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Николич второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

29 апреля 2021, 10:20

Наставник «Локомотива» Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ по итогам апреля.

За Николича единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. В этом месяце «железнодорожники» одержали четыре победы в четырёх матчах. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице за три тура до конца чемпионата. Николич признан лучшим специалистом РПЛ второй месяц подряд.

Николич второй месяц подряд признан лучшим тренером РПЛ

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 апреля в 07:17
Если бы с Палычем расстались цивилизованно, с подобающим уважением, уверен, что все болельщики приняли бы Николича без вопросов, ожидая от него результатов, которые пришли. А так, конечно, те, чьи имена прокляты фанами, наворотили делов. Поговорку "насильно мил не будешь" никто не отменял! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Палыч82
Палыч82 ответ d_fincher (раскрыть)
29 апреля в 22:44
Уткин же наоборот кореш Кикнадзе,)
А за Семина, как было большинство локомотивских болельщиков, так и осталось. К Николичу же ни у кого адекватного претензий не было, хоть его некоторые и называли штрейхбрейкером. Вопросы были в направлении руководства. По-человечески провожать легенд клуба - это даже не удел сильных, а просто элементарщина подсильная и глупому. А здесь на лицо "на всех нафекалить" со стороны прежнего и части нынешнего руководства. Время Семина проходит, но он и сейчас мог бы давать результат не хуже предыдущих сезонов, он вполне может работать в структуре Локо в иной ипостаси. А нынешний тренерский состав - молодцы, но пока еще таки не достигли успехов Семина&Ко первого же сезона опосля возвращения, еще важнейшие/решающие 4 матча впереди.
димон 37
димон 37
29 апреля в 17:07
Обыграны два аутсйдера, и два скандала, вот так лучший
makkie
makkie
29 апреля в 12:16
Заслуженно!
Николич сейчас лучший тренер в РПЛ, несомненно.

11 побед в 11 матчах с февраля - это мощно!
Великолепный
Великолепный
29 апреля в 12:15
Заслуженно признан лучшим тренером РПЛ.
Ravshan878
Ravshan878 ответ d_fincher (раскрыть)
29 апреля в 12:11
Это заслуга Семина.Ушёл дед и освободил место.По этому Шпалыч долго рыдал 😥.)))
Брулин
Брулин
29 апреля в 11:50
По заслугам. Лысые вообще по жизни везучие чуваки. Мне нравится этот Локо.
LOpp
LOpp
29 апреля в 11:49
по праву заслужил это звание.
SHMEL258
SHMEL258
29 апреля в 11:22
Объективно лучший. Не помню, чтобы команда столько раз подряд выигрывала на своей памяти.
d_fincher
d_fincher ответ Smoke Buddah (раскрыть)
29 апреля в 11:08
он уверен, что Николичу прет.

а дело всё в том, что война с Кикнадзе застила глаза
d_fincher
d_fincher
29 апреля в 11:07
Забавно. Только-только фанаты Локо кричали "верните Сёмина, он легенда, он НАШ!" - и вот уже ни одного голоса.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 апреля в 11:05
Надо же , как ко двору пришелся. С чем и Поздравляю.
Zenit_84
Zenit_84
29 апреля в 10:47
Поздравления лучшему тренеру!
Smoke Buddah
Smoke Buddah
29 апреля в 10:38
Толстый алкаш с Ютуба опять сел в лужу)
Дима Логинов
Дима Логинов
29 апреля в 10:33
Сергей Богданович сейчас мог бы обидеться, но не стоит ему этого делать, ведь он третий год подряд признаётся лучшим ручным тренером - Николич и рядом не стоял.
Эдмон
Эдмон
29 апреля в 10:32
Это справедливо
Vladimir808
Vladimir808
29 апреля в 10:32
Николич-лучший.
drug01
drug01
29 апреля в 10:29
Что скажет Сёмин?
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 10:27
А больше выбирать не из кого.
cska1948
cska1948
29 апреля в 10:24
Вполне заслуженно!
beefs
beefs
29 апреля в 10:22
есть повод отметить...
VeniaminS
VeniaminS
29 апреля в 10:21
Наши поздравления.
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