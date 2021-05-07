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Бывший скаут АПЛ: «Сафонов может быть интересен клубам Англии, это 100%»

07 мая 2021, 14:55

Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Брайтон».

Всегда говорил, что это правильный ход для российского футболиста — в раннем возрасте переходить в сильный европейский чемпионат. Сафонов может быть интересен клубу из АПЛ уровня «Брайтона», это — 100%. Это не топ-клуб и не безнадежный аутсайдер, Матвей сможет там получать игровую практику и развиваться дальше.

Сближение игрока с таким клубом для меня выглядит логично — не во всех английских командах вратари хорошо играют ногами, а в этом аспекте Сафонову как раз нужно прибавлять.

Может ли смущать «Брайтон» недавняя травма Сафонова? Сейчас конец сезона, а значит, что будет время со всем разобраться. Полагаю, врачи «Краснодара» также обладают достаточной квалификацией, чтобы проконтролировать этот момент и помочь футболисту.

Нужно понимать, что попадание в АПЛ — это очень большой шанс. Судя по Матвею, парень он серьезный — гулять и пить шампанское не будет. По голове также бить никого не станет, а спортивные перспективы у него точно есть.

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Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:32
Они посмотрели его последний гол и решили повременить...Из него пижонство надо выбивать и выбивать!
Союзник противников
Союзник противников ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
07 мая в 17:31
Сравнил...Головин-в ЛЧ,скорее всего,а Миранчук ждёт своих десяти очередных минут в матче.
ДСА
ДСА
07 мая в 15:04
Посмотреть всегда можно.
drug01
drug01
07 мая в 15:01
Это очень круто
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