Газизов: «Если „Сити“ выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

1620387975

07 мая 2021, 14:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что попросит полузащитника «Манчестер Сити» привести трофей Лиги чемпионов в Уфу, если «горожане» победят в турнире.

Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ , переживает за нас.