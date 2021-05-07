«Если не готов играть за „Арсенал“, то тебе лучше уйти». Откровения Тьерри Анри

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вчера, 10:00

Слова человека из Зала славы АПЛ .

Если вы спросите Тьерри Анри, что сделало его таким великим, то он не скажет ни о своей скорости или технике. Он будет говорить о работе мозга.

Марко ван Бастен в 1992 году сделал кое-что, что вдохновило меня.

Анри было 13 лет, он учился во французской академии Клэрфонтен. Помимо серьезного футбольного образования, которое он получил вместе с такими игроками, как Николя Анелька, Вильям Галлас и Луи Саа, Анри получал знания с помощью телевизора, смотря на игру своих кумиров.

Ван Бастен был моим любимым игроком, и он кое-что сделал в 92-м на Евро, когда Деннис Бергкамп забил гол Германии. То, чего я никогда раньше не видел. Он увёл защитника за собой, именно поэтому Бергкампу удалось забить!

В этот момент Тьерри открыл глаза. Внезапно футбол превратился для него в нечто большее, чем голы.

Еще одно судьбоносное событие произошло, когда подросток Анри прибыл в «Монако», чтобы тренироваться у Арсена Венгера. Пять лет спустя они воссоединились в «Арсенале» и сотворили чудо.

Всё изменилось для меня в АПЛ . Там я стал мужчиной.

Однажды форвард подошел к Венгеру после одной из тренировок в лондонском Колни.

Я пожаловался, что полузащита не видит меня. И я помню, как Арсен сказал мне: «Как ты думаешь, Фредди Юнгберг может видеть тебя так же, как Деннис Бергкамп?» И я понял, о чем говорил Арсен. Я ответил: «Разумеется, что нет. Деннис может увидеть, что я открыт даже тогда, когда он спит». Но тогда Фредди играл по-другому. Он не смотрел по сторонам, когда был с мячом. Пирес, Эшли Коул, Жилберто Силва и Виейра... У каждого был свой стиль. Я принял близко к сердцу то, что сказал Арсен. Внезапно я задумался о том, как бы облегчить задачу полузащитникам, а не мне. Я начал двигаться в зависимости от того, у кого был мяч, а не в зависимости от того, что я хотел делать.

Послушайте… Форвард за встречу работает с мячом в среднем не более одной минуты, если это хороший форвард. А что ему делать в остальное время?

Размышления привели Анри к уникальному стилю для центрального нападающего. Он был самым безжалостным бомбардиром в истории «Арсенала», но совершенно нетипичным: казалось, что он проводил больше времени, играя на левом фланге, чем в штрафной площади.

Я помню, когда я пришел в «Арсенал», люди говорили: «Как он будет забивать голы, если его почти никогда нет в штрафной?» Но сейчас вингеры забивают столько же голов, сколько и центральные нападающие. Это были мои правила. Центральные защитники могли следовать за мной на фланг, а могли оставаться в штрафной. Но это были мои правила. На выезде в Лестере или Саутгемптоне было сложно, ведь там маленькие поля, негде разбежаться. А без физической подготовки там нельзя победить, мне нужно было быть мощным.

Тренировки с Мартином Киоуном и Ли Диксоном закалили Тьерри. После заруб с такими монстрами уже никто не страшен. Анри забил 175 голов в АПЛ . Они были разными, но есть типичный сценарий. Сместиться с левого фланга и зарядить в дальний угол. Казалось, что это очень просто. На самом деле всё обстоит иначе.

Вы знаете, сколько часов я потратил, чтобы научиться этому? Я начал тренировать такой трюк ещё в Монако. Получалось ли? Да, попадал раз из 50. Я просто задолбал всех запасных вратарей «Арсенала», постоянно просил их задержаться после тренировок, чтобы отработать этот удар.

Тьерри провел в АПЛ 258 матчей и отдал 74 голевые передачи.

В какой-то момент я понял, что нападающего часто перехваливают. Я могу потерять мяч десять раз за матч, но забить победный гол в конце, и люди скажут, что я хорошо провел игру. Вратарь сделает 10 сейвов, но на 91-й минуте ошибется, люди скажут, что он плохой вратарь. Разве это справедливо? Я решил отблагодарить полузащиту.

Когда коронавирус погрузил мир в изоляцию, Тьерри был одним из многих миллионов, кто смотрел сериал про Майкла Джордана в «Чикаго Буллз» под названием «Последний танец».

Анри рос, боготворив Джордана, чьи достижения в НБА стали еще одной отправной точкой в ​​развитии молодого футболиста.

Оба мужчины заработали репутацию невероятно требовательных к себе и к своим товарищам по команде. Тьерри не играл с улыбкой на лице, как это делал Роналдиньо. Часто по взгляду Анри можно было понять, что он недоволен игрой своих одноклубников.

Послушайте, я вырос с «Буллз». Я вырос на игре Майкла Джордана, до сих пор люблю его. Итак, когда я посмотрел этот документальный фильм, я подумал: «Да! Я не ошибся». Меня не волнует, что говорят люди. В конце фильма Джордан проявил эмоции и заплакал. Потому что война была окончена. Люди не понимают, что боец ​​показывает свои эмоции только после окончания битвы.

Анри только два сезона носил капитанскую повязку, но он был лидером и символом команды гораздо дольше.

Майкл Джордан не достиг бы таких высот, если бы у него не было Скотти Пиппена, а потом Тони Кукоча. У меня был Бергкамп, а потом Вильтор. Были еще люди, без которых я бы не справился.

Если вы не способны приносить пользу «Арсеналу», то идите домой. Футболка «Арсенала» слишком «тяжелая» для тебя? Не носи её. Уходи из клуба и перестань жаловаться. Таково было мое мнение. Только болельщики должны носить футболку «Арсенала» при любых условиях. Эта футболка слишком драгоценна, чтобы надеть ее на пробежку в парке. Вот, что я понял, общаясь с ветеранами «Арсенала». Я пытался это передать молодым игрокам. Это особенная форма, особенный клуб. Тогда мы побеждали, потому что Патрик Виейра был таким, потому что Деннис был таким, потому что Тони Адамс был таким. Я святой? Нет. Я человек, и я делаю ошибки. Я всегда должным образом готовился к матчам. Да, у меня были плохие игры, но я всегда был готов. Я уважал наших болельщиков, которые ждали моего выхода на поле. Я не мог их подвести.

Недавно Тьерри ушел из соцсетей. Вероятно, он действительно очень умный человек.