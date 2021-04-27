РФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле

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27 апреля 2021, 22:01

Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС . Апелляция «Локомотива» о проведении матча 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле была отклонена.

Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе.