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Аньелли поплатится за «предательство». Как президент «Юве» потерял всех друзей и заставил себя ненавидеть

вчера, 15:50
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Один из идеологов Суперлиги стремительно теряет высоту.

Неделю назад президент «бьянконери» считался одним из самых важных и влиятельных людей в европейском футболе, но после яростной поддержки проекта Суперлиги он в первых рядах списка наиболее ненавидимых персон. Во вторник вечером в Риме, на одной из стен улицы Каччини, что неподалеку от штаб-квартиры Итальянской федерации футбола (FIGC), появилось граффити, посвященное Андреа Аньелли. На современной фреске этот господин запечатлен с непроницаемым лицом, в руке он держит золотой кинжал, которым безжалостно протыкает футбольный мяч. Метафора понятна: «Аньелли — убийца футбола».

Впрочем, уличная художница Лайка окрестила свое произведение иначе: «Неудачный переворот» (на итальянском — Il Golpe Fallito). Очевидно, что имеется в виду просуществовавшая около двух дней Европейская Суперлига, одним из вдохновителей создания которой был как раз Аньелли.

Лжец, лжец, лжец

После двух десятилетий кокетства и угроз со стороны элитных клубов Европы в субботу днем поползли разговоры об отделении английских, испанских и итальянских топ-клубов от турниров УЕФА и скором создании Европейской Суперлиги. В УЕФА такого подвоха явно не ждали, Европейский футбольный союз готовился к презентации нового формата Лиги чемпионов, и Александера Чеферина застали врасплох эти информационные вбросы.

Ошеломленный словенец связался с председателем Европейской ассоциации клубов и до недавнего времени своим другом Андреа Аньелли, который заверил Чеферина, что поводов для волнения нет. «Ничего не происходит», — заверил своего «друга» Аньелли. По словам президента УЕФА, они договорились созвониться через час и обсудить детали совместного выступления, но Андреа просто выключил свой телефон.

В следующие 24 часа было объявлено о создании Суперлиги, вице-президентом которой стал Аньелли, свои должности в Исполкоме УЕФА и Европейской ассоциации клубов итальянец покинул. Это произошло спустя всего лишь два дня после того, как Аньелли согласился с предложенными УЕФА изменениями в Лиге чемпионов. Сейчас речь не о том, хороша Суперлига или плоха, а о детском коварстве конкретного деятеля. Разве ведут себя так мужчины, которые искренне уверены в том, что творят добро?

Чеферин тоже не мальчик-зайчик, например, стало известно, что на фоне резкого снижения доходов УЕФА из-за пандемии зарплата лидера этой организации существенно выросла — с 1.7 млн евро до 2.2 млн. Тем не менее Чеферин имел все основания назвать Андреа Аньелли «самой разочаровывающей фигурой среди притаившихся змей». Дружба функционеров выходила за рамки футбола, в конце концов, президент УЕФА — крестный отец младшего ребенка Аньелли. Именно поэтому предательство Андреа покоробило Александера Чеферина сильнее всего:

Мне не хочется быть слишком личным и вообще много говорить об Аньелли, но не стану врать: он действительно задел мои личные чувства. Наверное, этот человек — самое большое разочарование, которое я встречал в своей карьере. Никогда не видел никого другого, кто лгал бы так много и так настойчиво, как он. Невероятно. Я был слишком наивен в отношениях с ним. Но лучше быть наивным, чем лжецом.

В Италии тоже возмущены поведением Андреа Аньелли

Не только Чеферин в шоке. В Италии Андреа Аньелли и прежде не был слишком любим за пределами Турина, а теперь его рейтинг и вовсе стал «мусорным» из-за попытки «саботировать» Серию A. Не забывают также генерального директора «Милана» Газидиса и его коллегу из «Интера» Беппе Маротту, но главная мишень для недовольных — Аньелли. И вот почему.

Оказывается, Андреа входил в состав внутреннего комитета Серии A, которому была поручена реализация телевизионных прав турнира. «Комитет пяти» был уполномочен вести переговоры от имени других клубов, и Аньелли был ключевой фигурой на этом важнейшем направлении, речь шла о сумме 1.7 миллиарда евро. По словам президента «Торино» Урбано Кайро, в какой-то момент Аньелли резко потерял интерес к сделке, которую курировал несколько месяцев. И теперь понятно, почему так произошло.

