Газизов: «Если „Сити“ выиграет ЛЧ, попросим Зинченко привезти трофей в Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что попросит полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко привести трофей Лиги чемпионов в Уфу, если «горожане» победят в турнире.
Конечно, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто. Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас.
Зинченко выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2016 год, откуда перешел в «Манчестер Сити». В финале ЛЧ «Сити» сыграет против «Челси».