Фабрегас — о Головине: «Такой умный игрок сможет заиграть где угодно»

Полузащитник «Монако» поделился мнением об уровне и стиле игры одноклубника .

Первым делом я отмечу в Головине его технику – она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Беларуси, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом.

Еще он кажется не очень мощным, так же как Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные. Если пойти с ними в стык, их не так просто будет оттеснить от мяча.

Они правда сильные, с высоким уровнем мастерства, много двигаются, много работают, они быстрые. Алекса Глеба я помню очень трудолюбивым, он любил футбол, как любит его и Головин. Мне сейчас очень нравится находиться с ним на поле.

Можно ли сказать, что у нас похожие стили? Не очень, Алекс скорее игрок третей четверти поля и выше. Ему очень нравится вести мяч, хороший дриблинг, ему нравится играть на фланге. Он очень анархичный, что ли, я тоже таким был. Но мне больше нравилось опускаться за мячом, играть в середине поля, а Головину больше нравится бегать к чужим воротам.

Он всегда старается открываться под мяч, на фланге, между линиями, у него хороший пас. Он может забивать больше, хотя я видел, как он забивал несколько очень важных мячей. Это парень, который обязательно будет прогрессировать.

Какой чемпионат подошел бы Головину больше всего? Французский, нет? Он же вроде тут играет. На самом деле, он продолжает учиться, у него отличные перспективы. Посмотрим, ему еще многое надо сделать здесь, для этого клуба. Не думаю, что в одной стране ему будет хорошо, а в другой прям нет.

Если есть мастерство и трудолюбие, то такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно.