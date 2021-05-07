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«Если не готов играть за „Арсенал“, то тебе лучше уйти». Откровения Тьерри Анри

вчера, 10:00
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Слова человека из Зала славы АПЛ.

Если вы спросите Тьерри Анри, что сделало его таким великим, то он не скажет ни о своей скорости или технике. Он будет говорить о работе мозга.

Марко ван Бастен в 1992 году сделал кое-что, что вдохновило меня.

Анри было 13 лет, он учился во французской академии Клэрфонтен. Помимо серьезного футбольного образования, которое он получил вместе с такими игроками, как Николя Анелька, Вильям Галлас и Луи Саа, Анри получал знания с помощью телевизора, смотря на игру своих кумиров.

Ван Бастен был моим любимым игроком, и он кое-что сделал в 92-м на Евро, когда Деннис Бергкамп забил гол Германии. То, чего я никогда раньше не видел.

Он увёл защитника за собой, именно поэтому Бергкампу удалось забить!

В этот момент Тьерри открыл глаза. Внезапно футбол превратился для него в нечто большее, чем голы.

Еще одно судьбоносное событие произошло, когда подросток Анри прибыл в «Монако», чтобы тренироваться у Арсена Венгера. Пять лет спустя они воссоединились в «Арсенале» и сотворили чудо.

Всё изменилось для меня в АПЛ. Там я стал мужчиной.

Однажды форвард подошел к Венгеру после одной из тренировок в лондонском Колни.

Я пожаловался, что полузащита не видит меня. И я помню, как Арсен сказал мне: «Как ты думаешь, Фредди Юнгберг может видеть тебя так же, как Деннис Бергкамп?» И я понял, о чем говорил Арсен. Я ответил: «Разумеется, что нет. Деннис может увидеть, что я открыт даже тогда, когда он спит».

Но тогда Фредди играл по-другому. Он не смотрел по сторонам, когда был с мячом. Пирес, Эшли Коул, Жилберто Силва и Виейра... У каждого был свой стиль.

Я принял близко к сердцу то, что сказал Арсен. Внезапно я задумался о том, как бы облегчить задачу полузащитникам, а не мне. Я начал двигаться в зависимости от того, у кого был мяч, а не в зависимости от того, что я хотел делать.

«Если не готов играть за „Арсенал“, то тебе лучше уйти». Откровения Тьерри Анри

Послушайте… Форвард за встречу работает с мячом в среднем не более одной минуты, если это хороший форвард. А что ему делать в остальное время?

Размышления привели Анри к уникальному стилю для центрального нападающего. Он был самым безжалостным бомбардиром в истории «Арсенала», но совершенно нетипичным: казалось, что он проводил больше времени, играя на левом фланге, чем в штрафной площади.

Я помню, когда я пришел в «Арсенал», люди говорили: «Как он будет забивать голы, если его почти никогда нет в штрафной?» Но сейчас вингеры забивают столько же голов, сколько и центральные нападающие.

Это были мои правила. Центральные защитники могли следовать за мной на фланг, а могли оставаться в штрафной. Но это были мои правила.

На выезде в Лестере или Саутгемптоне было сложно, ведь там маленькие поля, негде разбежаться. А без физической подготовки там нельзя победить, мне нужно было быть мощным.

Тренировки с Мартином Киоуном и Ли Диксоном закалили Тьерри. После заруб с такими монстрами уже никто не страшен. Анри забил 175 голов в АПЛ. Они были разными, но есть типичный сценарий. Сместиться с левого фланга и зарядить в дальний угол. Казалось, что это очень просто. На самом деле всё обстоит иначе.

Вы знаете, сколько часов я потратил, чтобы научиться этому?

Я начал тренировать такой трюк ещё в Монако. Получалось ли? Да, попадал раз из 50.

Я просто задолбал всех запасных вратарей «Арсенала», постоянно просил их задержаться после тренировок, чтобы отработать этот удар.

Тьерри провел в АПЛ 258 матчей и отдал 74 голевые передачи.

В какой-то момент я понял, что нападающего часто перехваливают. Я могу потерять мяч десять раз за матч, но забить победный гол в конце, и люди скажут, что я хорошо провел игру.

Вратарь сделает 10 сейвов, но на 91-й минуте ошибется, люди скажут, что он плохой вратарь. Разве это справедливо? Я решил отблагодарить полузащиту.

Когда коронавирус погрузил мир в изоляцию, Тьерри был одним из многих миллионов, кто смотрел сериал про Майкла Джордана в «Чикаго Буллз» под названием «Последний танец».

Анри рос, боготворив Джордана, чьи достижения в НБА стали еще одной отправной точкой в ​​развитии молодого футболиста.

