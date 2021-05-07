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Флоренци заявил, что хочет остаться в ПСЖ

07 мая 2021, 11:35

Защитник ПСЖ Алессандо Флоренци признался, что хотел бы остаться во французском клубе. За парижан футболист выступает на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Роме».

Я очень много работал, чтобы набрать форму после травм. Думаю, у меня получилось. Я много работаю на психологическом уровне, потому что голова двигает ногами.

Приятно, что мной интересуется «Интер», но меня сейчас не отвлекают слухи.

Я хочу, чтобы обо всем говорила моя игра на поле. Я работаю во благо ПСЖ, без лишних разговоров. Я хочу оплатить доверие руководству ПСЖ, они очень верят в меня. Хочу выложиться на полную, посмотрим, что будет с моим контрактом.

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Накир
Накир
07 мая в 12:47
Понравилось ему все
drug01
drug01
07 мая в 11:54
Ему видней...
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 11:39
Конечно хочется, из-за зарплаты.
1bear
1bear
07 мая в 11:39
приличный защитник,думаю - любому Топ-клубу пригодится
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