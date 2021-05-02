Сенников: «В сравнении с европейским футболом „Зениту“ нужно усиливаться»

Бывший футболист «Локомотива» заявил, что «Зениту» нужно укрепить состав, чтобы конкурентоспособно выступать в еврокубках.

В сравнении с европейским футболом «Зениту» нужно усиливаться, у них не хватает скорости, мобильности. Если они что-то не предпримут, то будут так же уступать в Лиге чемпионов своим конкурентам. В любом случае им нужно будет что-то изменить. Костяк нужно оставлять, но должны прийти еще футболисты. Уход Ивановича и приход Ловрена — не лучшая замена. Пара Иванович-Ракицкий была намного сильнее в защите, естественно, нужно укреплять слабые позиции.