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Титов: «Почему бы не дать шанс Тихонову, Парфёнову, Карпину в „Спартаке“?»

05 мая 2021, 10:58

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о будущем главном тренере московского клуба.

Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфёнову, Карпину, многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, потому что они знают, что такое «Спартак»? Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец. Хотя не знаю, кто пойдет в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива».

Напомним, ранее стало известно, что новым тренером «Спартака» станет иностранный специалист.

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Все комментарии
Konst56
Konst56 ответ Сп62 (раскрыть)
06 мая в 20:13
Вообще без разницы... Я и Алекса с Веллитоном вспоминаю, и Фернандо с Зе Луишем...
batog
batog
05 мая в 16:25
Егор, чёй-то тебя понесло, как Мостового. Курите не то, что ли?
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
05 мая в 14:43, ред.
Сюда можно добавить Ледяхова, Юрана, Гунько, Шалимова и Рахимова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 14:04
Мне кажется у Леонида Арнольдовича сейчас уже есть более качественный продуктивный советчик......чем Титов...
морозз
морозз
05 мая в 13:58
Хороший в бытности футболист ещё не отличный тренер, бить ногами мяч и думать головой... разные жизненные понятия!
За адекватность
За адекватность
05 мая в 13:35
"Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пусть даже не спартаковец." Да без проблем. Там на бирже труда вагон и маленькая тележка гениев отечественного тренерского цеха экспертами на Матч ТВ подрабатывает. Они условно так и курсируют по строго определенному маршруту: клуб в России - не получилось - эксперт Матч ТВ- клуб в России- не получилось- эксперт Матч ТВ. За границей и за даром никому не нужны, разве что изредка в странах ближнего зарубежья, вот и сидят, аки коршуны, выжидая на ком бы еще потренироваться. Так что выбирайте любого.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
05 мая в 13:09
Пока что только жена Федуна. На большее не пойдут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 мая в 13:02
Дайте им шанс тренировать детей и дать им футбольное образование ! А бабло и без них есть кому стричь !
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 12:58
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 12:57
Потому что они не иностранцы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 12:55
Так Тихонов в Крыльях в ФНЛ хорошо справился, но уровень премьер-лиги для него оказался недосягаем, брать Парфенова - риск и какой риск, а вот насчет Карпина надо взвесить все за и против:
romario 94
romario 94
05 мая в 12:36
Уже давали. Аленичеву..Все помнят результаты команды при нем
asraeil
asraeil
05 мая в 12:35
Титов наверное не знает кто принимает решение в Спартаке
Сп62
Сп62 ответ galem72 (раскрыть)
05 мая в 11:59
Много пустоты было и в иностранных тренерах, а патриотизм ещё никто не отменял. Победы импорных и своих футболистов воспринимаются совсем по разному. Любой болельщик с ностальгией вспоминают, как правило, игроков преданных клубу. Иванов, Шестернёв, Яшин, Черенков. Сечас Акинфеев, Баринов, Ребров.
galem72
galem72
05 мая в 11:40
Рассуждения, как и умозаключения, у Титова на уровне котёнка. Какая связь между "верой и правдой" и качеством? Сколько отечественной пустоты было в руководстве Спартака и к чему это привело?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
05 мая в 11:40
ну да, и в состав игроков приглашать только из академии, чтобы только свои, чтобы верой и правдой... проходили все это, не работает...и с иностранцем не работает как правило, нет в футболе формулы успеха, да и в жизни тоже ))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 мая в 11:38, ред.
Карпин себя уже пробовал в Спартаке и не раз, да и с Федуном у него напряги. А вот остальные двое...???? Да были прекрасными футболистами , но как тренеры нулевые. И спрашивается зачем все они Спартаку ???
Ironigor
Ironigor
05 мая в 11:14
ПОТОМУ ЧТО ..... !!! Федун .
sihafazatron
sihafazatron
05 мая в 11:07
робсону дайте шанс, пускай потренируется в тренерском деле)))
STVA 1
STVA 1 ответ SAFqwer (раскрыть)
05 мая в 11:04
Это у Федуна был шанс)))
STVA 1
STVA 1
05 мая в 11:03
Карпин к федуну не пойдёт
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 мая в 11:01
Почему бы тогда не Кононову? А?
SAFqwer
SAFqwer
05 мая в 10:59
Так у Карпина шанс был, до сих пор в "сбитых лётчиках" числится...
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