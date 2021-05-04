Черчесов может взять Тюкавина, Захаряна и Макарова на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривает пять игроков молодёжной национальной команды в качестве кандидатов для поездки на Евро-2020.
По данным источника, в шорт-лист Черчесова входят три игрока московского «Динамо»: Арсен Захарян, Роман Евгеньев и Константин Тюкавин. Также на чемпионате Европы могут сыграть защитник ЦСКА Игорь Дивеев и хавбек «Рубина» Денис Макаров. Вратаря «Спартака» Александра Максименко на данный момент в этом списке нет.
Напомним, форвард «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком команды в апреле.
Толку - ноль!
Толку - ноль!
И что там по Сафонову, Чалову, Облякову, которые уже вызывались в сборную? А по Мухину?)
И что там по Сафонову, Чалову, Облякову, которые уже вызывались в сборную? А по Мухину?)