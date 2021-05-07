Лебедев: «У „Динамо“ будет меньше мотивации, чем у „Локомотива“»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо».

То, что матч пройдет на нейтральном поле, безусловно, не сыграет на руку «Локомотиву», потому что родные стены — есть родные стены. Все-таки это не домашний стадион, где тебе известен каждый сантиметр поля, где родные стены и раздевалка, где свой климат и своя атмосфера. «Локомотиву» будет сложнее, чем если бы они играли дома.

На сегодняшний день, я уверен, главный тренер «Локомотива» ставит перед футболистами задачу на максимум выложиться в трех оставшихся матчах, чтобы и кубок завоевать, и по возможности попасть в Лигу чемпионов.

То, что «Динамо» два матча не выигрывает, ни в коем случае не делает «Локомотив» фаворитом матча. В нашем чемпионате вообще невозможно предсказать фаворита матча, особенно в концовке турнира. Кто мог предсказать, что «Спартак» проиграет дома «Уфе» с разгромным счетом 0:3, да и еще в день рождения клуба? Единственное, у «Динамо» может быть чуть ниже мотивация, поскольку в борьбе за попадание в еврокубки они находятся в более тяжелой ситуации, чем другие клубы. Это может психологически повлиять на игроков.