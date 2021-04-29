Эдуар Менди: «В детстве я болел за „Челси“ и „Реал“»

Голкипер «Челси» рассказал, что в детстве являлся фанатом «синих», однако поддерживал и «Реал», с которым лондонский клуб встречается в полуфинале Лиги чемпионов.

В детстве мне очень нравились «Челси» и «Реал». Я играл товарищеский матч против «Реала» за «Ренн», но во вторник был первый раз, когда я играл против «Реала» в официальном матче, в самом крупном европейском соревновании. Но я должен отбросить чувства в сторону и сконцентрироваться на целях клуба.

Нам нужно играть с уверенностью, которую мы накопили в предыдущих матчах. Нам нужно показать свою силу и играть в свой лучший футбол, если мы хотим выйти в финал.