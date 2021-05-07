Эриксен: «Я переживаю лучший момент в своей карьере»

Полузащитник «Интера» рассказал о своей адаптации в миланском клубе.

До того как я перешел в «Интер», было сложно выигрывать в турнирах, сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере.

Когда я только приехал, я был готов узнавать новое. Я понимал, что должен все время следовать системе Конте. Раньше я мог свободно принимать решения на основе увиденного. Во многом это было связано с интуицией. Теперь есть общий план, которому нужно следовать. Мне пришлось всему этому научиться и адаптироваться к другой игре. Мы говорили об этом в январе, и я доказал, что способен на изменения.