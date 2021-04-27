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РФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле

27 апреля 2021, 22:01

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС. Апелляция «Локомотива» о проведении матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле была отклонена.

Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе.

Напомним, что данное наказание было вынесено «Локомотиву» по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату трижды до начала игры и один раз после.

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ssme56h2da3v
ssme56h2da3v ответ ABir (раскрыть)
вчера в 07:44
    112910415
    112910415
    вчера в 07:08
    понятно и логично
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Loko best (раскрыть)
    вчера в 00:23
    Меня тоже!😜
    Loko best
    Loko best ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    27 апреля в 23:08
    А меня как болельщика Локо,полностью устраивает нынешнее состояние ЦСКА и их место в турнирной таблице....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    27 апреля в 22:50
    Федун морально удовлетворён.
    stanichnik
    stanichnik
    27 апреля в 22:41, ред.
    Такое решение вряд ли негативно отразится на игре железнодорожников. Матч в любом случае будет проходить в Москве, а значит поддержка со стороны фанатов для железнодорожников будет всё равно обеспеченна, пусть и не в той пропорции, как на своём стадионе, но и половины квоты будет вполне достаточно. Могут только пострадать финансово, ведь бесплатно предоставлять свой стадион для проведения футбольной встречи никто не будет, а аренда чужой спортивной арены, всяко разно окажется дороже,чем играть на родном поле.
    ABir
    ABir
    27 апреля в 22:32
    Проявили в РФС принципиальность, а то Сухина и дальше свои похождения будет продолжать
    mihaluch
    mihaluch
    27 апреля в 22:27
    На то и КДК.
    drug01
    drug01
    27 апреля в 22:07
    Им все равно где играть
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    27 апреля в 22:02
    Ну и отлично,меня устраевает!
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