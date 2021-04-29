ГлавнаяНовости

Фабрегас — о Головине: «Такой умный игрок сможет заиграть где угодно»

29 апреля 2021, 17:12

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением об уровне и стиле игры одноклубника Александра Головина.

Первым делом я отмечу в Головине его технику – она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Беларуси, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом.

Еще он кажется не очень мощным, так же как Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные. Если пойти с ними в стык, их не так просто будет оттеснить от мяча.

Они правда сильные, с высоким уровнем мастерства, много двигаются, много работают, они быстрые. Алекса Глеба я помню очень трудолюбивым, он любил футбол, как любит его и Головин. Мне сейчас очень нравится находиться с ним на поле.

Можно ли сказать, что у нас похожие стили? Не очень, Алекс скорее игрок третей четверти поля и выше. Ему очень нравится вести мяч, хороший дриблинг, ему нравится играть на фланге. Он очень анархичный, что ли, я тоже таким был. Но мне больше нравилось опускаться за мячом, играть в середине поля, а Головину больше нравится бегать к чужим воротам.

Он всегда старается открываться под мяч, на фланге, между линиями, у него хороший пас. Он может забивать больше, хотя я видел, как он забивал несколько очень важных мячей. Это парень, который обязательно будет прогрессировать.

Какой чемпионат подошел бы Головину больше всего? Французский, нет? Он же вроде тут играет. На самом деле, он продолжает учиться, у него отличные перспективы. Посмотрим, ему еще многое надо сделать здесь, для этого клуба. Не думаю, что в одной стране ему будет хорошо, а в другой прям нет.

Если есть мастерство и трудолюбие, то такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно.

Ранее Фабрегас сообщил о намерении отработать свой контракт с «Монако» до конца.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Палыч82 (раскрыть)
30 апреля в 09:45
.
Знатог
Знатог ответ particular (раскрыть)
30 апреля в 06:20
И холодильник русский?
Знатог
Знатог
30 апреля в 06:18
Неплохо. Хвалит Головина, а в конце: какой чемпионат подошел бы Головину больше всего? тонкий намёк, поискал бы что-нибудь другое.
Палыч82
Палыч82 ответ trimetil (раскрыть)
29 апреля в 22:20, ред.
"Сашок, это Сескодька. Вы вообще кроме ударов стульями делаете хоть что-то? Бегаете там, рывочки?")
Gahi
Gahi
29 апреля в 21:56, ред.
Очень позитивная оценка игры Александра Головина со стороны партнёра по команде Сеск Фабрегаса которая должна ещё больше мотивировать Александра работать над собой и быть лучшим в команде. Но что касается перехода в другой чемпионат, то сейчас Головину нужно хотя бы год поиграть в команде Нико Ковача,  с приходом которого многое изменилось в лучшую сторону в клубе. Нико всецело поддерживает игроков, которые ставят вместе с ним самые высокие цели и амбициозные задачи. В начале чемпионата все говорили о ПСЖ, Лилле, Лионе и Ренн, то на финише чемпионата Монако заставила всех считаться с командой и претендовать на самое высокое место. Так что Головину нужно не спешить все хорошо взвесить перед тем как переходить в другой клуб и тем более чемпионат. Удачи 
Ravshan878
Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
29 апреля в 21:42
Пардон физкультпривет. Извиняюсь за вмешательство. Если спросить у Сисе про Кокорина.Ответить кто он такой?)
trimetil
trimetil ответ Futurista (раскрыть)
29 апреля в 21:32
Так они друзья вообще-то.
Сеск Фабрегас: «Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Я слышал, что сегодня у тебя День рождения. Надеюсь, ты проведёшь его фантастически. Верю, что однажды мы с тобой встретимся. Хорошего дня. Береги себя. Удачи!». Кокорин ответил: «Спасибо, мой друг».
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 апреля в 21:26
ну да!только бы Саня заиграл!
Mi6
Mi6
29 апреля в 20:49
Очень правильно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 19:06
Хороший позитивный отзыв . Сане удачи в дальнейшей карьере.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
29 апреля в 18:23
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 апреля в 18:19, ред.
Сеск Фабрегас - яркая звезда испанского футбола 10-х годов. С учетом его уровня и опыта такая оценка Головина очень много стоит.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
29 апреля в 18:17
Интересно узнать его мнение о Кокорине)...
ДСА
ДСА
29 апреля в 18:10
Своих не принято хаять.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 18:10, ред.
"ТЕхника очень тонкая,русская..."...но редкая."Худой,но очень сильный"-сомнительно,это не игрок для силового противодействия,скорее неожиданно обокрасть может.А в обороне чаще проигрывает как воздух,так и контактную борьбу;это многократно видывали в последних матчах,когда его отряжают зачем-то в оборону,хотя как раз именно он может убежать в отрыв.
Остальное сомнению не подлежит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 17:58
Санёк супер молодец!
particular
particular
29 апреля в 17:48
Уаххх, - ценитель тонкого и русского 👌
Не удивлюсь, если у испанца в холодильнике стоит водка, на стене висит балалайка, а зимой он одевает ушанку...😉
beefs
beefs
29 апреля в 17:44
хороший отзыв, рад за Головина...
Vladimir808
Vladimir808
29 апреля в 17:38
Саша не только умный игрок, он ещё и человек умный. Посвящает всего себя Футболу. Удачи ему!!!
drug01
drug01
29 апреля в 17:37
Желаем дальше удачи
Zenit_84
Zenit_84
29 апреля в 17:27
Удачи Александру в будущем!
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 17:24
Очень приятный отзыв о Сашке !!! Удачи тебе!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 17:19
Даааа,Санёк далеко не дурак!
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 17:18
Little Caprice
Little Caprice
29 апреля в 17:16
"очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как ... Александр Глеб" - ну всё, жди ушат помоев :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100