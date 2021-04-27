ЭСК признает ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС отменит красную карточку полузащитника Ильзата Ахметова, полученную в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
Как сообщается, комиссия признала ошибочным удаление футболиста. Кроме того, решение главного арбитра встречи Павла Кукуяна повлияло на результат встречи.
Официально об отмене красной карточки Ахметова должно быть объявлено завтра. Если дисквалификация полузащитника «армейцев» будет отменена, он сможет сыграть в ближайшем матче ЦСКА против «Уфы».
Трактовка данного эпизода, приводит к простейшему действию. Сперва ударь по мячу, потом сломай ногу сопернику, и будешь прав. Определить наличие умысла , не возможно.
Бред. На этом правиле рано или поздно, пострадают футболисты любой команды. Потом начнём ныть. Завтра, в такой ситуации, окажется футболист ЦСКА. И болелы ЦСКА, будут говорить, что всё в рамках правил? Не верю. 100% будут говорить, что это другой случай. Это вам не тут, и не здесь. Хотели как лучше, получится, как всегда.
Трактовка данного эпизода, приводит к простейшему действию. Сперва ударь по мячу, потом сломай ногу сопернику, и будешь прав. Определить наличие умысла , не возможно.
Бред. На этом правиле рано или поздно, пострадают футболисты любой команды. Потом начнём ныть. Завтра, в такой ситуации, окажется футболист ЦСКА. И болелы ЦСКА, будут говорить, что всё в рамках правил? Не верю. 100% будут говорить, что это другой случай. Это вам не тут, и не здесь. Хотели как лучше, получится, как всегда.