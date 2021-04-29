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Экс-агент Глеба: «Александру следовало перейти в „Баварию“, а не в „Барсу“»

29 апреля 2021, 13:50

Ульрих Фербер, бывший агент экс-полузащитника «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба, рассказал о деталях перехода игрока в каталонский клуб.

В «Арсенале» он провел лучшее время в своей карьере, Арсен Венгер любил его. Потом его хотели купить «Барселона» и «Бавария». Мы поговорили с обоими клубами, и в конечном итоге он выбрал «Барселону».

В самолете, когда мы летели в Барселону подписывать контракт, я почувствовал, что он с нетерпением ждал этого момента, но также и сомневался в этом. В этой ситуации я, вероятно, должен был иметь большее влияние. Думаю, для него было бы лучше перейти в «Баварию».

«Барселона» была огромным клубом, но возвращение в Германию [ранее Глеб играл за «Штутгарт»], вероятно, подошло бы ему лучше на тот момент. Но Алекс хотел играть с Лионелем Месси, Андресом Иньестой и Тьерри Анри.

Напомним, что Глеб принадлежал «Барселоне» с 2008 по 2011 год, однако провёл в составе каталонского клуба лишь один полноценный сезон (2008/09), уходив в аренды в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

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beefs
beefs
29 апреля в 14:02
что сейчас гадать, время уже не вернешь...
berda2003
berda2003
29 апреля в 13:52
барселонский лавочник и мелочёвка разменная...
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