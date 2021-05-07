Флоренци заявил, что хочет остаться в ПСЖ

Защитник ПСЖ признался, что хотел бы остаться во французском клубе. За парижан футболист выступает на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Роме».

Я очень много работал, чтобы набрать форму после травм. Думаю, у меня получилось. Я много работаю на психологическом уровне, потому что голова двигает ногами.

Приятно, что мной интересуется «Интер», но меня сейчас не отвлекают слухи.