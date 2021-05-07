Бывший скаут АПЛ: «Сафонов может быть интересен клубам Англии, это 100%»

Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» в «Брайтон».

Всегда говорил, что это правильный ход для российского футболиста — в раннем возрасте переходить в сильный европейский чемпионат. Сафонов может быть интересен клубу из АПЛ уровня «Брайтона», это — 100%. Это не топ-клуб и не безнадежный аутсайдер, Матвей сможет там получать игровую практику и развиваться дальше.

Сближение игрока с таким клубом для меня выглядит логично — не во всех английских командах вратари хорошо играют ногами, а в этом аспекте Сафонову как раз нужно прибавлять.

Может ли смущать «Брайтон» недавняя травма Сафонова? Сейчас конец сезона, а значит, что будет время со всем разобраться. Полагаю, врачи «Краснодара» также обладают достаточной квалификацией, чтобы проконтролировать этот момент и помочь футболисту.