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Титов: «Тедеско повезло, что уровень РПЛ настолько низко опустился»

05 мая 2021, 07:35

Экс-игрок и бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказал мнение о работе действующего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско.

Не утверждаю, что Тедеско плохой тренер, но ему повезло оказаться в той ситуации, когда уровень нашего чемпионата настолько низко опустился, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы войти в топ. У него что-то получается, дай Бог, чтобы так было и дальше. Но он скоро уходит

К сожалению, футболисты уже привыкают к тренерам-иностранцам, к тому, что больше легионеров. На первом месте английский язык, итальянский, немецкий. Меня это беспокоит. Много российских наставников могли бы работать, и, думаю, результат с ними был бы как минимум не хуже.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
05 мая в 15:22
Егор, все прекрасно помнят ваш "спартаковский стиль" с Аленичевым в 7 защитников против Ростова, играя в большинстве(!)) Игроки вы были прекрасные, а тренеры никакие(( Завидуйте молча.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ stavr74 (раскрыть)
05 мая в 13:08
За бабло Газпрома растёт количество уверяющих ,что уровень футбола РАСТЁТ ! А зеркалом такого роста является рейтинговая таблица ,где наш футбол в глубокой ж....пе ,без признаков к улучшению проблемы !!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 мая в 13:04
Много российских наставников могли бы работать .... Но вопрос - как работать ? ))))
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
05 мая в 12:13
Егор ведёт речь про Спартак, а не про РПЛ. Мне, как болельщику-старику, тоже хотелось бы видеть тренером Спартака если не спартаковца, так отечественного специалиста. Надо чаще доверять своим и мы увидим Черевченко, Слуцкого, Талалаева, Карпина, Сёмина.
112910415
112910415
05 мая в 11:24
вот и Егор с годами брюзжать начинает ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 мая в 10:58
Достали уже со своей завистью. Болтать не мешки ворочить, хоть в каком состоянии чемп. Давали шанс и им.
makkie
makkie
05 мая в 10:56, ред.
Тедеско ставит команде современный футбол, пусть и не всё получается.
Что ставили Спартаку Аленичев и Титов - до сих пор загадка! На словах были "стеночки и кружева", а по факту 7 защитников против Ростова, играющего в меньшинстве. Ну и место в таблице соответствующее...

Сейчас интересно наблюдать за работой Слуцкого, Федотова, есть успехи у Черевченко, опять же Семак в Зените. Разве этого мало? Не берем в расчет Талалаева, Парфенова, Карпина - тоже россиян, плюс Ганчаренко в Краснодаре. Ну и где тут больше доверяют тренерам-иностранцам?
stavr74
stavr74
05 мая в 10:47
А нас уверяют на матч тв , что уровень футбола РАСТЁТ
ABir
ABir
05 мая в 10:36
Чего-то Титов мутит. Уровень Спартака по сравнению с прошлым годом поднялся, Рубина, Динамо и Сочи тоже поднялся. Похоже Егор завидует чужим тренерским успехам, на фоне своих неубедительных попыток
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
05 мая в 09:37
Я бы даже сказал,что при такой дискриминации в оплате остальной части населения,не принадлежащей к шоу-футболу. Да и в других видах спорта(кроме хоккея)золотого дождя не наблюдается.А пахари везде есть,к примеру-женская волейбольная команда "Локомотив" из Калининграда-три года назад создали с нуля команду,сходу два серебра и 3 мая этого года-золото. Но никто ни тренера этого не знает,ни девчонок,а в героях-дзюбы-дэдпулы(хрен знает,что это такое). И на экране вообще ничего не показывают-лучше иностранщину да мордобой без правил в клетке...
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 09:32
С того момента,как поколение "титовых" стало пытаться тренировать клубы РПЛ,общий уровень лиги стал неуклонно снижаться.
cska1948
cska1948
05 мая в 09:07
Уровень российского чемпионата раньше держался на том, что на поле, в одной команде, находилось до семи легионеров. Теперь же их ВСЕГО восемь в команде! Проблема в том, что уровень российских игроков как был низким, таким и остался. А какой россиянин будет пупок надрывать, если и за ТАКОЙ футбол платят сумасшедшие деньги?!
Сп62
Сп62
05 мая в 09:01
Я согласен с Егором. Тедеско повезло с составом, как в своё время Карреро. Ведь ни кто же не спорит, что Зенит со своим составом стал бы чемпионом и без Семака, хотя последнего я ценю и уважаю. Много факторов играют на положение команды в турнирной таблице и не всегда это мастерство тренера.
Shustriy
Shustriy
05 мая в 08:47
Если опустился уровень цска, это еще не значит, что опустился уровень РПЛ.
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 08:45
Еще можно отметить хорошую работу Черевченко.
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
05 мая в 08:42, ред.
Не понятно только одно, почему сам Титов ничего для футбола в последнее время не сделал, кроме пьянства.
YVG
YVG ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 08:40
Кто это ставим?
Kaguzuti
Kaguzuti
05 мая в 08:33
Покуда в Москве не перестанут использовать футбольные команды в качестве обогащения и отмывания денег уголовные элементы и аферисты из сопредельной страны, уровень футбола не повысится.
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 08:32
Сами себя хаем. Грустно.
Anisovich
Anisovich ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 мая в 08:30
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 мая в 08:08
    При таких оборотах лукойла тоже надо учитывать админресурс.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    05 мая в 08:06
    Нынешние русские наставники и при столь низком уровне чемпионата в топы не могут вывести, за исключением Семака, но тут "Газпром" и ресурс, а по Лиге Чемпионов он тоже лестных слов особо не заслуживает. Поэтому в исключениях оставим одного Слуцкого.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    05 мая в 08:05
    Уровень игры , по сравнению с чемпионатами предыдущих годов неизменно падает. Да, забиваются голы, бывают яркие комбинации, но в сравнении с европейским футболом, мы деградируем.
    swed27
    swed27
    05 мая в 08:01
    А кто сказал что уровень РПЛ опустился? Зенит например забил рекордное число голов в сезоне. И взгляните в верхнюю часть таблицы. Такой плотной борьбы за медали и еврокубки не было года три . Уровень РПЛ остается вполне стабильным и Тедеско оправдывает оказанное ему доверие
    shlomo
    shlomo
    05 мая в 07:42
    Ну о везении трудно говорить....
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