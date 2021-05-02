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Семак: «В голове сидит возможное чемпионство»

02 мая 2021, 19:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

В чем слабые места «Локомотива»? У каждой команды есть слабые и сильные стороны, не всегда результат отражает суть игры. Каждый матч — отдельный эпизод. Наш план на игру — выйти и добиться нужного результата.

В голове сидит возможное чемпионство, нужно выходить и играть. Атрибуты празднования чемпионства в раздевалке отсутствуют, команда готовилась так же, как к любым другим матчам.

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SAFqwer
SAFqwer ответ STVA 1 (раскрыть)
02 мая в 20:01
По другому не получится, т.к. в Зенит и Локо вливается больше всего денег и если они не будут на 1-ом и 2-ом местах с их менеджеров спросят и уволят, а может ещё и посадят... А кому хочется отлучаться от кормушки? Вот и приходится этим "менеджерам" задействовать админресурс по полной, потому что по другому добиться результата не получается...А то, что это убивает наш футбол и нет результатов в еврокубках, кого это волнует кроме болельщиков? Свой карман ближе к телу, как говорится...А вообще этот "наш футбол" уже мёртв и даже не представляю, что должно произойти чтобы он ожил...
STVA 1
STVA 1 ответ SAFqwer (раскрыть)
02 мая в 19:52
Я в начале чемпа писал что Зенит будет становится чемпионом , пока газпром с ним! Но это только убивает наш футбол! Сейчас маразматик Орлов с ошалевшим от счастья Шляпой (боярским) будут на всю страну кричать -Мы лучшие!
Но это будет выглядеть как пир во время чумы!И чем скорее мы это поймём , тем скорее мы вытащим футбол из ямы , в которую его затащили своими лимитами и неоправданными зрЯплатами!
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 19:51
Уже победили - чемпионы.
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 19:43
    STVA 1
    STVA 1
    02 мая в 19:27
    Чемионство было решено в начале чемпа!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 мая в 19:27
    Там у него чужой!
    Futurista
    Futurista
    02 мая в 19:05
    Похоже в голове Семака то же что и в голове Боярского...
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