Аньелли поплатится за «предательство». Как президент «Юве» потерял всех друзей и заставил себя ненавидеть

Один из идеологов Суперлиги стремительно теряет высоту.

Неделю назад президент «бьянконери» считался одним из самых важных и влиятельных людей в европейском футболе, но после яростной поддержки проекта Суперлиги он в первых рядах списка наиболее ненавидимых персон. Во вторник вечером в Риме, на одной из стен улицы Каччини, что неподалеку от штаб-квартиры Итальянской федерации футбола ( FIGC ), появилось граффити, посвященное Андреа Аньелли. На современной фреске этот господин запечатлен с непроницаемым лицом, в руке он держит золотой кинжал, которым безжалостно протыкает футбольный мяч. Метафора понятна: «Аньелли — убийца футбола».

A wallpaint showing Andrea Agnelli killing a football has popped up overnight behind the Italian FA building in Rome. It was titled "Il Golpe Fallito,” the failed coup.#LaGrandeOpera #TheBeautifulGame

📷 Filippo Monteforte/Agence France-Presse pic.twitter.com/4jNteb7aBY