Двоюродный брат Нани может продолжить карьеру в «Лейпциге»

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05 мая 2021, 11:52

Полузащитник «Лестера» , двоюродный брат бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Нани, может сменить клубную прописку.

Как сообщается, «Лестер» стремится продлить контракт с португальцем, однако стороны всё ещё не могут прийти к компромиссу. Текущее соглашение футболиста истекает этим летом. Неопределённая ситуация с контрактом Тавареша привлекла внимание «Лейпцига» и «Бенфики». Оба клуба готовы подписать игрока на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 19-летний Тавареш провёл 85 минут в рамках АПЛ , выйдя на поле в двух матчах, а также 10 минут в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что «Лестер» интересуется защитником «Аталанты» Робином Госенсом.