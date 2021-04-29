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Погба назвал своего кумира. Это игрок американского футбола

29 апреля 2021, 14:52

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал своего кумира.

Я думаю, что у всех видов спорта есть общие черты, и умственная сила — одна из них. Есть еще заработок и известность, но вы также должны учитывать, насколько вы усердно работаете над собой. Великие чемпионы умудряются преуспевать и быть лучшими во всем, несмотря ни на что. Самым большим источником вдохновения для меня является Том Брэди (игрок в американский футбол — прим.): он продолжает побеждать, даже несмотря на свой возраст. Он является примером, столь же вдохновляющим, как и Майкл Джордан, который сделал трудовую этику своим образом жизни.

Ранее Соккер.ру писал о кумирах футбольных звезд.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
30 апреля в 16:54, ред.
Добрый день
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 15:42
Трудиться бы и нашим не мешало.
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