Кьер: «Роналду живёт голами»

Защитник «Милана» в преддверии матча с «Ювентусом» в 35-м туре Серии А поделился ожиданиями от игры против .

Мне всегда было приятно играть против Роналду с тех пор, как мы впервые встретились на поле 11-12 лет назад.

Криштиану сильно изменился, но он всегда был чемпионом, здесь нечего обсуждать.

Он живёт голами. Он может быть немного выключен из игры, но если на 90-й минуте появляется возможность, он сделает всё, чтобы забить гол.

Он представляет опасность на протяжении всего матча, поэтому он всегда был на вершине футбола последние 10-15 лет.