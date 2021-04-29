Николич второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

Наставник «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ по итогам апреля.
За Николича единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. В этом месяце «железнодорожники» одержали четыре победы в четырёх матчах. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице за три тура до конца чемпионата. Николич признан лучшим специалистом РПЛ второй месяц подряд.
А за Семина, как было большинство локомотивских болельщиков, так и осталось. К Николичу же ни у кого адекватного претензий не было, хоть его некоторые и называли штрейхбрейкером. Вопросы были в направлении руководства. По-человечески провожать легенд клуба - это даже не удел сильных, а просто элементарщина подсильная и глупому. А здесь на лицо "на всех нафекалить" со стороны прежнего и части нынешнего руководства. Время Семина проходит, но он и сейчас мог бы давать результат не хуже предыдущих сезонов, он вполне может работать в структуре Локо в иной ипостаси. А нынешний тренерский состав - молодцы, но пока еще таки не достигли успехов Семина&Ко первого же сезона опосля возвращения, еще важнейшие/решающие 4 матча впереди.
А за Семина, как было большинство локомотивских болельщиков, так и осталось. К Николичу же ни у кого адекватного претензий не было, хоть его некоторые и называли штрейхбрейкером. Вопросы были в направлении руководства. По-человечески провожать легенд клуба - это даже не удел сильных, а просто элементарщина подсильная и глупому. А здесь на лицо "на всех нафекалить" со стороны прежнего и части нынешнего руководства. Время Семина проходит, но он и сейчас мог бы давать результат не хуже предыдущих сезонов, он вполне может работать в структуре Локо в иной ипостаси. А нынешний тренерский состав - молодцы, но пока еще таки не достигли успехов Семина&Ко первого же сезона опосля возвращения, еще важнейшие/решающие 4 матча впереди.
Николич сейчас лучший тренер в РПЛ, несомненно.
11 побед в 11 матчах с февраля - это мощно!
Николич сейчас лучший тренер в РПЛ, несомненно.
11 побед в 11 матчах с февраля - это мощно!
а дело всё в том, что война с Кикнадзе застила глаза
а дело всё в том, что война с Кикнадзе застила глаза