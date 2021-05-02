Андрей Мостовой: «Сегодня мы переехали „Локомотив“»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ , а также поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионства.

В футбольном и игровом, наверное, не самый лучший год в моей карьере. А в плане трофеев и нового уровня — да. Есть ощущение, что уровень команды повысился. Уровень турниров, в которых участвовал, а также сопротивление — совсем другое.

Трибуны взорвались, когда мне вручали медаль? Да, слышал. Было приятно, удивлен. Очень благодарен болельщикам, что они так относятся ко мне. Эмоции — крутые. Сегодня все офигенно и круто, счастливый день! Семья приехала — папа мама, сестра. Хорошо, что дома играли и они смогли все это увидеть. Это классно.

Конечно, удивлен [счётом матча]. «Локомотив» хорошо пёр, но сегодня мы их переехали. Хорошо, что мы — их, а не они нас.