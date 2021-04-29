ГлавнаяНовости

Эдуар Менди: «В детстве я болел за „Челси“ и „Реал“»

29 апреля 2021, 14:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Голкипер «Челси» Эдуар Менди рассказал, что в детстве являлся фанатом «синих», однако поддерживал и «Реал», с которым лондонский клуб встречается в полуфинале Лиги чемпионов.

В детстве мне очень нравились «Челси» и «Реал». Я играл товарищеский матч против «Реала» за «Ренн», но во вторник был первый раз, когда я играл против «Реала» в официальном матче, в самом крупном европейском соревновании. Но я должен отбросить чувства в сторону и сконцентрироваться на целях клуба.

Нам нужно играть с уверенностью, которую мы накопили в предыдущих матчах. Нам нужно показать свою силу и играть в свой лучший футбол, если мы хотим выйти в финал.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
29 апреля в 15:06
Смысл его слов понятен. Он просто не хочет обидеть болельщиков Челси, которые были против тех, кто говорил правду и воплотили мечту потом.
eleven LC
eleven LC
29 апреля в 14:47
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    29 апреля в 14:16
    Может скоро будет играть и за Реал!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100