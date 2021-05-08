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Конте может попасть под сокращение в «Интере»

08 мая 2021, 11:03

Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Интера» Антонио Конте может лишиться своей работы в миланском клубе в ближайшее время. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Это касается и руководства «нерадзурри», включая Беппе Маротту.

Президент «Интера» Стивен Чжан после победного сезона собирается устроить жесткую экономию с сокращением зарплат и полного отказа от дорогих трансферов. Если Конте не устроит такая политика клуба, то он может покинуть клуб уже ближайшим летом.

Ранее на Конте претендовал «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
08 мая в 15:58
всех игроков будут продавать в Ali Express
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
08 мая в 15:56
интер -intarnazianal
Van Vanovich
Van Vanovich
08 мая в 14:55
И привезут игроков- подделок из Китая -Lokaku, L.Mortines, Bostoni. и будут играть в форме ADADIS.)))
Van Vanovich
Van Vanovich
08 мая в 14:52
а написали под сокращение))
Баобаб
Баобаб
08 мая в 11:36
Жадные вы,сказал Конте китайцам и......ушёл в Юве))))))
нечитайло
нечитайло
08 мая в 11:19
Ну это совсем не куда не годится
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