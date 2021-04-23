Аньелли поплатится за «предательство». Как президент «Юве» потерял всех друзей и заставил себя ненавидеть

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вчера, 15:50

Один из идеологов Суперлиги стремительно теряет высоту.

Неделю назад президент «бьянконери» считался одним из самых важных и влиятельных людей в европейском футболе, но после яростной поддержки проекта Суперлиги он в первых рядах списка наиболее ненавидимых персон. Во вторник вечером в Риме, на одной из стен улицы Каччини, что неподалеку от штаб-квартиры Итальянской федерации футбола ( FIGC ), появилось граффити, посвященное Андреа Аньелли. На современной фреске этот господин запечатлен с непроницаемым лицом, в руке он держит золотой кинжал, которым безжалостно протыкает футбольный мяч. Метафора понятна: «Аньелли — убийца футбола».

A wallpaint showing Andrea Agnelli killing a football has popped up overnight behind the Italian FA building in Rome. It was titled "Il Golpe Fallito,” the failed coup.#LaGrandeOpera #TheBeautifulGame

📷 Filippo Monteforte/Agence France-Presse pic.twitter.com/4jNteb7aBY — Fútbol Opera (@FutbolOpera) April 22, 2021

Впрочем, уличная художница Лайка окрестила свое произведение иначе: «Неудачный переворот» (на итальянском — Il Golpe Fallito). Очевидно, что имеется в виду просуществовавшая около двух дней Европейская Суперлига, одним из вдохновителей создания которой был как раз Аньелли.

Лжец, лжец, лжец

После двух десятилетий кокетства и угроз со стороны элитных клубов Европы в субботу днем поползли разговоры об отделении английских, испанских и итальянских топ-клубов от турниров УЕФА и скором создании Европейской Суперлиги. В УЕФА такого подвоха явно не ждали, Европейский футбольный союз готовился к презентации нового формата Лиги чемпионов, и Александера Чеферина застали врасплох эти информационные вбросы.

Ошеломленный словенец связался с председателем Европейской ассоциации клубов и до недавнего времени своим другом Андреа Аньелли, который заверил Чеферина, что поводов для волнения нет. «Ничего не происходит», — заверил своего «друга» Аньелли. По словам президента УЕФА , они договорились созвониться через час и обсудить детали совместного выступления, но Андреа просто выключил свой телефон.

В следующие 24 часа было объявлено о создании Суперлиги, вице-президентом которой стал Аньелли, свои должности в Исполкоме УЕФА и Европейской ассоциации клубов итальянец покинул. Это произошло спустя всего лишь два дня после того, как Аньелли согласился с предложенными УЕФА изменениями в Лиге чемпионов. Сейчас речь не о том, хороша Суперлига или плоха, а о детском коварстве конкретного деятеля. Разве ведут себя так мужчины, которые искренне уверены в том, что творят добро?

Чеферин тоже не мальчик-зайчик, например, стало известно, что на фоне резкого снижения доходов УЕФА из-за пандемии зарплата лидера этой организации существенно выросла — с 1.7 млн евро до 2.2 млн. Тем не менее Чеферин имел все основания назвать Андреа Аньелли «самой разочаровывающей фигурой среди притаившихся змей». Дружба функционеров выходила за рамки футбола, в конце концов, президент УЕФА — крестный отец младшего ребенка Аньелли. Именно поэтому предательство Андреа покоробило Александера Чеферина сильнее всего:

Мне не хочется быть слишком личным и вообще много говорить об Аньелли, но не стану врать: он действительно задел мои личные чувства. Наверное, этот человек — самое большое разочарование, которое я встречал в своей карьере. Никогда не видел никого другого, кто лгал бы так много и так настойчиво, как он. Невероятно. Я был слишком наивен в отношениях с ним. Но лучше быть наивным, чем лжецом.

В Италии тоже возмущены поведением Андреа Аньелли

Не только Чеферин в шоке. В Италии Андреа Аньелли и прежде не был слишком любим за пределами Турина, а теперь его рейтинг и вовсе стал «мусорным» из-за попытки «саботировать» Серию A. Не забывают также генерального директора «Милана» Газидиса и его коллегу из «Интера» Беппе Маротту, но главная мишень для недовольных — Аньелли. И вот почему.

Оказывается, Андреа входил в состав внутреннего комитета Серии A, которому была поручена реализация телевизионных прав турнира. «Комитет пяти» был уполномочен вести переговоры от имени других клубов, и Аньелли был ключевой фигурой на этом важнейшем направлении, речь шла о сумме 1.7 миллиарда евро. По словам президента «Торино» Урбано Кайро, в какой-то момент Аньелли резко потерял интерес к сделке, которую курировал несколько месяцев. И теперь понятно, почему так произошло.

Понимаете? «Спаситель футбола» был уполномочен клубами Серии A на переговоры от их имени в жизненно важном вопросе, но параллельно устраивал будущее своего клуба на теневом фронте, нанося фактический ущерб коллегам, которые ему доверились. Аньелли притормозил реализацию прав Серии A, которые серьезно обесценились бы в случае запуска Суперлиги с участием «Ювентуса», «Милана» и «Интера» из-за появления нового продукта на рынке.

Немало «добрых» слов было сказано в адрес Андреа Аньелли за последние дни. Тот же Убрано Кайро, шокированный двуличностью коллеги, по-простому окрестил его «иудой», а президент «Сампдории» Массимо Ферреро выкрутил сарказм на максимум и предложил называть Аньелли «гением» и аплодировать ему при встрече.

Аньелли потерял не только лицо, но и друзей

Человека положения Аньелли определяют две вещи: деньги и связи. Если проект Суперлиги запущен не будет, то не будет и огромных денег, а многие важные связи разрушены самим фактом участия в этой авантюре. Еще на прошлой неделе итальянец руководил организацией, представляющей 246 европейских клубов, у него были прекрасные отношения с Чеферином, а теперь Андреа — персона нон-грата и в Европейской ассоциации клубов, и в УЕФА , и среди коллег-президентов клубов Серии A.

После избрания президентом «Ювентуса» в 2010 году Андреа помог пережить потрясающий ренессанс клубу, которым его семья владеет с 1923 года. Однако дальнейшее будущее «Юве» с президентом, который пошел на предательство и проиграл, видится туманным. Даже после краха Суперлиги Аньелли отказался извиняться и признавать мнение фанатов, которые выступили против него и коммерциализации футбольных ценностей. Он по-прежнему убежден в «красоте проекта» и считает, что творит добро. И это уже клиника.

Что важнее всего, поведением Аньелли остались недовольны внутри его семьи. По слухам, генеральный директор Exor Джон Элканн (избранный наследник своего деда, Джанни Аньелли) не в восторге от кузена и в ближайшее время предложит Андреа покинуть свой пост с высоко поднятой головой. Как водится в итальянских семействах, первое предложение — самое хорошее. Наверное, Аньелли хватит наглости, чтобы еще на какое-то время сохранить за собой президентское кресло, вот только нужен ли «Юве» лидер, чья репутация в руинах? Андреа может больше не выключать свой телефон — ему и так никто не позвонит.