Понимаете? «Спаситель футбола» был уполномочен клубами Серии A на переговоры от их имени в жизненно важном вопросе, но параллельно устраивал будущее своего клуба на теневом фронте, нанося фактический ущерб коллегам, которые ему доверились. Аньелли притормозил реализацию прав Серии A, которые серьезно обесценились бы в случае запуска Суперлиги с участием «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из-за появления нового продукта на рынке.

Немало «добрых» слов было сказано в адрес Андреа Аньелли за последние дни. Тот же Убрано Кайро, шокированный двуличностью коллеги, по-простому окрестил его «иудой», а президент «Сампдории» Массимо Ферреро выкрутил сарказм на максимум и предложил называть Аньелли «гением» и аплодировать ему при встрече.

Аньелли потерял не только лицо, но и друзей

Человека положения Аньелли определяют две вещи: деньги и связи. Если проект Суперлиги запущен не будет, то не будет и огромных денег, а многие важные связи разрушены самим фактом участия в этой авантюре. Еще на прошлой неделе итальянец руководил организацией, представляющей 246 европейских клубов, у него были прекрасные отношения с Чеферином, а теперь Андреа — персона нон-грата и в Европейской ассоциации клубов, и в УЕФА, и среди коллег-президентов клубов Серии A.

После избрания президентом «Ювентуса» в 2010 году Андреа помог пережить потрясающий ренессанс клубу, которым его семья владеет с 1923 года. Однако дальнейшее будущее «Юве» с президентом, который пошел на предательство и проиграл, видится туманным. Даже после краха Суперлиги Аньелли отказался извиняться и признавать мнение фанатов, которые выступили против него и коммерциализации футбольных ценностей. Он по-прежнему убежден в «красоте проекта» и считает, что творит добро. И это уже клиника.

Что важнее всего, поведением Аньелли остались недовольны внутри его семьи. По слухам, генеральный директор Exor Джон Элканн (избранный наследник своего деда, Джанни Аньелли) не в восторге от кузена и в ближайшее время предложит Андреа покинуть свой пост с высоко поднятой головой. Как водится в итальянских семействах, первое предложение — самое хорошее. Наверное, Аньелли хватит наглости, чтобы еще на какое-то время сохранить за собой президентское кресло, вот только нужен ли «Юве» лидер, чья репутация в руинах? Андреа может больше не выключать свой телефон — ему и так никто не позвонит.

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SVD101ZX
SVD101ZX
сегодня в 08:42
На итальянском Il golpe fallito - значит неудачный переворот!
112910415
112910415
сегодня в 07:48
кто не рискует, тот не проигрывает
faneng
faneng
вчера в 22:15
Аньелли пить меньше надо, а то так последнюю рубашку пропить можно.
BDA8181
BDA8181 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:04
И не забыть остальных одиннадцати друзей его. Очищение должны пройти все! Все 12 клубов!
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:19
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:27
    АНЬЕЛЛИ САМ СЕБЯ ЗАГНАЛ В СВОИХ ФАНТАЗИЯХ !!! ИТОГ КАК И ПРЕДПОЛОГАЛОСЬ , ПЛАЧЕВНЫЙ ДЛЯ САМОГО ФАНТАЗЁРА !!!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 18:10
    короче юве скоро с таким президентом сам вылетит в серию Б да и надо пройти очищение снова и снова.........
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 17:47
    Автор походу обо всем знает )) кто кому позвонит и что когда скажет ))) Он крутиться как может и клуб свой после возвращения в серию А сделал гегемоном ! Так что не вижу причин его в чем то винить . УЕФА и ФИФА сами первые воры в мире футбольного бизнеса ))
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 17:32
    У Юве серьезные проблемы с финансами, поэтому Аньелли крутится как может. Другой вопрос, что эти проблемы в значительной степени придуманы самостоятельно
    allemz
    allemz ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    вчера в 17:25
    В бизнес-среде, дружба имеет переменное значение, сегодня с тобой, завтра против, послезавтра у тебя на хате за одним столом))
    allemz
    allemz
    вчера в 17:23
    Поплатится, куда ж денется, потому что автор статьи так решил)) Оценка: 1 балл
    juvenale
    juvenale
    вчера в 17:12
    Аньелли красавец,если бы не крысы все бы получилось
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 16:22
    Рискнул всем и потерял все.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 16:08
    Старых потерял, новых не нашел. Но если чиновники с ним дружили из-за денег и статуса, он ничего не потерял
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:52
    У него лицо на фотке как с бодуна!
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