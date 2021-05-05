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Президент ФИФА: «Нужно серьёзно обсудить введение потолка зарплат»

05 мая 2021, 19:52

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о проблемах в мировом футболе.

Нужно серьезно обсудить введение потолка зарплат, ограничение на суммы трансферов или комиссии, которые выплачивают агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность.

Также нужно обсудить ограничение на количество игроков в клубе, а также обязательство иметь определенное количество доморощенных футболистов, или максимальное количество матчей, которые лучшие футболисты могут провести за сезон.

Нужно договориться о минимальном периоде отдыха. Эти меры будут способствовать не только экономической стабильности системы, но и конкурентному равновесию. Наконец, требуется обсудить международный календарь и формат соревнований. Меньше количества и больше качества должно быть нашим девизом.

Ранее Инфантино заявил, что собирается вести диалог с клубами, которые захотели создать Суперлигу.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 07:08
нужны некоторые реформы, или видимость реформ !
чтоб в бездействии не обвиняли
faneng
faneng
06 мая в 01:00
Ну наконец то здравые мысли!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
05 мая в 22:46, ред.
после встряски с Суперлигой решили поработать)
морозз
морозз
05 мая в 22:32
А Кокорину пох... на эти слова, Саня не играя получает миллионы зелени!
Сп62
Сп62
05 мая в 22:05
Желание хорошее, но сегодня побеждают деньги.
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 21:59
Это надо было делать лет двадцать назад,а ныне эта борьба вами проиграна вчистую. Так что внешне разумные телодвижения обречены на провал.
ZaZizu
ZaZizu
05 мая в 21:32, ред.
Вот один из плюсов неудавшейся суперлиги-чинуши задумались о курицах,несущих золотые яйца!
А что вам раньше мешало это сделать?
Вообще странно,что шквал негатива получили только организаторы СЛ,а УЕФА опять осталась чистеньким беленьким распределителем бабла! Одна функция,никакой популяризации и развития Футбола! С гапромом в букмекерской конторе лэйс вкуснее,а зачем что-то делать?
Alex12357
Alex12357
05 мая в 21:09
Жаба задавила!
95-shishani-95
95-shishani-95
05 мая в 20:43
Потолки зарплат это хорошая идея.
Но про доморощенных, про отдых, про лучших и т.д. это полный бред!!!
ДСА
ДСА
05 мая в 20:36
Месси будет недоволен.
particular
particular
05 мая в 20:26, ред.
Обсудить... Договориться... Бла-бла-бла...
Возможно, услышат бедные, но богатые не откажут себе в удовольствии доминировать при выборе игроков... Сокращение матчей и доходов от трансляций, тоже, вряд ли возбудит тех, у кого с этим всё нормуль...
mor57
mor57
05 мая в 20:16
уж агентов то точно пора раскулачивать......спекулянты и ворьё...
3ton
3ton
05 мая в 20:14
Футбол давно вышел на другой уровень и равновесия не будет.
Будут богатые и остальные .
Многие клубы уже переросли собственные чемпионаты и им уже там не интересно , а в ЛЧ мало матчей с сильными соперниками .
Рано или поздно европейский футбол придёт к новому турниру по типу НХЛ и НБА .
Там уже будут свои правила и ограничения.
Которые будут вводится из года в год для улучшения и конкурентноспособности .
Это неизбежно 🙂
STVA 1
STVA 1
05 мая в 20:08
Вроде правильно говорит а потом подвел байду с количеством игроков и так далее!Что будет выгодно мешкам!
Ironigor
Ironigor
05 мая в 20:06
Силы добра начали подкрадываться к ФИФА, правда пока на цыпочках !!!
Ozabot
Ozabot
05 мая в 20:05
Все понятно. Будет очередная реформа для богатых, а расплачиваться за все будут бедные.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Project Pandora (раскрыть)
05 мая в 20:04
Ну, если они так решат, это будет, безусловно, еще один подарок МС - у них и так два состава, а ситуацию, когда "Лестер" выиграл АПЛ одним составом, запретят) А у Пепа и так всем дают отдохнуть, так как лавка есть.
dimagas2
dimagas2
05 мая в 20:04
Та ладно,уже ваш фейр-плэй пошел по пиз....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
05 мая в 20:00
Да, но, учитывая, что ввели Fair Play, а в выигрыше оказались МС и ПСЖ, тратящие космические суммы владельцев через компании хозяев, так же и с зарплатами будет - МС будет платить в три раза больше любого другого клуба, найдет законные основания.

Не смогли одно сделать, а беретесь за другое. Хотя идея правильная.
Project Pandora
Project Pandora
05 мая в 19:55
Условный ДеБрюйне сможет отыграть например только 30 игр в сезоне? А вы бы лесом не пошли, решать за тренера и игрока сколько им играть?
MRHM-1988
MRHM-1988
05 мая в 19:54
Давно пора водить потолки в футболе .
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