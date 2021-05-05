«Герта» уволила Леманна, которого обвиняли в расизме

Пресс-служба «Герты» сообщает, что Йенс Леманн покинул состав совета директоров клуба.
Напомним, что недавно экс-голкипер сборной Германии угодил в расистский скандал. Во время матча ЛЧ «Манчестер Сити» — ПСЖ Леманн по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Деннис действительно является вашим символическим черным парнем?»
ℹ️ Werner #Gegenbauer zur Personalie #Lehmann: „Solche Einlassungen entsprechen in keiner Weise den Werten, für die Hertha BSC steht und sich aktiv einsetzt. Wir distanzieren uns von jeglicher Form des Rassismus und begrüßen den Schritt der TENNOR Holding."#HerthaFürVielfalt pic.twitter.com/XT4G1VuUcJ— Hertha BSC (@HerthaBSC) May 5, 2021
А теперь козлов отпущения ищут.
А теперь козлов отпущения ищут.