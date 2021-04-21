Что это было?! Суперлига развалилась и оставила после себя тьму вопросов

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вчера, 12:24

Перес по-прежнему намерен спасать футбол.

Так что это всё-таки было?!

Таким вопросом сегодня задаются абсолютно все, кому не чужд футбол. И версий об истинном предназначении Суперлиги может быть несколько. Вот самые популярные:

1. Суперлига — это провалившаяся попытка футбольной революции, которую в колыбели задушили УЕФА , ФИФА и протестующие фанаты отколовшихся клубов. Перес и Аньелли провалили презентацию проекта, недооценили мощь официальных футбольных структур, как и влиятельность футболистов и болельщиков.

2. Отцы-основатели Суперлиги на данном этапе не ждали другого исхода, однако своего они добились: УЕФА намерен серьезно увеличить финансирование Лиги чемпионов. Здесь читается прямая и понятная логика: подняли бунт ради повышения доходов — и повысят свои доходы. Так или иначе.

3. Это изначально был спектакль для инвесторов и фанатов, а Чеферин и Инфантино одобрили дерзкую постановку Флорентино Переса. Пока все идет к тому, что все будут довольны: клубы получат дополнительное финансирование, а УЕФА сохранит за собой полноту власти и перекроит формат Лиги чемпионов в пользу топ-клубов (обсуждения новой формулы оказались надежно прикрыты потоком новостей о Суперлиге).

Интересна роль JPMorgan — объявленного спонсора Суперлиги. Неужели американцев использовали для шантажа УЕФА или для того, чтобы заставить английский инвестиционный фонд поскорее выдать миллиарды УЕФА ? Тогда это опасная игра. Думаю, все несколько сложнее. Опять же, заметьте, как эта история с Суперлигой взбодрила футбольное общество: мирные времена — это всегда застой или даже деградация, а наличие общего врага объединяет и ведет к росту.

В данном случае — к росту интереса. К Лиге чемпионов и национальным чемпионатам, которые могли рухнуть, если бы Суперлига состоялась. Мы привыкли к плавному, приятному и однообразному течению футбольной жизни, нынешняя ситуация была проверкой на готовность к переменам. И предлагаемые новинки получили яростное неодобрение. После такого всегда начинаешь больше ценить привычный уклад, все любимое и знакомое.

Почему Суперлига развалилась так быстро?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой была изначальная цель Суперлиги. Давайте отталкиваться от трех представленных выше версий. Если ваш вариант №2 (шантаж с целью выжать больше денег из УЕФА ) или №3 (всеобщий сговор, чтобы прикрыть изменение формата ЛЧ , раскрутить инвесторов на деньги всколыхнуть футбольный мирок), то здесь все очень просто. Суперлига прекратила существование, потому что выполнила свое предназначение. И если это так, то имеем дело с гениальным проектом, потому что ему хватило двух дней, чтобы реализовать себя.

Если же это действительно была полноценная и шокирующая революция, то нужно отдать должное уже УЕФА , справившемуся с протестом легко и непринужденно. Помогли расшатать Суперлигу и фанаты, которые вышли на улицы английских городов и показали своим клубам, что их ждет в случае выбора «особого пути». Половина оригинального состава Суперлиги — британцы, и когда 6 из 12 клубов выходят из чата, конец близок. Все представители АПЛ оказались «троянскими конями» в этой истории.

Стоп-кран сорвал «Челси», чьи фанаты вчера устроили протесты у стадиона и не пускали автобус с командой на «Стэмфорд Бридж» перед игрой с «Брайтоном». Правда, первое официальное заявление о выходе из Суперлиги выпустил «Манчестер Сити», за которым потянулись остальные — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», а потом и «Челси», стоявший у истоков великого исхода.

Интересно, что футболисты «Ливерпуля» еще до клубного пресс-релиза выступили против Суперлиги и поддержали фанатов, опубликовав на своих страничках одинаковые посты:

Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone.

Что дальше?

Важно подчеркнуть, что английские клубы не входили в число учредителей Суперлиги, этот секстет составляют три испанских («Реал», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Ювентус», «Интер», «Милан») клуба. Существует версия, что УЕФА пообещал золотые горы клубам АПЛ за возвращение домой, но и среди основателей нет единства.

«Интер» уже наигрался в Суперлиге, в ближайшее время «нерадзурри» сообщат о своем решении. «Барселона» тоже в очереди на выход, каталонцы ждут референдума сосьос, чей выбор очевиден. Не заставят себя долго уговаривать «Атлетико» и «Милан», которые попытаются уйти по-английски (расхожее выражение в свете последних событий приобретает особый смысл).

Интереснее всего судьба «Реала» и «Ювентуса», чьи боссы организовали весь этот веселый движ. Думаю, отношение УЕФА к «Мадриду» и «Ювентусу», а особенно к Пересу и Аньелли послужит маркером, который в скором времени раскроет нам истинную суть Суперлиги. Если дону Флорентино и Андреа устроят показательную порку с пожизненным отстранением от футбола, то поверим, что они действительно стояли у штурвала революции и банально не вывезли.

Но если и эти функционеры через время окажутся прощены, останутся при своих должностях и восстановят дружбу с Чеферином и УЕФА , то придется признать, что они хорошие актеры, здорово исполнившие главные роли в масштабной постановке. Флорентино Перес повторяет, что футбол нужно спасать. Он наверняка искреннее в это верит и видит себя во главе спасательной бригады.

Дедушка Фло сейчас лидирует в списке самых ненавидимых персон футбольного мира. И он знал, что окажется на вершине этого сомнительного рейтинга, когда стал первым лицом Суперлиги. Перес — легкая мишень, сейчас над ним насмехаются и издеваются, но я бы предпочел подождать немного и судить дона Флорентино не по злым реакциям, а по фактическим последствиям его бунта. Суперлига просуществовала 2 дня, но ее тень раскинется на десятилетия вперед.