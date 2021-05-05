«Герта» уволила Леманна, которого обвиняли в расизме

1620210990

05 мая 2021, 13:36

Пресс-служба «Герты» сообщает, что покинул состав совета директоров клуба.

Напомним, что недавно экс-голкипер сборной Германии угодил в расистский скандал. Во время матча ЛЧ «Манчестер Сити» — ПСЖ Леманн по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Деннис действительно является вашим символическим черным парнем?»