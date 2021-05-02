«Абсолютно заслуженно». Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) и досрочно стал чемпионом России. Главный тренер национальной команды поздравил питерский клуб с завоеванием третьего подряд чемпионства.

Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял лучшие качества.

Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждём 20 мая в Новогорске для подготовки к чемпионату Европы.