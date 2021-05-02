Семак: «В голове сидит возможное чемпионство»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

В чем слабые места «Локомотива»? У каждой команды есть слабые и сильные стороны, не всегда результат отражает суть игры. Каждый матч — отдельный эпизод. Наш план на игру — выйти и добиться нужного результата.

В голове сидит возможное чемпионство, нужно выходить и играть. Атрибуты празднования чемпионства в раздевалке отсутствуют, команда готовилась так же, как к любым другим матчам.