемпионов. Здесь читается прямая и понятная логика: подняли бунт ради повышения доходов — и повысят свои доходы. Так или иначе.

3. Это изначально был спектакль для инвесторов и фанатов, а Чеферин и Инфантино одобрили дерзкую постановку Флорентино Переса. Пока все идет к тому, что все будут довольны: клубы получат дополнительное финансирование, а УЕФА сохранит за собой полноту власти и перекроит формат Лиги чемпионов в пользу топ-клубов (обсуждения новой формулы оказались надежно прикрыты потоком новостей о Суперлиге).

Интересна роль JPMorgan — объявленного спонсора Суперлиги. Неужели американцев использовали для шантажа УЕФА или для того, чтобы заставить английский инвестиционный фонд поскорее выдать миллиарды УЕФА? Тогда это опасная игра. Думаю, все несколько сложнее. Опять же, заметьте, как эта история с Суперлигой взбодрила футбольное общество: мирные времена — это всегда застой или даже деградация, а наличие общего врага объединяет и ведет к росту.

В данном случае — к росту интереса. К Лиге чемпионов и национальным чемпионатам, которые могли рухнуть, если бы Суперлига состоялась. Мы привыкли к плавному, приятному и однообразному течению футбольной жизни, нынешняя ситуация была проверкой на готовность к переменам. И предлагаемые новинки получили яростное неодобрение. После такого всегда начинаешь больше ценить привычный уклад, все любимое и знакомое.

Почему Суперлига развалилась так быстро?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой была изначальная цель Суперлиги. Давайте отталкиваться от трех представленных выше версий. Если ваш вариант №2 (шантаж с целью выжать больше денег из УЕФА) или №3 (всеобщий сговор, чтобы прикрыть изменение формата ЛЧ, раскрутить инвесторов на деньги всколыхнуть футбольный мирок), то здесь все очень просто. Суперлига прекратила существование, потому что выполнила свое предназначение. И если это так, то имеем дело с гениальным проектом, потому что ему хватило двух дней, чтобы реализовать себя.

Если же это действительно была полноценная и шокирующая революция, то нужно отдать должное уже УЕФА, справившемуся с протестом легко и непринужденно. Помогли расшатать Суперлигу и фанаты, которые вышли на улицы английских городов и показали своим клубам, что их ждет в случае выбора «особого пути». Половина оригинального состава Суперлиги — британцы, и когда 6 из 12 клубов выходят из чата, конец близок. Все представители АПЛ оказались «троянскими конями» в этой истории.

Стоп-кран сорвал «Челси», чьи фанаты вчера устроили протесты у стадиона и не пускали автобус с командой на «Стэмфорд Бридж» перед игрой с «Брайтоном». Правда, первое официальное заявление о выходе из Суперлиги выпустил «Манчестер Сити», за которым потянулись остальные — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», а потом и «Челси», стоявший у истоков великого исхода.

Интересно, что футболисты «Ливерпуля» еще до клубного пресс-релиза выступили против Суперлиги и поддержали фанатов, опубликовав на своих страничках одинаковые посты:

Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone.

Что дальше?

Важно подчеркнуть, что английские клубы не входили в число учредителей Суперлиги, этот секстет составляют три испанских («Реал», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Ювентус», «Интер», «Милан») клуба. Существует версия, что УЕФА пообещал золотые горы клубам АПЛ за возвращение домой, но и среди основателей нет единства.

«Интер» уже наигрался в Суперлиге, в ближайшее время «нерадзурри» сообщат о своем решении. «Барселона» тоже в очереди на выход, каталонцы ждут референдума сосьос, чей выбор очевиден. Не заставят себя долго уговаривать «Атлетико» и «Милан», которые попытаются уйти по-английски (расхожее выражение в свете последних событий приобретает особый смысл).

Интереснее всего судьба «Реала» и «Ювентуса», чьи боссы организовали весь этот веселый движ. Думаю, отношение УЕФА к «Мадриду» и «Ювентусу», а особенно к Пересу и Аньелли послужит маркером, который в скором времени раскроет нам истинную суть Суперлиги. Если дону Флорентино и Андреа устроят показательную порку с пожизненным отстранением от футбола, то поверим, что они действительно стояли у штурвала революции и банально не вывезли.

