Черчесов может взять Тюкавина, Захаряна и Макарова на Евро-2020

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04 мая 2021, 05:33

Главный тренер сборной России рассматривает пять игроков молодёжной национальной команды в качестве кандидатов для поездки на Евро-2020.

По данным источника, в шорт-лист Черчесова входят три игрока московского «Динамо»: , и . Также на чемпионате Европы могут сыграть защитник ЦСКА и хавбек «Рубина» . Вратаря «Спартака» Александра Максименко на данный момент в этом списке нет.

Напомним, форвард «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком команды в апреле.