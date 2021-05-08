Кьер: «Роналду живёт голами»

Защитник «Милана» Симон Кьер в преддверии матча с «Ювентусом» в 35-м туре Серии А поделился ожиданиями от игры против Криштиану Роналду.
Мне всегда было приятно играть против Роналду с тех пор, как мы впервые встретились на поле 11-12 лет назад.
Криштиану сильно изменился, но он всегда был чемпионом, здесь нечего обсуждать.
Он живёт голами. Он может быть немного выключен из игры, но если на 90-й минуте появляется возможность, он сделает всё, чтобы забить гол.
Он представляет опасность на протяжении всего матча, поэтому он всегда был на вершине футбола последние 10-15 лет.
Недавно появился слух о том, что Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов.