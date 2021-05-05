Агент Мирзова: «Резиуан вернётся в „Спартак“»

Агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, который выступает за «Химки» на правах аренды, рассказал о будущем футболиста.
У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет. У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.
Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим.
Но он уже в пути...
Но он уже в пути...
Вроде не помешает с одной стороны и для чего он нужен с другой. В процентном соотношении примерно 60/40.
Побеждает пусть возвращается 🏆😁
Вроде не помешает с одной стороны и для чего он нужен с другой. В процентном соотношении примерно 60/40.
Побеждает пусть возвращается 🏆😁
В Химках он лидер. И если хочет играть в футбол, то это Химки. А если получать зарплату и полировать лавки, то это Спартак.
В Химках он лидер. И если хочет играть в футбол, то это Химки. А если получать зарплату и полировать лавки, то это Спартак.