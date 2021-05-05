Титов: «Почему бы не дать шанс Тихонову, Парфёнову, Карпину в „Спартаке“?»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о будущем главном тренере московского клуба.

Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфёнову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»? Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА , «Динамо», «Локомотива».