Экс-агент Глеба: «Александру следовало перейти в „Баварию“, а не в „Барсу“»

Ульрих Фербер, бывший агент экс-полузащитника «Арсенала» и «Барселоны» , рассказал о деталях перехода игрока в каталонский клуб.

В «Арсенале» он провел лучшее время в своей карьере, Арсен Венгер любил его. Потом его хотели купить «Барселона» и «Бавария». Мы поговорили с обоими клубами, и в конечном итоге он выбрал «Барселону».

В самолете, когда мы летели в Барселону подписывать контракт, я почувствовал, что он с нетерпением ждал этого момента, но также и сомневался в этом. В этой ситуации я, вероятно, должен был иметь большее влияние. Думаю, для него было бы лучше перейти в «Баварию».

«Барселона» была огромным клубом, но возвращение в Германию [ранее Глеб играл за «Штутгарт»], вероятно, подошло бы ему лучше на тот момент. Но Алекс хотел играть с Лионелем Месси, Андресом Иньестой и Тьерри Анри.