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Сенников: «В сравнении с европейским футболом „Зениту“ нужно усиливаться»

02 мая 2021, 22:51

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что «Зениту» нужно укрепить состав, чтобы конкурентоспособно выступать в еврокубках.

В сравнении с европейским футболом «Зениту» нужно усиливаться, у них не хватает скорости, мобильности. Если они что-то не предпримут, то будут так же уступать в Лиге чемпионов своим конкурентам. В любом случае им нужно будет что-то изменить. Костяк нужно оставлять, но должны прийти еще футболисты. Уход Ивановича и приход Ловрена — не лучшая замена. Пара Иванович-Ракицкий была намного сильнее в защите, естественно, нужно укреплять слабые позиции.

Напомним, что сегодня «Зенит» досрочно стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» (6:1).

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Futurista
Futurista ответ Палыч82 (раскрыть)
03 мая в 10:42
Ну не факт еще...далеко не факт)...
Палыч82
Палыч82 ответ Futurista (раскрыть)
03 мая в 10:41
В ЛЧ уже не попасть, там Спартак считай. Так что им и усиливаться,)
Futurista
Futurista
02 мая в 23:20
Лучше бы сказал что Локомотиву делать)...тоже ведь в ЛЧ рвутся...с такой то игрой...
Kaguzuti
Kaguzuti
02 мая в 22:56
По сранению с Зенитом Локомотив пердивная команда.
Брулин
Брулин
02 мая в 22:54
В Европе все одно ничего не светит!
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