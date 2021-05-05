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Агент Мирзова: «Резиуан вернётся в „Спартак“»

05 мая 2021, 10:45

Агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, который выступает за «Химки» на правах аренды, рассказал о будущем футболиста.

У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет. У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим.

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David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 17:19
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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
05 мая в 17:15
если уефа оставит 5 замен в матче в три слота ( а это давно нужно сделать так как есть пределы человеческим силам, игр с каждым годом всё больше и больше в календаре, а матч идёт 90 минут) то Мирзов Спартаку пригодится...если Федун купит нам плеймейкера, Промес сместится на левый фланг атаки и Кракен будет держать Антоху в тонусе выходя на замену на 15 - 20 минут, после серии неудачных игр Промеса Мирзов получит свой шанс в основном составе. Спартак наверняка попадёт в еврокубки и глубина состава нам необходима, по мне и Тиль красно - белым ещё пригодится, решать всё равно будет новый тренер команды
Ravshan878
Ravshan878
05 мая в 14:16
Не надо возвращаться.И так Спартаке полировщики достаточно.Надо уезжать за кордон...надеть подходящую команду.Типа Трабзонспор или Аланьияспор. Менталитет и все дела.Так ли?
SHMEL258
SHMEL258
05 мая в 14:09
Это он в Химках звездит, а в спартаке опять на лавку сядет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 13:44, ред.
Имя нового тренера Спартака не разглашается...
Но он уже в пути...
санек002
санек002 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 мая в 13:24
владимир целиком и полностью за!в спартаке ему навряд ле дадут играть!если не получается,то уже не получится!
Шуnя771
Шуnя771
05 мая в 12:18
Пусть играет за Сборную и за любой клуб..., только не Спартак!
ЧиП
ЧиП
05 мая в 12:02
Его возвращение вызывает во мне смешанные чувства.
Вроде не помешает с одной стороны и для чего он нужен с другой. В процентном соотношении примерно 60/40.
Побеждает пусть возвращается 🏆😁
Lu4nik
Lu4nik ответ nikot (раскрыть)
05 мая в 11:52
да он опять дурака валять на поле будет.. если бы был полезен, не отправили бы в аренду
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 мая в 11:52, ред.
Хотеть не вредно. Мирзов как футболист мне очень нравится. Ну перейдёт он в Спартак. Опять зажатым станет чтобы доказывать свою профпригодность играть за команду в основе. Опять будет стараться обвести пол команды , что бы показаться новому тренеру и опять скамейка.
В Химках он лидер. И если хочет играть в футбол, то это Химки. А если получать зарплату и полировать лавки, то это Спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 мая в 11:51
Удачи Ризуану, надежде сборной
Сп62
Сп62
05 мая в 11:37
Если Зенит позволяет себе содержать два состава, то почему Спартак не сможет хотя бы полтора.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 11:33
Возвращаться на спартаковскую лавку смысла нет.
112910415
112910415
05 мая в 11:28
есть свои "за" и "против" ...
VAN ARM
VAN ARM
05 мая в 11:25
лучше химки чем полировка лавки))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 11:19
Спартак опять его отправит в аренду
nikoladolgov
nikoladolgov
05 мая в 11:18
Все хотят в Спартак !
nikot
nikot
05 мая в 11:02
Неплохой дриблер,может пригодиться,тем более что скамейка запасных пустая.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 10:51
На пару месяцев а потом снова прогонят.
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