Оба мужчины заработали репутацию невероятно требовательных к себе и к своим товарищам по команде. Тьерри не играл с улыбкой на лице, как это делал Роналдиньо. Часто по взгляду Анри можно было понять, что он недоволен игрой своих одноклубников.

Послушайте, я вырос с «Буллз». Я вырос на игре Майкла Джордана, до сих пор люблю его. Итак, когда я посмотрел этот документальный фильм, я подумал: «Да! Я не ошибся». Меня не волнует, что говорят люди.

В конце фильма Джордан проявил эмоции и заплакал. Потому что война была окончена. Люди не понимают, что боец ​​показывает свои эмоции только после окончания битвы.

Анри только два сезона носил капитанскую повязку, но он был лидером и символом команды гораздо дольше.

Майкл Джордан не достиг бы таких высот, если бы у него не было Скотти Пиппена, а потом Тони Кукоча. У меня был Бергкамп, а потом Вильтор. Были еще люди, без которых я бы не справился.

«Если не готов играть за „Арсенал“, то тебе лучше уйти». Откровения Тьерри Анри

Если вы не способны приносить пользу «Арсеналу», то идите домой.

Футболка «Арсенала» слишком «тяжелая» для тебя? Не носи её. Уходи из клуба и перестань жаловаться. Таково было мое мнение. Только болельщики должны носить футболку «Арсенала» при любых условиях.

Эта футболка слишком драгоценна, чтобы надеть ее на пробежку в парке. Вот, что я понял, общаясь с ветеранами «Арсенала». Я пытался это передать молодым игрокам. Это особенная форма, особенный клуб. Тогда мы побеждали, потому что Патрик Виейра был таким, потому что Деннис был таким, потому что Тони Адамс был таким.

Я святой? Нет. Я человек, и я делаю ошибки. Я всегда должным образом готовился к матчам. Да, у меня были плохие игры, но я всегда был готов. Я уважал наших болельщиков, которые ждали моего выхода на поле. Я не мог их подвести.

Недавно Тьерри ушел из соцсетей. Вероятно, он действительно очень умный человек.

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xajaks
xajaks ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:52
согласен,судя по тому что я вчера видел без тренера могли лучше сыграть...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:48
Верните его в Арсенал. только патриот клуба сможет его поднять. И плевать на результат, у Арсенала его всё равно ведь нет. Дайте время, как дали Сульшеру.
DXTK
DXTK
вчера в 17:33, ред.
- Жди беды, когда в ворота твой любимой команды забивает Тьерри Анри.
valt134
valt134
вчера в 12:58
    neukomm
    neukomm ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:10
    Так и МЮ точно такая же ситуация. Вроде бы хорошо играют, побеждают, но чемпионского духа нет. Игроки отрабатывают контракт, но нет привязанности к цветам клуба. И это у очень многих команд такое.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:50
    В какой-то момент, 5-7 лет назад, "Арсенал" перестал быть ТОП-клубом Англии. Высококлассные футболисты перестали стремиться играть за него, предпочитая другие команды, и дело было не в зарплате, а в том, что за канониров стало играть непрестижно. Команду заполонили футболисты неплохого, но невысокого уровня, мастерства которых было недостаточно для конкуренции с другими претендентами на чемпионство. "Выше головы не прыгнешь", одним словом, как бы ты ни старался. Английский чемпионат таков, что одного громкого названия - "Арсенал" - недостаточно, чтобы занимать высокие места. Выскажу своё мнение и по главному тренеру. Пусть не обижается, но именно к Артете я бы играть не пошёл. Что-то в его облике такое, что не вызывает к нему полного доверия. Но это моё личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
    DVL
    DVL
    вчера в 11:21
    "Эта футболка слишком драгоценна, чтобы надеть ее на пробежку в парке. Вот, что я понял, общаясь с ветеранами Арсенала. Я пытался это передать молодым игрокам. Это особенная форма, особенный клуб. Тогда мы побеждали, потому что Патрик Виейра был таким, потому что Деннис был таким, потому что Тони Адамс был таким" - Лучше не скажешь.

    Эти слова должны висеть в раздевалке клуба, чтобы каждый игрок видел и знал чью форму он носит.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 11:05, ред.
    Много пафоса, но по нынешним временам, хочется чего-то духоподъемного. Понравилось.

    P.S. Не Кукуч, а Кукоч...Тони Кукоч(Toni Kukoč)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 10:11
    Арсенал после Венгера это разброд и шатания, во всем виновата Шавка - сидел три года на лавке и греб миллионы - развратил других игроков !
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