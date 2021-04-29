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Лам: «Гвардиола хотел бы иметь команду из одиннадцати Иньест»

29 апреля 2021, 15:00

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам поделился мнением об игре «Барселоны» с 2008 по 2012 год, когда каталонским клубом руководил Хосеп Гвардиола.

Этот стиль [тики-така] был возможен с этим конкретным поколением игроков. Также это было возможно потому, что весь клуб следовал идее Йохана Кройфа о тотальном футболе. Гвардиола видит себя в этой концепции футбола, он хотел бы иметь команду из одиннадцати Иньест.

Напомним, что Лам выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии» с 2013 по 2016 год. Ранее бывший наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти заявлял, что хотел бы иметь в составе 20 Филиппов Ламов.

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Caniggia
Caniggia
29 апреля в 17:14
Вопрос Черчесову: "Кто по вашему должен играть в идеальной команде?"
Черчесов гордо: "10 баранов на поле и я в воротах за главного!"
Futurista
Futurista
29 апреля в 16:03
Ну 10 Иньест я еще могу понять...но Иньеста на воротах это уже лишнее...
Ozabot
Ozabot
29 апреля в 15:24
Лам был крутым игроком. Вроде бы щуплый, невысокий, с лицом темненькой из ТАТУ, но играл, полностью выкладываясь.
beefs
beefs
29 апреля в 15:02
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