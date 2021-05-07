Флоренци заявил, что хочет остаться в ПСЖ

Защитник ПСЖ Алессандо Флоренци признался, что хотел бы остаться во французском клубе. За парижан футболист выступает на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Роме».
Я очень много работал, чтобы набрать форму после травм. Думаю, у меня получилось. Я много работаю на психологическом уровне, потому что голова двигает ногами.
Приятно, что мной интересуется «Интер», но меня сейчас не отвлекают слухи.
Я хочу, чтобы обо всем говорила моя игра на поле. Я работаю во благо ПСЖ, без лишних разговоров. Я хочу оплатить доверие руководству ПСЖ, они очень верят в меня. Хочу выложиться на полную, посмотрим, что будет с моим контрактом.