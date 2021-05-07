Сайто рассказал, как ему удалось восстановиться раньше срока

Полузащитник «Рубина» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Это была моя первая травма в жизни, потребовавшая столь длительного восстановления. Это было тяжело для меня — постоянно работать индивидуально. Но теперь я вернулся в общую группу, я очень счастлив работать вместе со всеми!

Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут.

Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки — в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи. В команде царит прекрасная атмосфера. Конечно, я не знаю, как завершатся две последние игры, но ребята будут делать все для победы.