Погба назвал своего кумира. Это игрок американского футбола

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал своего кумира.

Я думаю, что у всех видов спорта есть общие черты, и умственная сила — одна из них. Есть еще заработок и известность, но вы также должны учитывать, насколько вы усердно работаете над собой. Великие чемпионы умудряются преуспевать и быть лучшими во всем, несмотря ни на что. Самым большим источником вдохновения для меня является Том Брэди (игрок в американский футбол — прим.): он продолжает побеждать, даже несмотря на свой возраст. Он является примером, столь же вдохновляющим, как и Майкл Джордан, который сделал трудовую этику своим образом жизни.