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Лебедев: «У „Динамо“ будет меньше мотивации, чем у „Локомотива“»

07 мая 2021, 15:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо».

То, что матч пройдет на нейтральном поле, безусловно, не сыграет на руку «Локомотиву», потому что родные стены — есть родные стены. Все-таки это не домашний стадион, где тебе известен каждый сантиметр поля, где родные стены и раздевалка, где свой климат и своя атмосфера. «Локомотиву» будет сложнее, чем если бы они играли дома.

На сегодняшний день, я уверен, главный тренер «Локомотива» ставит перед футболистами задачу на максимум выложиться в трех оставшихся матчах, чтобы и кубок завоевать, и по возможности попасть в Лигу чемпионов.

То, что «Динамо» два матча не выигрывает, ни в коем случае не делает «Локомотив» фаворитом матча. В нашем чемпионате вообще невозможно предсказать фаворита матча, особенно в концовке турнира. Кто мог предсказать, что «Спартак» проиграет дома «Уфе» с разгромным счетом 0:3, да и еще в день рождения клуба? Единственное, у «Динамо» может быть чуть ниже мотивация, поскольку в борьбе за попадание в еврокубки они находятся в более тяжелой ситуации, чем другие клубы. Это может психологически повлиять на игроков.

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Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:29, ред.
Жирикофф,с какого бодуна у "Динамо" должно быть меньше желания для победы,если у "Локо" есть финал Кубка,а второе место они уже профукали.Ты лучше детей из частного элитного швейцарского колледжа верни и служить отправь,уклонист-думец!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 16:01
У Динамо хоть и невысокие шансы, но они есть . Играть всегда нужно до последнего, вдруг всё сложится как надо. Локо тоже нужно побеждать, причём с надеждой на осечку Спартака.
Так что в смысле зависимости оба клуба в одинаковой ситуации. Только у Локо место повыше и КР ещё в запасе есть. Жду хорошей игры без участия судейки в главной роли...
sv_1969
sv_1969
07 мая в 15:53
Зачем у этого **** спрашивать))
Eirek
Eirek ответ swed27 (раскрыть)
07 мая в 15:46
Ни один, ни второй:)
Пускай лучше Дюпин едет
Prichal
Prichal
07 мая в 15:44
Лебедев такой же демагог как и папа.
swed27
swed27
07 мая в 15:42
Дерби будет интересным ещё и потому, что в нем примут участи вратари сборной России. Черчесову надо просмотреть на обоих в одном матче, чтобы понять кто более готов физически и эмоционально к Евро 2020
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