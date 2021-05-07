Баринов: «„Локомотиву“ придётся очень тяжело в матче с „Динамо“»

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников против «Динамо» в 29-м туре РПЛ .

«Локомотиву» придется очень тяжело. Хочется понять, как команда пережила последнее поражение. Победная серия прервалась. Как говорят: чем сильнее сила удара, тем длиннее отскок. Я надеюсь, что справимся. Матч будет очень принципиальным. Уверен, игроки не забыли встречу в первом круге. Тогда залетело всё, что можно. Должны отомстить завтра. Всё зависит от того, какую тактику изберут тренеры.