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Газизов: «Если „Сити“ выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

07 мая 2021, 14:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что попросит полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привести трофей Лиги чемпионов в Уфу, если «горожане» победят в турнире.

Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас.

Зинченко выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2016 год, откуда перешел в «Манчестер Сити». В финале ЛЧ «Сити» сыграет против «Челси».

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 мая в 22:27
Не окажется, хохлы слишком от него зависимы, они же его уже пытались зачехлить в сборной, но лучшего игрока, как бы сложно игнорировать...
протон1
протон1
07 мая в 21:45
боже упаси. только челси только
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 мая в 16:58
Да ужжж!Сразу причем!
Gahi
Gahi
07 мая в 16:41
Хорошее желания порадовать болельщиков Уфы таким трофеям, Зинченко хоть и молодой, но до сегодняшнего дня доброжелательно относиться к своей бывшей команде, находит время и повод, чтобы поддержать её. Может капитан сборной Украины найдёт компромисс в этом сложном вопросе и у него получится привести Кубок Лиги Чемпионов в Башкортостан. Но для начало его нужно завоевать выиграть финальный матч у Челси в Стамбуле,  на котором уже проходил финал ставшим знаменитым между Миланом и Ливерпулем в 2005 году. Тогда Милан вел 3-0, но во втором тайме позволил сопернику сровнять счёт, и по серии пенальти победу одержал Ливерпуль. Теперь встречаются две команды из Туманного Альбиона интересно если выиграет этот финал Челси, у Абрамовича появиться желания привести заветный трофей в Москву. Удачи, хорошего  захватывающего своим драматизмом финала. 
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ABir (раскрыть)
07 мая в 16:05
От англичан вряд ли, тут будет по согласованию с УЕФА, а они не будут чинить препятствия если сам игрок захочет. Ну, а про этих я уже написал.
Capitan555
Capitan555
07 мая в 15:15
Если Зиня и согласится - то политическая вонь поднятая на телевидении переплюнет тему коронавируса......
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 15:14
Спартак-то пару раз приложился к уфимскому мёду, а этот, похоже, его с утра до вечера принимает.
Шуnя771
Шуnя771
07 мая в 15:13
Зачетно - общее фото Уфы с ушастым... Когда ещё посчастливиться пыль смахнуть...
ABir
ABir ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 мая в 15:12
Газиков или наивен, или реально не догоняет сколько подводных не спортивных, а политических камней может встать на пути желания Зинченко привезти Кубок в Уфу. Вой может подняться и от Украины, и от самих англичан
Ironigor
Ironigor
07 мая в 14:54
А попросить это сколько € ???🤔🤔🤔😜
Байкал-38.
Байкал-38.
07 мая в 14:54
Зинченко бы привёз, но сразу потеряет место в сборной и окажется врагом нации!
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