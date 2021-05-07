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Геркус: «Вариант со „Спартаком“ для Руя Витории – отличная опция»

07 мая 2021, 13:21

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кандидатуре Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».

Взглянем на Виторию – потенциально самого вероятного тренера «Спартака». Что мы о нём знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трехлетний контракт с «Бенфикой» и суперуспешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги чемпионов и посреди неудачно складывающегося сезона-2018/2019 нашего героя попросили.

К слову сказать, он и сам намеревался сменить работу, активно ища варианты на Ближнем Востоке. В той же Аравии, куда Руй Витория в итоге и отъехал, активно тренировал его предшественник в «Бенфике», а также бывший тренер «Спортинга» Жорже Жезуш.

В первый сезон Витория, приняв «Ан-Наср» на втором месте, довёл его до титула, во втором ещё раз выиграл титул. В текущем сезоне потерпев 6 поражений из 10 игр на старте, наш герой оставил команду на последнем 16-м месте, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

При таких обстоятельствах вариант со «Спартаком» для Витории – отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига чемпионов, если очень повезёт, или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы.

Выступит хорошо – вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится – заработает денег. Владельцы «Спартака» тоже получают свои преимущества: реноме — тренер всё же с титулами, обыгрывал «Зенит» в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится — весь почёт руководителям, нет — тренер не подошёл, бывает. Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 мая в 14:00
Два квалификационных раунда в Лиге Чемпионов для российского футбольного клуба, где сразу можно влететь на ту же "Бенфику" или "Монако" - непреодолимый барьер. Лига Европы - в случае двух побед в двух оставшихся матчах.
dzvinka
dzvinka
07 мая в 13:52
было смешно, особенно про "приличный чемпионат" - ага))) очень приличный. Карреру вон прямо на расхват после победы в этом "приличном чемпионате")))
Ironigor
Ironigor
07 мая в 13:37, ред.
Согласен с Геркусом. Руи Витория самый подходящий тренер для Спартачей . Я думаю будет очень интересно посмотреть в какой футбол начнут играть Спартак. Руи за плечами имеет много достижений и его команды показывали довольно симпатичный футбол. Такой специалист должен внести новые краски в игру Спартака . Хочется уже увидеть новый Спартак ,играющий в современный качественный футбол ⚽. Хоть я совсем не болельщик Спартака, а наоборот.
Желаю удачи Руи в Спартаке, если конечно это назначение произойдёт. Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 13:25
Юбилей на носу!
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