Но если и эти функционеры через время окажутся прощены, останутся при своих должностях и восстановят дружбу с Чеферином и УЕФА, то придется признать, что они хорошие актеры, здорово исполнившие главные роли в масштабной постановке. Флорентино Перес повторяет, что футбол нужно спасать. Он наверняка искреннее в это верит и видит себя во главе спасательной бригады.

Дедушка Фло сейчас лидирует в списке самых ненавидимых персон футбольного мира. И он знал, что окажется на вершине этого сомнительного рейтинга, когда стал первым лицом Суперлиги. Перес — легкая мишень, сейчас над ним насмехаются и издеваются, но я бы предпочел подождать немного и судить дона Флорентино не по злым реакциям, а по фактическим последствиям его бунта. Суперлига просуществовала 2 дня, но ее тень раскинется на десятилетия вперед.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:26
Когда-нибудь об этом снимут фильм.
sash71
sash71
вчера в 17:41
Превращать ЛЧ в какой то шлак с третьесортными командами это уже не ЛЧ. УЕФА сама виновата в том, что ТОП клубы не имеют желания играть против таких команд с которыми их преимущество не подлежит даже сомнению. В погоне за теми же деньгами УЕФА напрочь забыла о духе футбола.
Rattlehead
Rattlehead ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Тогда проще вернуться к старому формату ЛЧ, где играли только чемпионы своих стран и действующий обладатель Кубка Чемпионов, 2 и 3 места отправлять в Лигу Европы, 4-е - в Лигу Конференций, а также вернуть Кубок обладателей Кубков.
Hamman
Hamman
вчера в 15:15
Версия номер 2! С самого начала этой истории она вертелась у меня в голове.
Я вполне допускаю что какой-то более серьёзный план по Суперлиге у основателей есть, а эта буча была предпринята для достижения двух целей 1) растормошить УЕФА, 2) прощупать почву и выявить паршивых овец в своём сговоре.
Все цели достигнуты!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
Что же касается честной системы, проблема не в том, чтобы придумать ее, а чтобы реализовать. У нас в России тоже формально есть Конституция, но большим деньгам давно на нее плевать.

Даже если взять приближенную к идеалу АПЛ среди лиг, мы видим, что для МС другие правила, нежели для остальных - большие деньги рулят. А попробуй бороться с ними, коррумпированный и сто раз зашкварившийся суд в Лозанне быстро снимает бан.

Большие деньги хотят больше денег, а не справедливости.
ATG
ATG
вчера в 14:52
Да, теперь продолжим смотреть Викторию Пльзень или Славию с Ференцварошами в лучшей евро лиге
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 14:50
Их деклариривание "помощи более слабым" было не более чем заявление США, что они несут демократию, перед тем, как разбомбить какую-нибудь нефтеносную страну ради повышения цен. Чисто формальная вещь.

Реально не надо переоценивать Переса. Он "чудо-махинатор" только в рамках супер-коррумпированной Испании, где против него постоянно возбуждено с десяток уголовных дел, которые все подвешиваются и подвешиваются до истечения сроков давности. Если бы там была хотя бы какая-то честность у власти, он давно бы куковал на зоне. Даже "Реал" там открытые доги гонял, хотя бы легендарный слив "Алькоркону" можно вспомнить 0-4, когда игроки "Реала" расступались перед соперником, а Дудек прыгал в дальний угол, когда ему били в ближний.

