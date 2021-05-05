Двоюродный брат Нани может продолжить карьеру в «Лейпциге»

Полузащитник «Лестера» Сидни Тавареш, двоюродный брат бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Нани, может сменить клубную прописку.
Как сообщается, «Лестер» стремится продлить контракт с португальцем, однако стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу. Текущее соглашение футболиста истекает этим летом. Неопределённая ситуация с контрактом Тавареша привлекла внимание «Лейпцига» и «Бенфики». Оба клуба готовы подписать игрока на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 19-летний Тавареш провёл 85 минут в рамках АПЛ, выйдя на поле в двух матчах, а также 10 минут в Лиге Европы.
Ранее стало известно, что «Лестер» интересуется защитником «Аталанты» Робином Госенсом.