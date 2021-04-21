Что это было?! Суперлига развалилась и оставила после себя тьму вопросов

Перес по-прежнему намерен спасать футбол.
Так что это всё-таки было?!
Таким вопросом сегодня задаются абсолютно все, кому не чужд футбол. И версий об истинном предназначении Суперлиги может быть несколько. Вот самые популярные:
1. Суперлига — это провалившаяся попытка футбольной революции, которую в колыбели задушили УЕФА, ФИФА и протестующие фанаты отколовшихся клубов. Перес и Аньелли провалили презентацию проекта, недооценили мощь официальных футбольных структур, как и влиятельность футболистов и болельщиков.
2. Отцы-основатели Суперлиги на данном этапе не ждали другого исхода, однако своего они добились: УЕФА намерен серьезно увеличить финансирование Лиги чемпионов. Здесь читается прямая и понятная логика: подняли бунт ради повышения доходов — и повысят свои доходы. Так или иначе.
3. Это изначально был спектакль для инвесторов и фанатов, а Чеферин и Инфантино одобрили дерзкую постановку Флорентино Переса. Пока все идет к тому, что все будут довольны: клубы получат дополнительное финансирование, а УЕФА сохранит за собой полноту власти и перекроит формат Лиги чемпионов в пользу топ-клубов (обсуждения новой формулы оказались надежно прикрыты потоком новостей о Суперлиге).
Интересна роль JPMorgan — объявленного спонсора Суперлиги. Неужели американцев использовали для шантажа УЕФА или для того, чтобы заставить английский инвестиционный фонд поскорее выдать миллиарды УЕФА? Тогда это опасная игра. Думаю, все несколько сложнее. Опять же, заметьте, как эта история с Суперлигой взбодрила футбольное общество: мирные времена — это всегда застой или даже деградация, а наличие общего врага объединяет и ведет к росту.
В данном случае — к росту интереса. К Лиге чемпионов и национальным чемпионатам, которые могли рухнуть, если бы Суперлига состоялась. Мы привыкли к плавному, приятному и однообразному течению футбольной жизни, нынешняя ситуация была проверкой на готовность к переменам. И предлагаемые новинки получили яростное неодобрение. После такого всегда начинаешь больше ценить привычный уклад, все любимое и знакомое.
Почему Суперлига развалилась так быстро?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой была изначальная цель Суперлиги. Давайте отталкиваться от трех представленных выше версий. Если ваш вариант №2 (шантаж с целью выжать больше денег из УЕФА) или №3 (всеобщий сговор, чтобы прикрыть изменение формата ЛЧ, раскрутить инвесторов на деньги всколыхнуть футбольный мирок), то здесь все очень просто. Суперлига прекратила существование, потому что выполнила свое предназначение. И если это так, то имеем дело с гениальным проектом, потому что ему хватило двух дней, чтобы реализовать себя.
Если же это действительно была полноценная и шокирующая революция, то нужно отдать должное уже УЕФА, справившемуся с протестом легко и непринужденно. Помогли расшатать Суперлигу и фанаты, которые вышли на улицы английских городов и показали своим клубам, что их ждет в случае выбора «особого пути». Половина оригинального состава Суперлиги — британцы, и когда 6 из 12 клубов выходят из чата, конец близок. Все представители АПЛ оказались «троянскими конями» в этой истории.
Стоп-кран сорвал «Челси», чьи фанаты вчера устроили протесты у стадиона и не пускали автобус с командой на «Стэмфорд Бридж» перед игрой с «Брайтоном». Правда, первое официальное заявление о выходе из Суперлиги выпустил «Манчестер Сити», за которым потянулись остальные — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», а потом и «Челси», стоявший у истоков великого исхода.
Интересно, что футболисты «Ливерпуля» еще до клубного пресс-релиза выступили против Суперлиги и поддержали фанатов, опубликовав на своих страничках одинаковые посты:
Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone.