Я уверен, что он именно и хотел внедрить проект в декларируемом виде и получить много денег. Нифига он не тонкий игрок. Старый жирный прямолинейный мафиозо.
SonicStar
SonicStar ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 14:43
А ничего, что клубы основатели не вылетали бы из суперлиги? Вот заняли бы последние места в СЛ основатели и что тогда? Они вылететь не могут, выкидывать тех, кто выше их? Опять таки насчёт нац чемпионатов. По деньгам и в следствии этого по составам, топы на голову сильнее остальных. С суперлигой они стали бы ещё богаче и пропасть между ними и обычными клубами только увеличилась. Они спокойно соберут себе 2 сильных состава, на СЛ и нац. чемп. И каким боком обычные клубы будут с ними конкурировать?
chyastism
chyastism ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 14:19
Я говорю о создании продуманного турнира, а не об этом шантаже Переса и Аньелли. Играть и в Суперлиге и в национальных чемпионатах - это глупость. А вот вывести лучшие клубы из всех чемпионатов в единую лигу - мне лично нравится.
Если всё продумать, то получится система, устраивающая всех.
А то, что Перес с Аньелли замутили ничего общего к футболу не имеет. Они просто бились за деньги и получили их в итоге. Авантюра по разводу УЕФА это была, а не Суперлига с идеей объединить лучших и помочь более слабым.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 14:14
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Организаторы Суперлиги в первую же очередь заявили, что именно клубы-основатели получат по 350 миллионов долларов, то есть они отнюдь не делали турнир для того, чтобы кто-то вышел в люди, а, наоборот, чтобы застолбить деньги для своих клубов.
chyastism
chyastism ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 14:07
Меня мало интересуют как американские ценности, так и европейские.
Вот смотри - есть чемпионаты своих стран. Никуда ничего не девается. Они проводятся как и проводились. А над чемпионатами есть эта самая Суперлига (хоть как её можно обозвать).
И вот в ней играют изначально и Реал, и Ливерпуль, и Интер с Баварией. Допустим, двадцать команд в два круга - всё как в обычном чемпионате, только это смесь лучших клубов Европы.
Они выявляют победителя, за это время в национальных чемпионатах тоже появляются победители. Допустим, в своих чемпионатах за неимением грандов победили Лестер, Севилья, Наполи, Лион, Лейпциг - они входят в эту Суперлигу вместо шести худших команд, вылетающих из неё обратно в свои национальные чемпионаты и через победу в них пытающиеся пробраться назад через год.
Чем плоха система? Наоборот, у прочих команд появляется шанс "выйти в люди" - Ювентус в Италии неизменный чемпион, ПСЖ во Франции, Бавария в Германии, а Реал и Барселона в Испании никому не дают выиграть - а этих всех клубов уже не будет в чемпионатах, они будут в Суперлиге, а потом кто-то из них вылетит оттуда и их место займут новые клубы - костяк лучших останется, но разбавится новичками - не будет застоя, будет у всех мотивация на каждую игру, ибо если вылетишь из Суперлиги и сразу не зайдёшь обратно - можно будет вообще погибнуть.
Плохая разве система? Всем хорошо - сильные варятся в своём котле, получают деньги, а слабые получают шанс примкнуть к сильным, поскольку им меньше трудностей на пути к победе в национальных чемпионатах. И они могут стать сильными и получать деньги. Выигрывают все. Так чем плохо-то?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ chyastism (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
Ты вообще не понимаешь разницы в американской и европейской системе ценностей, если это пишешь.

Посмотри фильм на "Youtube" про расцвет американского соккера в последние годы, который снял канал "Кожаный мяч". И ты поймешь, почему американская система не может прижиться в Европе.

Этот формат, который создали Перес с Аньелли + большие американцы с их американскими деньгами в рамках Европы нежизнеспособен.

В Европе - система открытого футбола, где любой клуб потенциально может выиграть ЛЧ и чемпионат своей страны.

