Эриксен: «Я переживаю лучший момент в своей карьере»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своей адаптации в миланском клубе.
До того как я перешел в «Интер», было сложно выигрывать в турнирах, сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере.
Когда я только приехал, я был готов узнавать новое. Я понимал, что должен все время следовать системе Конте. Раньше я мог свободно принимать решения на основе увиденного. Во многом это было связано с интуицией. Теперь есть общий план, которому нужно следовать. Мне пришлось всему этому научиться и адаптироваться к другой игре. Мы говорили об этом в январе, и я доказал, что способен на изменения.
Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о прогрессе Кристиана Эриксена.
Кейну тоже нужно от туда валить,негоже топ нападающему без титулов в карьере!
Кейну тоже нужно от туда валить,негоже топ нападающему без титулов в карьере!