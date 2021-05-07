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Баринов: «„Локомотиву“ придётся очень тяжело в матче с „Динамо“»

07 мая 2021, 13:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников против «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

«Локомотиву» придется очень тяжело. Хочется понять, как команда пережила последнее поражение. Победная серия прервалась. Как говорят: чем сильнее сила удара, тем длиннее отскок. Я надеюсь, что справимся. Матч будет очень принципиальным. Уверен, игроки не забыли встречу в первом круге. Тогда залетело всё, что можно. Должны отомстить завтра. Всё зависит от того, какую тактику изберут тренеры.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
07 мая в 19:16
Так же тяжело,как с Зенитом?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 мая в 17:23
Главное не сливать игру, остальное придёт).
ЛОКО ВПЕРЁД !!!
Antikony
Antikony
07 мая в 15:50
Динамо очки важнее, победы Динамо!
ABir
ABir
07 мая в 14:45
Мне кажется, Локомотив дрогнет или будет ничья.
beefs
beefs
07 мая в 14:16
а кому сейчас легко, скоро каникулы...
drug01
drug01
07 мая в 14:00
Желаем удачи
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