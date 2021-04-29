Лам: «Гвардиола хотел бы иметь команду из одиннадцати Иньест»

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29 апреля 2021, 15:00

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии поделился мнением об игре «Барселоны» с 2008 по 2012 год, когда каталонским клубом руководил .

Этот стиль [тики-така] был возможен с этим конкретным поколением игроков. Также это было возможно потому, что весь клуб следовал идее Йохана Кройфа о тотальном футболе. Гвардиола видит себя в этой концепции футбола, он хотел бы иметь команду из одиннадцати Иньест.

Напомним, что Лам выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии» с 2013 по 2016 год. Ранее бывший наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти заявлял, что хотел бы иметь в составе 20 Филиппов Ламов.