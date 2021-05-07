Геркус: «Вариант со „Спартаком“ для Руя Витории – отличная опция»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кандидатуре Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».

Взглянем на Виторию – потенциально самого вероятного тренера «Спартака». Что мы о нём знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трехлетний контракт с «Бенфикой» и суперуспешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги чемпионов и посреди неудачно складывающегося сезона-2018/2019 нашего героя попросили.

К слову сказать, он и сам намеревался сменить работу, активно ища варианты на Ближнем Востоке. В той же Аравии, куда Руй Витория в итоге и отъехал, активно тренировал его предшественник в «Бенфике», а также бывший тренер «Спортинга» Жорже Жезуш.

В первый сезон Витория, приняв «Ан-Наср» на втором месте, довёл его до титула, во втором ещё раз выиграл титул. В текущем сезоне потерпев 6 поражений из 10 игр на старте, наш герой оставил команду на последнем 16-м месте, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

При таких обстоятельствах вариант со «Спартаком» для Витории – отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига чемпионов, если очень повезёт, или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы.