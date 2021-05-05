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Семшов: «Зачем „Оренбургу“ стадион на 30-40 тысяч?»

05 мая 2021, 11:15

Тренер «Химок» Игорь Семшов прокомментировал ситуацию с выходом «Оренбурга» в РПЛ.

Есть спортивный принцип, по которому нужно действовать. Стадион? Мы прекрасно понимаем, что в одних регионах большие арены, а в других — маленькие. Есть пример «Эйбара» в Испании. Там стадион на 5 тысяч человек. Зачем им стадион на 30-40 тысяч? «Оренбургу» 7,5 тыс. достаточно. Я там много раз был, и там никогда арена не забивалась битком. Может быть, только на матчах с московскими клубами. Для чего им стадион на 15-20 тысяч?

У нас же кроме московских клубов и «Зенита» стадионы забиваются максимум на 5 тысяч. «Краснодар» еще. Мы должны исходить из того, какой регион, сколько там жителей и какая посещаемость. В каждом регионе можно сделать стадион на 20 тысяч. Нужно исходить из минимума посещаемости наших футбольных матчей. Брать среднюю посещаемость по регионам и самого города. А то мы приравниваем всех под одну гребенку. Это тоже неправильно.

Я согласен, что регламент нужно соблюдать, но нужно соблюдать реалии. Но если «Оренбург» выходит, было бы нечестно не дать им шанс. Возможно, в будущем нужно изменить регламент, чтобы не было таких ситуаций.

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Все комментарии
Shustriy
Shustriy
05 мая в 14:16
Зачем Оренбургу "Оренбург"?
idres
idres
05 мая в 12:30
Все правильно сказал...
STVA 1
STVA 1
05 мая в 12:06
Зачем Семшов лезет вообще!
rubinovyi2
rubinovyi2
05 мая в 11:56
Как зачем Оренбургу стадион?
А вдруг в ЛЧ пробьются,где будут принимать соперников?))))
Futurista
Futurista ответ ДАША Д (раскрыть)
05 мая в 11:47, ред.
Откуда в селе, где меньше 10000 тыс. жителей возмется команда уровня РПЛ?)...таких даже в ФНЛ нет...газ в селе найдут?)...
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
05 мая в 11:47
Не выйдет. Его раскупят ещё до выхода.
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 11:40
Глупое положение, что должен быть стадион на 10000 зрителей, а если в Премьер-Лигу выйдет сельский клуб, где жителей меньше?
Futurista
Futurista
05 мая в 11:39
Зачем Оренбургу РПЛ?)...
Ironigor
Ironigor
05 мая в 11:38
Очень даже правильно сказано.
112910415
112910415
05 мая в 11:32
оно так, конечно
только ясные требования должны прописываться ДО скандальной ситуации !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 мая в 11:30
Семшов прав. Пример Саранска неужели не о чем не говорит?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 11:21
Стадионы нужны всем!
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