April 20, 2021
Что дальше?
Важно подчеркнуть, что английские клубы не входили в число учредителей Суперлиги, этот секстет составляют три испанских («Реал», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских («Ювентус», «Интер», «Милан») клуба. Существует версия, что УЕФА пообещал золотые горы клубам АПЛ за возвращение домой, но и среди основателей нет единства.
«Интер» уже наигрался в Суперлиге, в ближайшее время «нерадзурри» сообщат о своем решении. «Барселона» тоже в очереди на выход, каталонцы ждут референдума сосьос, чей выбор очевиден. Не заставят себя долго уговаривать «Атлетико» и «Милан», которые попытаются уйти по-английски (расхожее выражение в свете последних событий приобретает особый смысл).
Интереснее всего судьба «Реала» и «Ювентуса», чьи боссы организовали весь этот веселый движ. Думаю, отношение УЕФА к «Мадриду» и «Ювентусу», а особенно к Пересу и Аньелли послужит маркером, который в скором времени раскроет нам истинную суть Суперлиги. Если дону Флорентино и Андреа устроят показательную порку с пожизненным отстранением от футбола, то поверим, что они действительно стояли у штурвала революции и банально не вывезли.
Но если и эти функционеры через время окажутся прощены, останутся при своих должностях и восстановят дружбу с Чеферином и УЕФА, то придется признать, что они хорошие актеры, здорово исполнившие главные роли в масштабной постановке. Флорентино Перес повторяет, что футбол нужно спасать. Он наверняка искреннее в это верит и видит себя во главе спасательной бригады.
Дедушка Фло сейчас лидирует в списке самых ненавидимых персон футбольного мира. И он знал, что окажется на вершине этого сомнительного рейтинга, когда стал первым лицом Суперлиги. Перес — легкая мишень, сейчас над ним насмехаются и издеваются, но я бы предпочел подождать немного и судить дона Флорентино не по злым реакциям, а по фактическим последствиям его бунта. Суперлига просуществовала 2 дня, но ее тень раскинется на десятилетия вперед.
Посмотри фильм на "Youtube" про расцвет американского соккера в последние годы, который снял канал "Кожаный мяч". И ты поймешь, почему американская система не может прижиться в Европе.
Этот формат, который создали Перес с Аньелли + большие американцы с их американскими деньгами в рамках Европы нежизнеспособен.
В Европе - система открытого футбола, где любой клуб потенциально может выиграть ЛЧ и чемпионат своей страны.
В Америке - закрытая лига, под ней еще несколько закрытых лиг и университетский чемпионат. Если человек хочет, чтобы его клуб выиграл чемпионат, он должен купить место в закрытой лиге. Никакой романтики не будет. Американские болельщики болеют за клуб по территориальному принципу - просто выбирают клуб, который ближе к ним. Тут тоже никакой романтики, если у клуба возникнут трудности и он вылетит, болельщики просто пошлют его на и будут болеть за соседний. В США болельщики болеют за зрелище, а не за команды.
Посмотри фильм на "Youtube" про расцвет американского соккера в последние годы, который снял канал "Кожаный мяч". И ты поймешь, почему американская система не может прижиться в Европе.
Этот формат, который создали Перес с Аньелли + большие американцы с их американскими деньгами в рамках Европы нежизнеспособен.
В Европе - система открытого футбола, где любой клуб потенциально может выиграть ЛЧ и чемпионат своей страны.
В Америке - закрытая лига, под ней еще несколько закрытых лиг и университетский чемпионат. Если человек хочет, чтобы его клуб выиграл чемпионат, он должен купить место в закрытой лиге. Никакой романтики не будет. Американские болельщики болеют за клуб по территориальному принципу - просто выбирают клуб, который ближе к ним. Тут тоже никакой романтики, если у клуба возникнут трудности и он вылетит, болельщики просто пошлют его на и будут болеть за соседний. В США болельщики болеют за зрелище, а не за команды.