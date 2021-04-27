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ЭСК признает ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

27 апреля 2021, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЭСК РФС отменит красную карточку полузащитника Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Как сообщается, комиссия признала ошибочным удаление футболиста. Кроме того, решение главного арбитра встречи Павла Кукуяна повлияло на результат встречи.

Официально об отмене красной карточки Ахметова должно быть объявлено завтра. Если дисквалификация полузащитника «армейцев» будет отменена, он сможет сыграть в ближайшем матче ЦСКА против «Уфы».

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 14:12
Исходя из логики многих, нужно сначала попасть в мяч, а потом можно и соперника ломать, я же первый на мече и мне ниче не будет..
альсато
альсато
вчера в 12:45
сколько людей-столько и мнений!..понимаю, мое мнение-НИКОГО не интересует))))...но я бы дал карточку!...только другого цвета))))))
номер 12
номер 12 ответ POL7173 (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
Опять же, если ты стукнул действительно неаккуратно, то можешь и засандалить. Если играешь чисто в мяч, то фола не будет, пока не подставится соперник. Здесь собственно это и произошло. Ахметов кончено костолом, но здесь Соболев сам нарвался на фол
морозз
морозз ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 11:06
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 10:13, ред.
    Ахметов вообще не бил, он просто выставил ногу в сторону мяча и попал в мяч. Бил Соболев и попал не в мяч, а в ногу Ахметова, точнее в шипы. Пересмотрите эпизод.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ POL7173 (раскрыть)
    вчера в 10:06, ред.
    А кому сломали ногу? Это накладка, за которую дают желтую карточку. А если еще больше разобрать эпизод, то станет очевидно, что Соболев ведь тоже видел, что Ахметов идет шипами на мяч и будет на мяче первым, но не стал убирать ногу. В итоге не Ахметов ударил Соболева, а Соболев ударился о ногу Ахметова своей ногой, которой он взмахнул со всей дури, несмотря на то, что видел, что он не успевает к мячу. Да потому что знал, что там у него щиток, а он потом для убедительности покорчится на газоне и будет клянчить красную.
    POL7173
    POL7173 ответ номер 12 (раскрыть)
    вчера в 09:18
    Вы доктор?
    Даже в дворовом футболе, ударив по мячу, можешь засандалить, после удара, по ноге соперника. И поверьте, это очень больно. Вы, видимо в футбол, не играли.
    Пепс
    Пепс
    вчера в 09:15
    Костолом рецидивист Ахметка... Там чистая красная...
    номер 12
    номер 12 ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 07:44
    https://www.soccer.ru/news/1253802/balbuena-fabian-chiluell-benzhamin
    амурец
    амурец
    вчера в 06:39
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 05:34
      Как однобоко работает наше ЭСК...За матч Локо-Ростов Вилков получил пожизненную дисквалификацию, а об отмене красной карточки Гиговичу даже слово не замолвили...Хотя Ростову уже и не привыкать к такому повороту событий))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 04:29
      Может хватить выгораживать игроков ЦСКа? То Акинфеев, то Дзага, то Вернблум, то Фернандес. После отмены дисквы Марио, тот получил травму в следующей игре. Наверху все видят, где стелят соломку).
      Ахметова надо наказывать, чтобы на будущее у коней не было больше проблем с этим игроком.
      морозз
      морозз
      вчера в 00:30
      Пипец, теперь можно со всей дури бить в мяч а затем в ногу соперника...Кони тихо улыбаются! Ладно Вермблун был костоломкой но и хорошим футболистом, но это чудо вам то зачем?
      spartach n1
      spartach n1
      вчера в 00:26
      ЦСКА разгромил Спартак в ЭСК. А вот на поле "армейцам" не хватило Ахметова, поэтому попасть в створ ворот было некому !
      VIC2
      VIC2
      27 апреля в 23:48
        Wolf77785
        Wolf77785
        27 апреля в 23:33
          VIC2
          VIC2
          27 апреля в 23:28
          Зако́н Ме́рфи: "Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так"
          Или «закон подлости», «закона бутерброда»
          Zak11
          Zak11 ответ номер 12 (раскрыть)
          27 апреля в 23:23
          Её признали справедливой. Я не знаю что у вас за источники, может вы твиттера Линекера начитались
          Zak11
          Zak11 ответ Jora Jirkov (раскрыть)
          27 апреля в 23:20
          Ну молодец что щекой конечно, а то Соболева бы нам надолго выбил из строя. Спасибо за такую щедрость. А основание было, и при чём не для жёлтой, а для красной. Термин "опасная игра" в правилах видимо вам не знаком.
          номер 12
          номер 12 ответ Zak11 (раскрыть)
          27 апреля в 23:16
          Ага. Вот только эту карточку в Англии недавно признали ошибочной. Еще вопросы?)
          номер 12
          номер 12 ответ artr-90 (раскрыть)
          27 апреля в 23:15
          Недавно за такой же эпизод в матче Вест Хэма с Челси дали красную. Но ее потом тоже признали несправедливой. Так что не надо тут ссылаться на другие страны. Проблема в судьях
          номер 12
          номер 12 ответ POL7173 (раскрыть)
          27 апреля в 23:11
          Если играть в мяч, ногу не сломаешь. А дальше все уже зависит от картинности падения Соболевых
          minai
          minai
          27 апреля в 22:55
          Я вот тоже за то, чтобы переиграть этот матч.
          NYJ
          NYJ
          27 апреля в 22:42
          Ну здесь явное участие Сухины
          Jora Jirkov
          Jora Jirkov
          27 апреля в 22:25
          я вообще не понимаю как там можно было удаление увидеть, соболь явно на картинку падал, удар в щиток, щекой, да еще и первым на мяче был. там для желтой оснований не было. арбитр правильно решение принял, пока ему лысый у монитор не наговорил чего-то. если за подобное каждый раз удалять - команды 5 на 5 доигрывать будут
          djo11
          djo11
          27 апреля в 22:10
          если ахметова продолжат ставить в состав когда все здоровы еще и в сборную дальше вызывать. тогда я вообще не понимаю ничего. толи я такой тупой и ничего не понимаю, толи тренеры идиоты и не видят что это не того уровня игрок) возможно он бы приносил больше пользы если бы играл ближе к нападению,но там влашич и дзагоев когда здоров, но в опорной зоне ему точно делать нечего
          djo11
          djo11 ответ stasil (раскрыть)
          27 апреля в 22:00, ред.
          я думаю что олич не дурак и ахметова если и будет ставить в состав то только если больше некого из за травм. потому как все уже понимают что от него проблем больше чем пользы .мало того что не обладает качествами центрального полузащитника(в обороне), так еще и очень грубо фолит.
          stasil
          stasil
          27 апреля в 21:55
          Виноват Карасёв, а накажут опять цска. Я уверен, что с третьего раза Ахметов точно сломает кому - нибудь ногу (Кузяев, Соболев....). Поставят на Уфу и он получит ещё одну красную
          Шуnя771
          Шуnя771
          27 апреля в 21:49
          Кавазашвили: «Ахметов продолжит и дальше ломать людей, а не играть футбол»


          Ему верю, ЭСК - НЕТ!
          Шуnя771
          Шуnя771
          27 апреля в 21:47
          Удаление 100%! Занесли!))
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