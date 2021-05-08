Конте может попасть под сокращение в «Интере»

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08 мая 2021, 11:03

Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Интера» может лишиться своей работы в миланском клубе в ближайшее время. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Это касается и руководства «нерадзурри», включая Беппе Маротту.

Президент «Интера» Стивен Чжан после победного сезона собирается устроить жесткую экономию с сокращением зарплат и полного отказа от дорогих трансферов. Если Конте не устроит такая политика клуба, то он может покинуть клуб уже ближайшим летом.

Ранее на Конте претендовал «Тоттенхэм».