В Америке - закрытая лига, под ней еще несколько закрытых лиг и университетский чемпионат. Если человек хочет, чтобы его клуб выиграл чемпионат, он должен купить место в закрытой лиге. Никакой романтики не будет. Американские болельщики болеют за клуб по территориальному принципу - просто выбирают клуб, который ближе к ним. Тут тоже никакой романтики, если у клуба возникнут трудности и он вылетит, болельщики просто пошлют его на и будут болеть за соседний. В США болельщики болеют за зрелище, а не за команды.
chyastism
chyastism
вчера в 13:48
Кстати, АПЛ по сути уже является некой мини-Суперлигой. Шесть сильных команд, середняки с большими финансами, могущие покупать сильных игроков. Как следствие, высокий зрительский интерес именно к АПЛ, среди прочих чемпионатов.
Если всё пойдёт поступательно, без этих революций, то АПЛ со временем и станет этой самой Суперлигой - она просто финансово задавит все остальные лиги и скупит оттуда всех лучших игроков. Чемпионаты Испании, Италии, Франции сами собой просто затухнут, если у них клубы из Англии будут скупать игроков. И тогда уже ни Ювентус с Реалом, ни Барселона с Интером не будут котироваться как топ-клубы для Суперлиги, их заменят условные Лестер, Вест Хэм или Эвертон, выросшие на финансовом превосходстве АПЛ.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:42
Пускай играют!!! А мы посмотрим!!!
chyastism
chyastism
вчера в 13:40
Так и не понял почему практически все категорически против. Что плохого в сетке НХЛ и НБА? Создана единая европейская лига самых интересных зрителю команд. Допустим, их двадцать в этой Суперлиге. Играют два круга, потом плей-офф до единого обладателя по типу Кубка Гагарина. Шесть худших вылетают в национальные чемпионаты, которых заменяют шесть клубов - пять победителей, скажем, топ-5 лиг и одна команда - победитель мини-турнира всех остальных чемпионов своих стран. Нужно просто схему отработать и продумать. А сама идея общей европейской лиги вполне здравая.
Только мне кажется, Перес с Аньелли как раз не за эту идею ратовали, а просто деньги выбивали из чиновников - какая им разница как деньги придут, через Суперлигу или через шантаж. И они добились своего. И теперь кто говорит, что Суперлига провалилась, явно не понимают происходящего. Как раз Перес и Аньелли победили, они получат деньги. А УЕФА проиграла - оно потратится.
Но это всё про бизнес, а интересен болельщика футбол, сама игра, и мне было бы интересно посмотреть на общий европейский чемпионат по типу НБА в Штатах, но только чётко продуманный от начала до конца.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:26
Сккоро снова вернутся к этой теме!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 13:05
Это была одна попытка. Следующая должна быть наглее и хитрее. Хитрее, не значит умнее.
9cbqkjdf8a7f
9cbqkjdf8a7f
вчера в 12:50
НУ, АФТОР КАК ВСЕГДА НАКРУТИЛ КУЧУ ГИПОТЕЗ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. ВСЕ НАМНОГО ПРОЩЕ. НАМНОГО! ВСЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С ПОПЫТКОЙ СОЗДАНИЯ СУПЕР ЛИГИ ЭТО УЖЕ БЫЛО ТОЛЬКО В США И В КАНАДЕ В ПРОШЛОМ. ВСЕ ЭТО ПРОХОДИЛИ ТАМ В НХЛ И В НБА. ТОЧНО ТАК ЖЕ ЧАСТЬ БОССОВ НХЛ ПОПЫТАЛИСЬ ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ НХЛ И СОЗДАТЬ СВОЮ НЕЗАВИС ОТ БОССОВ НХЛ ЛИГУ ВХА. НО ЗАТЕЯ ПРОВАЛИЛАСЬ. В НБА ОТДЕЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ЛИГИ БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО ПРИНЯТИЕМ ОШРАНИЧЕНИЙ В ПРОДАЖЕ И ПОТОЛКОМ В ЗАРПЛАТНОЙ ВЕДОМОСТИ КЛУБОВ. ПРИЧИНАМИ ТАКИХ БУРЬ В СТАКАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОМЕРНО ВОЗРОСШИЕ Р А С Х О Д Ы ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛУБОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА. В ФУТБОЛЕ ЦЕНЫ ИГРОКОВ СТАЛИ ЗАПРЕДЕЛЬНЫМИ ДАЖЕ ДЛЯ ШЕЙХОВ ИЗ АРАБИИ. ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ЗА
Найманчик
Найманчик
вчера в 12:43
Суперлига было организовано одним из двух способов:
1. Все вместе и перес, аньели, апл, серия а и УЕФА что бы поднять спорос и таким образом поднять выплаты и привлечь больше болельшиков. Плохая реклама тоже реклама
2. Перес, аньели, апл, серия сами по себе что бы шантажировать уефа и таким образом добится для себе выгоды по части финансов и они добились чего хотели.
Короче все пройсходит по сценарию!!!
112910415
112910415
вчера в 12:34
головы рубить никто не станет
shlomo
shlomo
вчера в 12:33
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