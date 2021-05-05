Титов: «Тедеско повезло, что уровень РПЛ настолько низко опустился»

Экс-игрок и бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказал мнение о работе действующего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско.
Не утверждаю, что Тедеско плохой тренер, но ему повезло оказаться в той ситуации, когда уровень нашего чемпионата настолько низко опустился, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы войти в топ. У него что-то получается, дай Бог, чтобы так было и дальше. Но он скоро уходит…
К сожалению, футболисты уже привыкают к тренерам-иностранцам, к тому, что больше легионеров. На первом месте английский язык, итальянский, немецкий. Меня это беспокоит. Много российских наставников могли бы работать, и, думаю, результат с ними был бы как минимум не хуже.
Что ставили Спартаку Аленичев и Титов - до сих пор загадка! На словах были "стеночки и кружева", а по факту 7 защитников против Ростова, играющего в меньшинстве. Ну и место в таблице соответствующее...
Сейчас интересно наблюдать за работой Слуцкого, Федотова, есть успехи у Черевченко, опять же Семак в Зените. Разве этого мало? Не берем в расчет Талалаева, Парфенова, Карпина - тоже россиян, плюс Ганчаренко в Краснодаре. Ну и где тут больше доверяют тренерам-иностранцам?
Что ставили Спартаку Аленичев и Титов - до сих пор загадка! На словах были "стеночки и кружева", а по факту 7 защитников против Ростова, играющего в меньшинстве. Ну и место в таблице соответствующее...
Сейчас интересно наблюдать за работой Слуцкого, Федотова, есть успехи у Черевченко, опять же Семак в Зените. Разве этого мало? Не берем в расчет Талалаева, Парфенова, Карпина - тоже россиян, плюс Ганчаренко в Краснодаре. Ну и где тут больше доверяют тренерам-иностранцам?