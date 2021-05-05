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«Герта» уволила Леманна, которого обвиняли в расизме

05 мая 2021, 13:36

Пресс-служба «Герты» сообщает, что Йенс Леманн покинул состав совета директоров клуба.

Напомним, что недавно экс-голкипер сборной Германии угодил в расистский скандал. Во время матча ЛЧ «Манчестер Сити» — ПСЖ Леманн по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Деннис действительно является вашим символическим черным парнем?»

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
05 мая в 15:25
Герта столько пыли в глаза пустила ,обещали чуть ли не за медали бороться.
А теперь козлов отпущения ищут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 14:49
Дикие порядки.
КЭТиК
КЭТиК
05 мая в 13:53
Уже расчищают команду под Бундеслигу 2.
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