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Сайто рассказал, как ему удалось восстановиться раньше срока

07 мая 2021, 13:50

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто рассказал о своем восстановлении после травмы.

Это была моя первая травма в жизни, потребовавшая столь длительного восстановления. Это было тяжело для меня — постоянно работать индивидуально. Но теперь я вернулся в общую группу, я очень счастлив работать вместе со всеми!

Мне удалось восстановиться раньше положенного срока благодаря нашему медицинскому штабу, нашим физиотерапевтам, а также благодаря специалистам из Финляндии, где я делал операцию. Мне оставалось только слушать их и делать то, что они скажут.

Команда сейчас играет отлично, у нас есть шансы попасть в еврокубки — в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Осталось всего две решающие встречи. В команде царит прекрасная атмосфера. Конечно, я не знаю, как завершатся две последние игры, но ребята будут делать все для победы.

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КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 14:04
Все дело в докторах, никто не спорит.
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