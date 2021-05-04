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Черчесов может взять Тюкавина, Захаряна и Макарова на Евро-2020

04 мая 2021, 05:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривает пять игроков молодёжной национальной команды в качестве кандидатов для поездки на Евро-2020.

По данным источника, в шорт-лист Черчесова входят три игрока московского «Динамо»: Арсен Захарян, Роман Евгеньев и Константин Тюкавин. Также на чемпионате Европы могут сыграть защитник ЦСКА Игорь Дивеев и хавбек «Рубина» Денис Макаров. Вратаря «Спартака» Александра Максименко на данный момент в этом списке нет.

Напомним, форвард «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком команды в апреле.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Oplot (раскрыть)
04 мая в 21:25
Вот это поворот...А какую сборную он тренирует, я подзабыл?
SHMEL258
SHMEL258 ответ stanichnik (раскрыть)
04 мая в 21:24
Вратари, как и любые футболисты, проходят пики и спады. У кого-то они чаще, у кого-то реже, стабильности не хватает почти всем.
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 12:48
Главное чтобы Кутепов был...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Oplot (раскрыть)
04 мая в 12:47
А теперь тоже самое и по...мед...лен...нее...)))
Oplot
Oplot
04 мая в 12:31
Это в который раз показывает величие и дальновидность Черчесова на посту тренера.Сильный тренер всегда держит в голове план Б,и запасные выходы.Черчесова уже можно назвать легендарным тренером России.Наряду с Семаком он является лучшим тренером восточной европы 21 века.Четкий план на игру,креативность,гибкость,умение дирижировать игрой,перестраиваться по ходу матча,выигрывать на зубах,все эти качества принадлежат Черчесову.Наша сборная едет в статусе одного из главных фаворитов.
Ravshan878
Ravshan878
04 мая в 12:29
Жорж Мирославский😅по ходу возьмите Казань🤫.) Федя🧐.Ваше величество Казань давно брали🙃)
qm99xk7ra28c
qm99xk7ra28c
04 мая в 12:28
Да хоть соседей по подъезду!
Толку - ноль!
mars6791
mars6791
04 мая в 12:23
Нечего пока делать в этой сборной.
katalonez
katalonez ответ galem72 (раскрыть)
04 мая в 11:56
Это Заболотного чтоли? )))))
katalonez
katalonez
04 мая в 11:55
И Дивеев, и Евгеньев по любому лучше деревянного и бестолкового Семёнова
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Брулин (раскрыть)
04 мая в 11:51
вот с чего вдруг им рано выступать за сборную России? Захарян умеет играть нестандартно и может вывести нападающего на ударную позиции. нападающих должно быть в заявке как минимум четверо, Стас же вызывает троих и все они однотипные ( Дзюба, Соболев, Заболотный, Антон в этом списке лишний) нужно взять вторым нападающим Смолова и чтобы на замену выходил Тюкавин, а Соболев будет выходить на футбольное поле вместо Дзюбы на 15-20 минут. Захарян вполне может тайм играть на позиции плеймейкера и приносить пользу сборной России
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
04 мая в 11:39
Стас ты с ума сошёл? нам нужен Нойштейдер и всевозможный хлам для сборной России! а если серьёзно благодаря Тюкавину и Захарьяну у тренера сборной будет план Б + Макаров давно дорос до вызова в сборную, Денис может и умеет обвести игроков соперника один в один + обладает хорошим ударом с левой. если Стас возьмёт этих троих на евро как минимум за эту сборную захочется переживать!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 11:11
Ну вот это уже совсем другая история. Однозначно, правильное решение, которое поддерживает не только тренерский штаб но и большинство болельщиков футбол. Тюкавин с Захаряном это вообще сладкая парочка TWIX - Российского футбола ⚽ !!! Шикарный дуэт, который своей игрой в Динамо и молодёжки доказали, что вызов в сборную они заслуживают как никто !!! Кроме позитива и хорошей игры за сборную они могут и очень удивить своими действиями на поле соперников . Молодые очень перспективные ребята которые уже стараются играть в быстрый комбинационый футбол с шикарным дриблингом, видением ситуации и правильным пасом. Очень надеюсь что это правильный ход тренерского штаба и эти ребята докажут свою нужность для сборной России ! Пожелаем им Удачи и больших Успехов в сборной России !!! Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
04 мая в 11:02
Ну Захаряну и Тюкавину пока что объективно рано в первую сборную, а Евгеньев, Дивеев и Макаров вполне могут рассчитывать на поездку.
И что там по Сафонову, Чалову, Облякову, которые уже вызывались в сборную? А по Мухину?)
alex-dsi
alex-dsi
04 мая в 10:42
Может взять, а может не взять))))
galem72
galem72
04 мая в 10:40
Главное, чтоб дедпула не забыл. ))
Сидор новый
Сидор новый
04 мая в 09:27
Посмотрим по факту
stanichnik
stanichnik ответ SHMEL258 (раскрыть)
04 мая в 09:13
Но и Шунин в последних матчах не выручает. Самый достойный Юра Дюпин из Рубина. Это во многом благодаря его игре в воротах казанцы так высоко забрались в ТТ.
Mi6
Mi6
04 мая в 08:58
Взять то может, но возьмёт проверенную гвардию пешеходов-пенсионеров. Логики у стаса не найти
Garrincha58
Garrincha58
04 мая в 08:45, ред.
Дюпин и Мухин,а Захаряну ещё рано он по ходу уже зазвездился играет ни шатко ни валко
Бен Зопилой
Бен Зопилой
04 мая в 08:37
И Гиля в воротах! Как лев! (лещенко)...
particular
particular
04 мая в 08:10
Консервативный Стас не сторонник резких движений... Если кого и возьмёт, то только для снижения градуса недовольства футбольной общественности...
andrefino13
andrefino13
04 мая в 07:58
Захарян, Тюкавин и Макаров точно заслужили поехать на Евро.
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 07:48
Ясно, что возьмут в качестве туристов.
112910415
112910415
04 мая в 07:45
надо одобрить такой план, если он вправду есть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 мая в 07:41
Эти ребята стараются.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Байкал-38. (раскрыть)
04 мая в 07:33
Ну и зачем ты сюда Чалова приплёл? О нём была речь? Или он любимчик усатого? Вроде он его не брал даже в лучшие для Феди времена. Я вот тоже могу сказать что надеюсь не увидеть Гильерме в сборной после 6 банок в одном матче...
SHMEL258
SHMEL258
04 мая в 07:29
Всё равно много молодых не возьмёт, а сыграть у них шансов почти не будет.
Байкал-38.
Байкал-38.
04 мая в 07:18
Ну хоть сюда Чалова не впихнули.
A.S.A
A.S.A
04 мая в 07:03
Т.к заявки для участия сборных на Евро расширили до 26 человек, то почему бы и нет?! "Соломоново решение" парни играют с блеском в глазах, они будут метать по полю, да и атака сборной будет разнообразней
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