РФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Апелляция «Локомотива» о проведении матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле была отклонена.
Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе.
Напомним, что данное наказание было вынесено «Локомотиву» по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату трижды до начала игры и один раз после.