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Андрей Мостовой: «Сегодня мы переехали „Локомотив“»

02 мая 2021, 22:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ, а также поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионства.

В футбольном и игровом, наверное, не самый лучший год в моей карьере. А в плане трофеев и нового уровня — да. Есть ощущение, что уровень команды повысился. Уровень турниров, в которых участвовал, а также сопротивление — совсем другое.

Трибуны взорвались, когда мне вручали медаль? Да, слышал. Было приятно, удивлен. Очень благодарен болельщикам, что они так относятся ко мне. Эмоции — крутые. Сегодня все офигенно и круто, счастливый день! Семья приехала — папа мама, сестра. Хорошо, что дома играли и они смогли все это увидеть. Это классно.

Конечно, удивлен [счётом матча]. «Локомотив» хорошо пёр, но сегодня мы их переехали. Хорошо, что мы — их, а не они нас.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
03 мая в 02:31
Завтра вас переедут в Европе.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 мая в 01:36
Под откос пустили паравоз.
Gahi
Gahi
02 мая в 23:43
Андрея понять можно он молод, но уже достиг того что в футболе многим хорошим футболистам за всю свою карьеру стать чемпионом не удаётся. Но это должно накладывать  большую ответственность на Мостового чтобы завтра быть лучше, чем сегодня. А для этого нужно каждый день работать над собой, чтобы оставаться лучшим в команде,  и помогать ей завоевывать трофеи. Удачи
протон1
протон1
02 мая в 23:07
игру продали что ли паравоз? с таким счетом то. ваще что ли чести нету
Futurista
Futurista
02 мая в 22:59
Пёр...культурная столица)...

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