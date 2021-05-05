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Двоюродный брат Нани может продолжить карьеру в «Лейпциге»

05 мая 2021, 11:52

Полузащитник «Лестера» Сидни Тавареш, двоюродный брат бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Нани, может сменить клубную прописку.

Как сообщается, «Лестер» стремится продлить контракт с португальцем, однако стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу. Текущее соглашение футболиста истекает этим летом. Неопределённая ситуация с контрактом Тавареша привлекла внимание «Лейпцига» и «Бенфики». Оба клуба готовы подписать игрока на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 19-летний Тавареш провёл 85 минут в рамках АПЛ, выйдя на поле в двух матчах, а также 10 минут в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что «Лестер» интересуется защитником «Аталанты» Робином Госенсом.

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hаrut
hаrut
05 мая в 11:54
Удачи ему в новом клубе
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