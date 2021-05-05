Президент ФИФА: «Нужно серьёзно обсудить введение потолка зарплат»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о проблемах в мировом футболе.

Нужно серьезно обсудить введение потолка зарплат, ограничение на суммы трансферов или комиссии, которые выплачивают агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность.

Также нужно обсудить ограничение на количество игроков в клубе, а также обязательство иметь определенное количество доморощенных футболистов, или максимальное количество матчей, которые лучшие футболисты могут провести за сезон.

Нужно договориться о минимальном периоде отдыха. Эти меры будут способствовать не только экономической стабильности системы, но и конкурентному равновесию. Наконец, требуется обсудить международный календарь и формат соревнований. Меньше количества и больше качества должно быть нашим девизом.