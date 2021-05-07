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Эриксен: «Я переживаю лучший момент в своей карьере»

07 мая 2021, 10:31

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своей адаптации в миланском клубе.

До того как я перешел в «Интер», было сложно выигрывать в турнирах, сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере.

Когда я только приехал, я был готов узнавать новое. Я понимал, что должен все время следовать системе Конте. Раньше я мог свободно принимать решения на основе увиденного. Во многом это было связано с интуицией. Теперь есть общий план, которому нужно следовать. Мне пришлось всему этому научиться и адаптироваться к другой игре. Мы говорили об этом в январе, и я доказал, что способен на изменения.

Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о прогрессе Кристиана Эриксена.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
07 мая в 11:28
Удачи вам в ЛЧ в следующем году а Юве в ЛЕ
eleven LC
eleven LC
07 мая в 11:06
Из Тоттенхема ушёл и выиграл трофей вот тебе и лучший момент
Кейну тоже нужно от туда валить,негоже топ нападающему без титулов в карьере!
allemz
allemz
07 мая в 10:33
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