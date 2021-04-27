ЭСК признает ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

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27 апреля 2021, 18:20

ЭСК РФС отменит красную карточку полузащитника , полученную в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Как сообщается, комиссия признала ошибочным удаление футболиста. Кроме того, решение главного арбитра встречи Павла Кукуяна повлияло на результат встречи.