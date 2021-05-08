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Кьер: «Роналду живёт голами»

08 мая 2021, 05:12
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Защитник «Милана» Симон Кьер в преддверии матча с «Ювентусом» в 35-м туре Серии А поделился ожиданиями от игры против Криштиану Роналду.

Мне всегда было приятно играть против Роналду с тех пор, как мы впервые встретились на поле 11-12 лет назад.

Криштиану сильно изменился, но он всегда был чемпионом, здесь нечего обсуждать.

Он живёт голами. Он может быть немного выключен из игры, но если на 90-й минуте появляется возможность, он сделает всё, чтобы забить гол.

Он представляет опасность на протяжении всего матча, поэтому он всегда был на вершине футбола последние 10-15 лет.

Недавно появился слух о том, что Роналду готов сократить зарплату на 50%, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
08 мая в 06:06
Иначе он бы не забил столько
swed27
swed27
08 мая в 05:36
Чем же ещё жить форварду
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