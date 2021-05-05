Титов: «Тедеско повезло, что уровень РПЛ настолько низко опустился»

Экс-игрок и бывший тренер «Спартака» высказал мнение о работе действующего главного тренера «красно-белых» .

Не утверждаю, что Тедеско плохой тренер, но ему повезло оказаться в той ситуации, когда уровень нашего чемпионата настолько низко опустился, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы войти в топ. У него что-то получается, дай Бог, чтобы так было и дальше. Но он скоро уходит…

К сожалению, футболисты уже привыкают к тренерам-иностранцам, к тому, что больше легионеров. На первом месте английский язык, итальянский, немецкий. Меня это беспокоит. Много российских наставников могли бы работать, и, думаю, результат с ними был бы как минимум не хуже.